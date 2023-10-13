 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 14.10.2023
14:28  Три сценария большой войны на БлВостоке. Все они негативно отразятся на нефтяных котировках
14:24  Россия подорвала трубу газопровода Balticсonnector? "Чушь собачья"!
14:23  Грозит ли Израилю "мусульманский интернационал"?
14:19  Чудовищное ужесточение. Война в Газе, - А.Онтиков
14:00  В США празднуют день ВМФ по открытке с российским крейсером "Петр Великий"
13:32  Маратов, Иминов... В Бишкеке продолжаются аресты VIP-криминалитета
13:21  Охота на лидеров ХАМАС: убивали ракетами, травили ядом и взрывали телефонной трубкой

13:15  Армия Израиля ликвидировала командира спецназа ХАМАСа "Нахба" Али Каши
13:13  Израиль – Газа: новая интифада и реакция на нее, - А.Веселов
13:12  Форум "Один пояс - один путь": даты, программа, страны-участницы
13:10  Небойкая торговля: товарооборот между КНР и США продолжил падение Насколько это полезно для России
13:07  Авианосцы в Средиземном море: США заинтересованы в войне Израиля на три фронта, - СП
13:06  Бойцы-кыргызстанцы начали получать российское гражданство за участие в УкрВойне
13:04  Карабах, Украина, Израиль. Где рванет следом? - А.Захарченко
13:02  Доктрина резни: повторит ли Израиль этническую чистку, - М.Магид
07:51  Трусливая тварь Миша Фридман - образцово-показательный рос-олигарх
07:45  Заграница помогла... Стали ли "болашакеры" подлинной элитой Казахстана? - А.Искендирова
07:39  Век вора не видать: почему в Киргизии начали зачищать главных мафиози, - Игорь Кармазин
07:36  Нагорный Карабах - в хитросплетениях прецедентов и бизнеса англосаксов, - Д.Нефедов
07:34  Наземная операция в секторе Газа: контуры, прогнозы и следствия, - В.Ильин
07:23  Циничные наемники и радикальные патриоты. ЧВК в свете конфликтов на Украине и в Карабахе, - Аркадий Вырвало
07:20  Нетаньяху заявил, что ведущиеся удары по Газе "только начало"
01:38  Президент Узбекистана награжден Почетным знаком СНГ
01:32  Вятка. Древнерусские шахматы и чайное застолье - любителей русского языка и культуры приглашают на праздник "В сердце русского мира"
00:52  Герника наших дней. События в Газе - это восстание в тюрьме, - Александр Проханов
00:46  Выгоды США и Ирана. Ближний Восток продолжает разгораться, - Андрей Школьников
00:40  Геноцид - это не преступление: Запад "вписался" за Израиль, - К.Стрельников
00:36  Замембранный мир. Чего не может понять Запад о террористах и "террористах"
00:26  Мирзиеев поручил пересмотреть тарифы на электричество, производимое УзбГЭС
00:15  Полякам предстоит самый важный выбор с 1989 года, - В.Мастеров
00:07  Узбекистан предложил пересмотреть положения Договора о зоне свободной торговли СНГ
00:05  В США за два года задержали более 13 тысяч граждан Узбекистана при попытке нелегального въезда
Пятница, 13.10.2023
22:12  Сокращение населения и потеря сырьевых доходов усилят зависимость России от Китая, - А.Комраков
22:11  Турецкие археологи, раскапывая Ассос, обнаружили древний уникальный трезубец
22:09  Нефтяное оружие снова расчехлили: "топливный" аспект конфликта в Израиле, - К.Смирнов
22:04  Волна VIP-арестов в Киргизии. Кого? За что?
22:03  Ресурсная работа: Путин сообщил о поставке в Киргизию 1,2 млн т топлива
21:24  Израиль начал сухопутную атаку сектора Газы
17:29  Евгений Сатановский: роль ООН в израильско-палестинском конфликте - подлейшая
17:27  Вектор Газы: как изменилась ситуация через неделю войны между ХАМАС и Израилем, - П.Доренко
16:01  Чиновники сами закладывают мину под Россию и ее государственность. Вопрос с мигрантами
15:59  В атаке боевиков на Израиль виноват премьер-министр Нетаньяху, - Сеймур Херш
15:53  Западной гегемонии конец. Европа по своей же глупости движется к краху, - Зденек Коуделка
15:51  Запад бессилен перед нефтяным деспотизмом Саудовской Аравии и России, - Амин Сайкал
15:50  Иран открывает для России "зерновую сделку-2", - СП
15:46  Прощай, оружие! Здравствуйте, деньги, - Вадим Авва
15:40  "Испытываю кровожадное злорадство": как палестино-израильский конфликт разделил знаменитостей
13:47  Что написано на эмблеме ХАМАС, - П.Густерин
13:45  Израиль – только начало: пять точек новой войны, которые изменят мир, - И.Головнев
13:41  Есть ли друг: могут ли остальные страны вмешаться в войну Израиля и ХАМАС, - В.Логинов
13:36  В Навои заброшен "зеленый проект" стоимостью около 3,3 млн долларов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Небойкая торговля: товарооборот между КНР и США продолжил падение Насколько это полезно для России
13:10 14.10.2023

Софья Смирнова

Экспорт товаров из Китая в США упал на 16,4%, а импорт - на 6%. Такие данные по итогам трех кварталов обнародовало главное таможенное управление КНР. Чем объяснить резкое снижение объема торговли и повлияет ли тенденция на товарооборот Китая с Россией и другими странами - в материале "Известий", подготовленном вместе с экспертами.

Отрицательная динамика

Товарооборот Китая и США упал на 14% в годовом выражении по итогам трех кварталов 2023 года. Главное таможенное управление КНР отчиталось об уровне продаж в $495,9 млрд. В частности, снизился экспорт китайских товаров в США на 16,4%, до $372,2 млрд, в сравнении с первыми девятью месяцами 2022 года. Сократился на 6% и импорт товаров из США - до $123,7 млрд. Напомним, по итогам 2022 года товарооборот вырос на 0,6% и составил $759,427 млрд. При этом США по-прежнему остаются крупнейшим партнером Китая в торговле наряду со странами АСЕАН и ЕС.

Попытка номер пять: для чего Байден собирает лидеров Центральной Азии
В Нью-Йорке обсудят антироссийские санкции и борьбу с Китаем

Почти по всем фронтам

В сентябре товарооборот России и Китая составил $21,1 млрд: Россия поставила в Китай товаров на сумму $11,5 млрд, Китай в РФ - на $9,6 млрд. Судя по данным китайской статистики, в сентябре Китай существенно увеличил импорт энергоресурсов, от чего могли выиграть российские экспортеры нефти, нефтепродуктов и угля. Так, закупки Китаем сырой нефти увеличились почти на 14%, по нефтепродуктам импорт подскочил почти на 85%, по углю - на 27,5%.

В сентябре цены на российскую экспортную нефть достигли максимальных значений с начала года (по данным Минфина, средняя цена Urals составила $83,08/барр.), что также должно было способствовать росту стоимостного объема российского экспорта энергоресурсов в Китай.

А вот у металлургов ситуация может быть хуже - Китай сократил импорт меди на 5,8% и стальных продуктов на 28%. Из значимых изменений в структуре несырьевого товарооборота отметим, что в сентябре 2023 года Китай отменил запрет на импорт свинины из России, российские аграрии добивались этого около 10 лет.

Китайский толк: оборот между РФ и КНР подскочил на 40%
На ВЭФ обсудили перспективы дальнейшего роста торговли стран

После ухода западных компаний Китай все более активно занимает освободившиеся в России ниши, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

- Это относится к самым различным видам продукции, но, наверное, наиболее заметно на рынке автомобилей. По данным ФТС, доля автомобилей из Китая в общем российском импорте автомобилей по итогам восьми месяцев 2023 года увеличилась до 92%. Для сравнения: еще по итогам первого полугодия 2023 года она составляла 70%, а в 2021 году - всего 10%, - приводит пример эксперт.

До 2022 года крупнейшим внешнеторговым партнером России был ЕС. Сейчас в силу санкций, ухода европейских компаний, финансовых и логистических ограничений объемы экспорта и импорта резко сократились. По данным Евростата, с февраля 2022 по июнь 2023 года стоимость экспорта ЕС в Россию упала на 61%, тогда как импорт из России в ЕС за этот период упал на 84%.

Впрочем, Ольга Беленькая предположила, что часть европейской продукции продолжает поступать в Россию по механизму параллельного импорта через дружественные и нейтральные страны.

По официальным каналам: "серым" машинам включают красный свет
Вступают в силу ограничения к параллельному импорту автомобилей

Место пусто не будет

Снижение товарооборота между Китаем и США сыграет на руку России. И такая тенденция уже очевидна. По данным главного таможенного управления КНР, на фоне снижения цифр по США вырос товарооборот между Россией и Китаем.

За три квартала показатель увеличился на 29,5% и достиг $176,4 млрд. РФ импортировала товаров на $81,4 млрд, это на 56,9% выше прошлогоднего уровня, а экспортировала в КНР товаров на $94,9 млрд, что на 12,7% больше по сравнению с итогами по первым трем кварталам 2022 года.

Снижение показателей экспорта и импорта в паре США – Китай означает, что закрывать потребность в товарах китайцы будут где-то еще, в частности в России, считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

- Логистика между нашими странами развита очень хорошо, есть разные варианты доставки грузов по морю, воздуху и по суше (железная дорога, автотранспорт), а также смешанные варианты. При прочих равных по одному и тому же товару предприниматель отдаст предпочтение партнеру, который более всего доступен, - говорит он.

При этом сами данные таможенного управления КНР могут быть неточными, и импорт в Россию гораздо выше официального. Причина - в процветании серой доставки, или карго. Физлица закупают небольшие партии товаров и отправляют коробки обычной почтой или через свои каналы, минуя официальное оформление документов.

- Это незаконно и лишает бюджеты обеих стран части налогов и пошлин. А российские предприниматели получают проблемы с банками (из-за расчета наличными) и другими госорганами - к примеру, не могут объяснить, как к ним попал товар, - сетует управляющий партнер аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева.

Для России Китай остается ключевым партнером, с которым отношения выходят на новый уровень, подчеркнул финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

- Так, лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя государствами до $200 млрд к 2024 году, - рассказал эксперт.

Сохранная грамота: как ЕС пытается уберечь свои технологии от Китая
И есть ли у Пекина чем крыть

Новые маршруты

По итогам первого полугодия рост товарооборота между Россией и КНР составил 40,6% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Показатели будут расти как по экспорту, так и по импорту, прогнозирует директор департамента корпоративных финансов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов.

Из-за переориентирования экономики на Восток сейчас все отрасли экспорта выглядят перспективными: при загрузке мощностей в обе стороны перевозки становятся выгодными. ЕС потерял перспективу экспорта из РФ на среднесрочную перспективу. Товарооборот с Евросоюзом и США падает.

Как следствие, будут развиваться торговые связи с Востоком, Азией и Южной Америкой. Основные торговые партнеры России - это Китай, Турция, Индия. По итогам 2023 года в топ-5 стран - торговых партнеров РФ должны попасть Южная Корея и Казахстан. Турция - первый претендент на статус основного торгового хаба между РФ и ЕС.

Попытка западных стран ограничить в экспорте Россию потерпела крах, уверен Тузов.

- Впрочем, - оговаривается он, - варианты давления как на РФ, так и на ее партнеров остаются.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697278200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 октября 2023 года №366
- Сенаторы рассмотрели представление Президента об освобождении от должности судей Верховного Суда РК
- Алихан Смаилов вручил награды победителям Digital Bridge Awards
- Кадровые перестановки
- Акимы Мангистау: Кто дольше всех работал и чем запомнился
- "Қарызсыз Қоғам": проектные офисы откроют во всех регионах
- Мажилис начал работу над законопроектом по защите прав ребенка
- Замок с отпечатком пальцев - предотвратите вторжение в дом
- Подозреваемый в руководстве финпирамиды экстрадирован из Украины
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  