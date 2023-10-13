Авианосцы в Средиземном море: США заинтересованы в войне Израиля на три фронта, - СП

13:07 14.10.2023 Авианосцы в Средиземном море: США заинтересованы в войне Израиля на три фронта

"Черные лебеди" могут вовлечь в ближневосточный конфликт новых игроков



Ирина Гусева

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Андрей Бакланов



Ядерные учения НАТО Steadfast Noon пройдут на следующей неделе в Средиземном море. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, они носят "ежегодный плановый характер".



Маневры "позволят убедиться в надежности, эффективности и безопасности нашего ядерного сдерживания. Они посылают четкий сигнал, что НАТО будет защищать всех союзников", - уточнил Столтенберг.



Согласно практике НАТО, в ходе маневров отрабатывается взаимодействие воздушных и морских сил как ядерных, так и неядерных государств альянса.



Этой осенью учения совпали с очередным конфликта на Ближнем Востоке, который грозит выйти за пределы Израиля и сектора Газа. США перебрасывают в Средиземное море уже второй авианосец. "Чтобы было понятно, что мы серьезно отнесемся к интересам в сфере национальной безопасности, любой стороне, организации, группировке, террористической сети, государству, кому-либо с враждебными намерениями в отношении Израиля, кто подумает, что пришло время расширить конфликт", - пригрозил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.



Ранее Минобороны США сообщило о передаче Армии обороны Израиля средств ПВО, артиллерии, боеприпасов, пообещав поставлять их и далее, а также ракеты-перехватчики для израильской системы "Железный купол". При этом госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и Израиль стремятся не допустить возникновения второго и третьего фронтов и напомнил о предостережении от попыток вмешаться в конфликт. Особенно Вашингтон беспокоит ливанское движение "Хезболла".



"Президент Байден был предельно ясен в донесении до каждого где бы то ни было, кто мог бы захотеть воспользоваться ситуацией, - не делайте этого. Будь то север с „Хезболла" и Ливаном, Западный берег или где-то еще", - заявил ранее госсекретарь.



Генсек НАТО также предостерег от вмешательства в палестино-израильский конфликт. При этом Столтенберг заявил, что страны альянса предоставляют помощь Израилю, однако напрямую в конфликте альянс не задействован.



Для поддержки Израиля своих военных в Средиземноморье направляет Великобритания. Но Турция, тоже член НАТО, обвинила США в стремлении "подлить бензина в огонь" палестино-израильского конфликта. "Говорят, отправили второй авианосец в регион [конфликта]. Где США, а где Средиземное море, Израиль и Палестина? Что ты здесь делаешь? К лицу ли США отправляться туда, чтобы подлить бензина в огонь?" - возмутился Реджеп Тайип Эрдоган.



Анкара выступает против распространения конфликта в Газе на весь регион и прилагает активные усилия для его урегулирования. Турция уже направила партию гуманитарной помощи для Сектора.



Между тем, 12 октября ВВС Израиля нанесли удары по территории Сирии, повредив взлетно-посадочные полосы международных аэропортов Дамаска и Алеппо. "В условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта подобные силовые акции чреваты крайне опасными последствиями, поскольку могут спровоцировать



Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян считает, что есть вероятность открытия других фронтов против еврейского государства. Нельзя "мириться с преступлениями, которые творит Израиль". "Лишение гражданского населения воды и электричества, а также непрерывные бомбардировки жилых районов Газы" - военное преступление, считает министр.



Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор ВШЭ Андрей Бакланов полагает, что многочисленные заявления представителей третьих стран, а также различных организаций особого влияния на ситуацию не оказывают.



- В особенности заявления Евросоюза. Это совершенно пустые слова, на которые стороны никакого внимания не обращают. Там завязывается очень серьезная ситуация. Как я представляю, израильскую сторону больше интересует ситуация на Западном берегу, потому что летом этого года разрабатывались планы ликвидации оставшихся функций палестинской администрации и замена на более жесткие формы контроля. Не исключено, что Газа - только начало общего наступления на палестинцев. Как все будет складываться, зависит от соотношения сил.



Палестинцы как раз этим и обеспокоились. Они знают об этих планах. Тут особого секрета не было, об этом говорили некоторые политики. Например, министр финансов в нынешнем правительстве Израиля Смотрич. Он открыто заявлял, что надо поменять все действия в отношении палестинцев и вести дело либо к их вытеснению, либо к преобразованию в группу, которая будет полностью разделять концепцию правительства.



"СП": США поддерживают Израиль, но способны ли он ввязаться в войну с исламским миром?



- Прямое ввязывание не просматривается. После 1958 года, когда была очень неудачная попытка ввязаться в Иордании, американцы по-другому действуют. У них достаточно возможностей для влияния на ситуацию, но прямое участие их вооруженных сил будет перебором.



"СП": Страны НАТО, за исключением Турции, поддерживают Израиль. Так совпало, что сейчас в Средиземноморье должны пройти учения альянса. Могут ли эти они превратиться в реальную военную поддержку Израиля?



- В НАТО на европейцев особого внимания не обращают. Игрок, на которого обращают внимание - США. Если Штаты поддержат, тогда это серьезно. Если это учения НАТО, то они могут играть сколько угодно в разных местах. Никакого авторитета ни у арабов, ни у евреев они (европейцы - "СП") не имеют.



Научный сотрудник Центра Ближневосточных исследований ИМЭМО им. Примакова Людмила Самарская считает, что пока риск эскалации и вовлечения в него других стран на Ближнем Востоке не столь велик, хотя прогнозировать сложно.



- Это может зависеть от каких-то, условно, "черных лебедей", которые будут способствовать вовлечению в конфликт. Судя по всему, стороны в его расширении, переводе в какой-то полномасштабный формат не заинтересованы.



"СП": Тем не менее Вашингтон уже направил в Средиземноморье авианосцы, еще ряд стран, включая натовские, также выразил поддержку Израилю. Пока они предостерегают других акторов от участия в нем. Но США могут ввязаться в войну с исламским миром в случае расширения конфликта?



- Это сценарий невозможный в ситуации, когда против Израиля не выступают Иран и "Хезболла". Действия США как раз направлены на открытие дополнительных фронтов, на которых кто-то боролся бы с Израилем. Это шаг не к эскалации и увеличению напряжения, а к попытке предотвратить дальнейший рост напряженности.



"СП": Если это не удастся, учитывая позицию исламских стран, Турции, которая довольно резко высказалась по поводу действий тех же Штатов, обострение и участие в конфликте США возможны?



- Большая часть стран, Турция в том числе, занимает довольно сбалансированную позицию и призывает к переговорам. Явно на стороне ХАМАС выступает Иран, но пока не видно признаков того, что он планирует напрямую вовлекаться в конфликт. ХАМАС в этом смысле достаточно самостоятельный актор, со своими интересами, задачами.



"СП": Планируемые на следующей неделе учения НАТО в Средиземноморье могут в случае эскалации перейти в реальную военную помощь Израилю? Его удары по Сирии не говорят о вероятной эскалации?



- Удары Израиля по Сирии вписываются в его стратегию по сдерживанию иранских и проиранских сил. Это продолжение другого вектора, не настолько связанного с нынешним обострением. Израиль в принципе время от времени это делает.



С другой стороны, если для него возникнет экзистенциальный риск, вероятно, союзники будут готовы оказать помощь. В какой именно форме, сказать сложно. Сейчас вообще очень трудно предсказывать, как именно будет разворачиваться этот конфликт. Источник - СвободнаяПресса

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