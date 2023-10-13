Форум "Один пояс - один путь": даты, программа, страны-участницы

13:12 14.10.2023

На юбилейной встрече обсудят результаты и стратегию проекта



Мария Шаипова



На третий форум "Пояса и пути" в Пекине соберутся представители 130 стран и 30 международных организаций. Почетным гостем встречи станет российский президент Владимир Путин. При этом лидеры некоторых стран ЕС, например Олаф Шольц и Эммануэль Макрон, не были приглашены на мероприятие, чему официальная Global Times посвятила отдельную статью. Что представляет из себя инициатива "Один пояс - один путь" и в чем особая ценность третьего форума, разбирались "Известия".



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Третий форум проекта "Один пояс - один путь" посвящен 10-летию инициативы. Изначально мероприятие планировалось провести 15–17 октября, однако впоследствии сроки сместились на 17–18 октября. Главной темой встреч будет "Качественное совместное строительство "Пояса и пути" и совместные усилия для достижения общего развития и процветания".



На форум, как пишет китайская Global Times, приглашены делегации более 130 стран и представители 30 международных организаций. Гостем мероприятия станет российский лидер Владимир Путин, в рамках визита запланирована его встреча с главой КНР.



При этом лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц не получили приглашения. Также не была приглашена лидер Италии Джорджа Мелони.



Первый форум в рамках "Пояса и пути" прошел в 2017 году, на нем собрались представители из 130 стран. На второй форум, прошедший в докоронавирусном 2019 году, приехали уже делегации из 150 стран Европы, Азии и Африки. Третья встреча планировалась на 2021 год, но была отложена из-за пандемии коронавируса.



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Программа форума в Китае "Пояс и путь"



За два дня гостей форума помимо двусторонних встреч ждут торжественное открытие, приветственный банкет и множество панельных дискуссий по основным вопросам сотрудничества: инвестициям, цифровой экономике, развитию торговых связей. В частности, планируются презентации конкретных инвестиционных проектов и подписание новых договоренностей в разных секторах экономики.



В ходе форума также намечены двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.



Накануне форума в Пекине представили Белую книгу под названием "Совместное строительство "Пояса и пути": важная практика формирования сообщества единой судьбы человечества". В ней оценивают перемены в мировой экономике, прошедшие за десять лет, и глубже поясняют ценности и стратегию "Пояса и пути" как плана по построению "единой судьбы человечества".



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Инициатива "Один пояс - один путь": маршрут, какие страны входят



Инициативу создать экономические коридоры в рамках нового "Шелкового пути" нынешний лидер Китая Си Цзиньпин озвучил в первый год своего правления, в 2013 году. Он предложил объединить сухопутный и морской торговые пути, чтобы эффективно и недорого доставлять товары по всему миру - в страны Юго-Восточной Азии, Африку, на Ближний Восток и в Европу.



Всего за эти годы к инициативе присоединилось свыше 150 стран по всему миру - до 40 африканских и азиатских государств, а также 26 европейских и представители Латинской Америки и Океании. Среди них крупнейшие игроки АТР: Филиппины, Индонезия, Южная Корея и Таиланд, ближневосточные "тяжеловесы" Турция, Саудовская Аравия и ОАЭ, практически все страны бывшего СНГ и Восточной Европы. В числе присоединившихся большая часть Африки и крупнейшие страны Латинской Америки (Аргентина, Венесуэла, Чили, Уругвай).



Ключевыми точками сухопутного экономического пояса "Шелкового пути" становятся Сиань, Алма-Ата, Бишкек, Самарканд, Тегеран, Стамбул, Москва и Дуйсбург. Главными портами морского "Шелкового пути" XXI века стали Ханой, Джакарта, Куала-Лумпур, Калькутта, Найроби, Афины и Венеция.



В рамках "Пояса и пути" реализуется комплекс мер, в том числе:



- развитие трансграничной инфраструктуры;

- налаживание энергетических и телекоммуникационных цепочек;

- снятие барьеров и макроэкономическая поддержка;

- переход на расчеты в национальных валютах;

- наращивание контактов между людьми.



Для реализации "Пояса и пути" китайские компании построили многомиллиардные проекты по всему континенту: это порты, автомагистрали, железные дороги, мосты и плотины ГЭС.



В конце сентября был запущен второй маршрут автомобильных перевозок между Китаем, Монголией и Россией с конечной точкой в Новосибирске, обсуждается создание Центрально-Евразийского транспортного коридора.



В рамках инициативы работают банковский, университетский и туристический альянсы.



За 10 лет инициатива "Пояс и путь" привлекла инвестиции почти в $1 трлн, что привело к созданию более 3 тыс. совместных проектов и 420 тыс. рабочих мест для стран, расположенных вдоль маршрута, тем самым вызволив из бедности свыше 40 млн человек. На территории мегапроекта сосредоточены богатые запасы ресурсов, проживает 63% населения планеты, а предположительный экономический масштаб - $21 трлн.



Однако есть и те, кто не просто открыто выступает против дальнейшего развития инициативы Пекина, но и пытается всеми силами ей противодействовать. Речь идет о США и их сателлитах, активно продвигающих мысль, что участие в ОПОП - прямая дорога к долговой яме. К инициативе не присоединились Япония, Австралия, Новая Зеландия и Израиль. А Великобритания, которая в первом этапе должна была стать конечной точкой маршрута, усилила и без того резкую критику Китая и проекта.