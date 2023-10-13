Бойцы-кыргызстанцы начали получать российское гражданство за участие в УкрВойне

13:06 14.10.2023

Кыргызстанец получил гражданство России за участие в СВО



Гражданин Кыргызстана Б., участвовавший в объявленной властями России специальной военной операции (СВО) на территории Украины, получил гражданство РФ. Об этом сообщает пресс-центр Уполномоченного по правам человека в Свердловской области.



Российский паспорт кыргызстанец получил в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства УМВД по Екатеринбургу (ЦВСИГ), где содержался после решения суда о его выдворении из России.



"Такой случай произошел в ЦВСИГ впервые. Во время отпуска по ранению молодой человек совершил правонарушение, за что его привлекли к административной ответственности – выписали штраф и приняли решение о выдворении. Тогда его друзья и сослуживцы, которые сражались с ним в Угледаре и Артемовске, обратились за помощью к [омбудсмену Свердловской области] Татьяне Мерзляковой", - рассказали в пресс-центре.



Узнав, что кыргызстанец имеет медаль "За отвагу", полученную им в период участия в боевых действиях в Украине, Мерзлякова направила обращение президенту России Владимиру Путину, который подписал указ о приеме Б. в российское гражданство.



"В Уголовном кодексе Кыргызстана действует статья о наемничестве, и есть осужденные по ней участники спецоперации. Они получили по 10 лет лишения свободы. Эта же участь ждала и нашего выдворяемого", - пояснила Мерзлякова.



Процесс выдворения кыргызстанца будет прекращен, а сам он "долечит раны – у него две пластины в руке после ранения – и снова отправится на фронт", сообщила омбудсмен.



ℹ️ Ранее широкий резонанс получила история другого кыргызстанца - 31-летнего Аскара Кубанычбека, которого в мае текущего года суд в Бишкеке приговорил к 10 годам заключения, признав виновным по части 2 статьи 416 ("Участие без разрешения соответствующих органов государственной власти в вооруженных конфликтах других государств с целью получения материального вознаграждения") Уголовного кодекса Кыргызстана.



После вынесения приговора Кубанычбек заявил о желании получить гражданство России. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что министерство прорабатывает вопрос о выдаче ему российского паспорта. В августе Верховный суд Кыргызстана отменил приговор Кубанычбеку и направил его дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе.