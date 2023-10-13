Доктрина резни: повторит ли Израиль этническую чистку, - М.Магид

13:02 14.10.2023 Доктрина резни: повторит ли Израиль этническую чистку

Запад готов дать карт-бланш на депортацию палестинцев



Михаил Магид



Израильский историк Бенни Моррис изучает депортацию (трансфер) арабов израильским режимом в 1948 году. Эти события называются арабским словом "Накба" - катастрофа, потрясение. В результате резни были изгнаны 800 тыс. арабов. Моррис указывает на то, что, с его точки зрения, Бен Гурион, тогдашний руководитель Израиля, ошибся, ибо "не довел дело до конца". Однако, по словам Морриса, арабов можно депортировать в будущем.



В 2004 году в интервью израильскому изданию "Гаарец", отвечая на вопрос журналиста Ави Шитрита, Моррис говорит: "Поддерживаю ли я трансфер сейчас? Я не согласен быть соучастником такого действия. При существующих обстоятельствах это и не морально, и не реально. Весь мир нам этого не позволит, арабский мир этого не позволит. Это разрушит еврейское общество изнутри. Но при других апокалиптических обстоятельствах, которые могут возникнуть в ближайшие 5−10 лет, я предвижу необходимость трансфера. Если вокруг нас появится атомное оружие или, если начнется всеобщая арабская атака извне, с арабами в тылу, стреляющими по автоколоннам, изгнание будет допустимым и даже необходимым. Израильские арабы - мина замедленного действия. Палестинизация превратила их во внутреннего врага. Это пятая колонна. И демографически, и в смысле безопасности они могут взорвать страну изнутри. И снова будет угроза самому существованию Израиля как в 48-м. В таком случае, изгнание будет оправданным".



Моррис заявил публично о том, о чем иногда говорят меж собой крайние израильские националисты. По их мнению, "арабский вопрос необходимо решить, просто выбросив арабов со всех территорий, которые Израиль считает своими, но сделать это можно будет только тогда, когда и если сложится подходящая международная обстановка".



Израильские политики, мейнстримные политические партии, включая ультранационалистов, и связанные с ними монополии (правящий класс этой страны) не хотят попасть под санкции. И они критически зависимы от экономических связей и военно-политического симбиоза с США, поэтому мнение американцев является для них исключительно важным.



Посмотрите на Сирию. Оттуда бежали в ходе резни или были специально выдавлены миллионы людей, возможно - треть населения, однако режим Асада оказался под жесткими западными санкциями, буквально уничтожающими его экономику. С другой стороны, когда авиация США разрушила город Ракка, столицу ИГИЛ *, население в основном покинуло его, а те, кто не смог уйти, погибли. В то же время армия и шиитские ополчения Ирака фактически уничтожили часть города-миллионника Мосул, и это не вызвало в мире ни санкций, ни осуждения. Иракские шиитские ополченцы захватили тогда часть земель, принадлежавших суннитским племенам и семьям - это тоже сошло им с рук.



Все дело в том, что ИГИЛ совершил ряд преступлений и одновременно атаковал западные города, нападая на гражданское население. Поэтому и общество, и политики Запада не возражали по поводу его зачистки, даже высокой ценой. После 11 сентября Запад стал чувствителен к проблеме и намерен добиваться полной ликвидации подобных движений, воспринимая их как экзистенциальную угрозу. ХАМАС не нападает сегодня на западные столицы, но он убил более 1200 израильских граждан, главным образом гражданских, и взял в заложники еще сотни. После этого Израиль получил карт-бланш на ликвидацию ХАМАС, возможно, любой или почти любой ценой (впрочем, мы скоро увидим, до какой степени Запад готов смириться с жертвами среди гражданского населения Газы).



Не приведут ли нынешние события к этнической чистке палестинцев Газы? Руководство Израиля посоветовало им покинуть Сектор. Но вопрос: смогут ли они это сделать, не погибнув под ударами? В результате израильских обстрелов и бомбежек уже погибли около тысячи палестинцев и ранены свыше 4000, среди пострадавших множество гражданских. А если палестинцы смогут уйти, позволят ли им вернуться назад? Не складывается ли сегодня как раз такая международная обстановка, которая сделает возможной новую депортацию - трансфер? Общественное мнение Запада, во всяком случае США, сегодня на стороне Израиля, как и все ведущие американские политики. Имидж Израиля, который сильно просел в глазах американцев после его зверств в ходе предыдущих бомбежек Газы, сегодня на подъеме как никогда.



Жители Газы массово покидают свои дома и устремляются в Египет. И поскольку именно ХАМАС контролирует Сектор Газа, то вполне возможно, что на Западе легко отнесутся к депортации его двух- или трехмиллионного (точная численность неизвестна) населения в Египет. Тот факт, что эти люди находятся под колпаком тех же хамасовцев, живут в условиях диктатуры и могут быть убиты боевиками в любой момент, никого сейчас не волнует. Своими зверствами боевики дали Израилю карт-бланш на жесткую зачистку Газы, в ходе которой дома в жилых кварталах Сектора складываются под бомбами как карточные домики. Одновременно они включили у израильтян, у западных обывателей и даже у части западных политиков механизм переноса, вызвав к жизни логику коллективной ответственности.



ХАМАС - правящая верхушка Газы, представители крайней националистической или, точнее, национал-религиозной бюрократии и крупного местного бизнеса. Руководители этой организации живут в роскоши, и не обязательно в Газе, высшее руководство ХАМАС покинуло регион через тоннели, ведущие в Египет. Они присваивают часть средств от громадного финансового потока, который льется к ним из Ирана и Катара, и проводят удобную им политику, полностью контролируя Сектор и распоряжаясь жизнями его населения в своих интересах. Они подготовили при поддержке союзного им Ирана, и осуществили рейды на территорию Израиля. Однако, возможно, недооценили последствия.



Молниеносные атаки мобильных, хорошо подготовленных сил спецназа ХАМАС оказались столь эффективны в военном отношении, и столь жестки в том, что касается обращения с мирным населением Израиля, что вызвали в западном мире и в самом Израиле реакцию невиданной силы.



Одно дело - ловким и неожиданным ударом ненадолго вывести из строя чемпионат мира по боксу, а совсем другое - оказаться с ним после этого в одной комнате. Израиль допустил ряд военных ошибок, и у него есть серьезные проблемы в обороне, но он все еще располагает самой мощной армией на Ближнем Востоке. Он может просто уничтожить Газу, используя "доктрину Дахие". Так называется шиитский квартал Бейрута с населением 800 тыс. человек, который Израиль в прошлом подвергал массированным бомбежкам в ходе вооруженного противостояния с шиитской партией "Хезболла". "Доктрина Дахие" подразумевает уничтожение военной и гражданской инфраструктуры противника, не считаясь с потерями мирного населения, за счет огромного преимущества в авиации и артиллерии. В войне двух буржуазно-националистических правительств ХАМАС находится в относительно слабой позиции.



К тому же, сегодня в Израиле у власти самое жесткое националистическое правительство за последние десятилетия. Думаю, как минимум часть его молится за то, чтобы арабы оккупированного Израилем Западного берега реки Иордан (еще 3 млн) приняли участие в восстаниях или чтобы это сделали 2 млн арабов, имеющих израильское гражданство, проживающих в городах Лод и Хайфа (потомки тех, кого не изгнали в 1948-м). Сценарий Бенни Морриса близок к реализации.



* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена. Источник - СвободнаяПресса

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