Небойкая торговля: товарооборот между КНР и США продолжил падение Насколько это полезно для России

13:10 14.10.2023

Софья Смирнова



Экспорт товаров из Китая в США упал на 16,4%, а импорт - на 6%. Такие данные по итогам трех кварталов обнародовало главное таможенное управление КНР. Чем объяснить резкое снижение объема торговли и повлияет ли тенденция на товарооборот Китая с Россией и другими странами - в материале "Известий", подготовленном вместе с экспертами.



Отрицательная динамика



Товарооборот Китая и США упал на 14% в годовом выражении по итогам трех кварталов 2023 года. Главное таможенное управление КНР отчиталось об уровне продаж в $495,9 млрд. В частности, снизился экспорт китайских товаров в США на 16,4%, до $372,2 млрд, в сравнении с первыми девятью месяцами 2022 года. Сократился на 6% и импорт товаров из США - до $123,7 млрд. Напомним, по итогам 2022 года товарооборот вырос на 0,6% и составил $759,427 млрд. При этом США по-прежнему остаются крупнейшим партнером Китая в торговле наряду со странами АСЕАН и ЕС.



Попытка номер пять: для чего Байден собирает лидеров Центральной Азии

В Нью-Йорке обсудят антироссийские санкции и борьбу с Китаем



Почти по всем фронтам



В сентябре товарооборот России и Китая составил $21,1 млрд: Россия поставила в Китай товаров на сумму $11,5 млрд, Китай в РФ - на $9,6 млрд. Судя по данным китайской статистики, в сентябре Китай существенно увеличил импорт энергоресурсов, от чего могли выиграть российские экспортеры нефти, нефтепродуктов и угля. Так, закупки Китаем сырой нефти увеличились почти на 14%, по нефтепродуктам импорт подскочил почти на 85%, по углю - на 27,5%.



В сентябре цены на российскую экспортную нефть достигли максимальных значений с начала года (по данным Минфина, средняя цена Urals составила $83,08/барр.), что также должно было способствовать росту стоимостного объема российского экспорта энергоресурсов в Китай.



А вот у металлургов ситуация может быть хуже - Китай сократил импорт меди на 5,8% и стальных продуктов на 28%. Из значимых изменений в структуре несырьевого товарооборота отметим, что в сентябре 2023 года Китай отменил запрет на импорт свинины из России, российские аграрии добивались этого около 10 лет.



Китайский толк: оборот между РФ и КНР подскочил на 40%

На ВЭФ обсудили перспективы дальнейшего роста торговли стран



После ухода западных компаний Китай все более активно занимает освободившиеся в России ниши, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.



- Это относится к самым различным видам продукции, но, наверное, наиболее заметно на рынке автомобилей. По данным ФТС, доля автомобилей из Китая в общем российском импорте автомобилей по итогам восьми месяцев 2023 года увеличилась до 92%. Для сравнения: еще по итогам первого полугодия 2023 года она составляла 70%, а в 2021 году - всего 10%, - приводит пример эксперт.



До 2022 года крупнейшим внешнеторговым партнером России был ЕС. Сейчас в силу санкций, ухода европейских компаний, финансовых и логистических ограничений объемы экспорта и импорта резко сократились. По данным Евростата, с февраля 2022 по июнь 2023 года стоимость экспорта ЕС в Россию упала на 61%, тогда как импорт из России в ЕС за этот период упал на 84%.



Впрочем, Ольга Беленькая предположила, что часть европейской продукции продолжает поступать в Россию по механизму параллельного импорта через дружественные и нейтральные страны.



По официальным каналам: "серым" машинам включают красный свет

Вступают в силу ограничения к параллельному импорту автомобилей



Место пусто не будет



Снижение товарооборота между Китаем и США сыграет на руку России. И такая тенденция уже очевидна. По данным главного таможенного управления КНР, на фоне снижения цифр по США вырос товарооборот между Россией и Китаем.



За три квартала показатель увеличился на 29,5% и достиг $176,4 млрд. РФ импортировала товаров на $81,4 млрд, это на 56,9% выше прошлогоднего уровня, а экспортировала в КНР товаров на $94,9 млрд, что на 12,7% больше по сравнению с итогами по первым трем кварталам 2022 года.



Снижение показателей экспорта и импорта в паре США – Китай означает, что закрывать потребность в товарах китайцы будут где-то еще, в частности в России, считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.



- Логистика между нашими странами развита очень хорошо, есть разные варианты доставки грузов по морю, воздуху и по суше (железная дорога, автотранспорт), а также смешанные варианты. При прочих равных по одному и тому же товару предприниматель отдаст предпочтение партнеру, который более всего доступен, - говорит он.



При этом сами данные таможенного управления КНР могут быть неточными, и импорт в Россию гораздо выше официального. Причина - в процветании серой доставки, или карго. Физлица закупают небольшие партии товаров и отправляют коробки обычной почтой или через свои каналы, минуя официальное оформление документов.



- Это незаконно и лишает бюджеты обеих стран части налогов и пошлин. А российские предприниматели получают проблемы с банками (из-за расчета наличными) и другими госорганами - к примеру, не могут объяснить, как к ним попал товар, - сетует управляющий партнер аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева.



Для России Китай остается ключевым партнером, с которым отношения выходят на новый уровень, подчеркнул финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.



- Так, лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя государствами до $200 млрд к 2024 году, - рассказал эксперт.



Сохранная грамота: как ЕС пытается уберечь свои технологии от Китая

И есть ли у Пекина чем крыть



Новые маршруты



По итогам первого полугодия рост товарооборота между Россией и КНР составил 40,6% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).



Показатели будут расти как по экспорту, так и по импорту, прогнозирует директор департамента корпоративных финансов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов.



Из-за переориентирования экономики на Восток сейчас все отрасли экспорта выглядят перспективными: при загрузке мощностей в обе стороны перевозки становятся выгодными. ЕС потерял перспективу экспорта из РФ на среднесрочную перспективу. Товарооборот с Евросоюзом и США падает.



Как следствие, будут развиваться торговые связи с Востоком, Азией и Южной Америкой. Основные торговые партнеры России - это Китай, Турция, Индия. По итогам 2023 года в топ-5 стран - торговых партнеров РФ должны попасть Южная Корея и Казахстан. Турция - первый претендент на статус основного торгового хаба между РФ и ЕС.



Попытка западных стран ограничить в экспорте Россию потерпела крах, уверен Тузов.



- Впрочем, - оговаривается он, - варианты давления как на РФ, так и на ее партнеров остаются.