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Форум "Один пояс - один путь": даты, программа, страны-участницы
13:12 14.10.2023

На юбилейной встрече обсудят результаты и стратегию проекта

Мария Шаипова

На третий форум "Пояса и пути" в Пекине соберутся представители 130 стран и 30 международных организаций. Почетным гостем встречи станет российский президент Владимир Путин. При этом лидеры некоторых стран ЕС, например Олаф Шольц и Эммануэль Макрон, не были приглашены на мероприятие, чему официальная Global Times посвятила отдельную статью. Что представляет из себя инициатива "Один пояс - один путь" и в чем особая ценность третьего форума, разбирались "Известия".

"Один пояс - один путь": когда и где проходит в 2023 году

Третий форум проекта "Один пояс - один путь" посвящен 10-летию инициативы. Изначально мероприятие планировалось провести 15–17 октября, однако впоследствии сроки сместились на 17–18 октября. Главной темой встреч будет "Качественное совместное строительство "Пояса и пути" и совместные усилия для достижения общего развития и процветания".

На форум, как пишет китайская Global Times, приглашены делегации более 130 стран и представители 30 международных организаций. Гостем мероприятия станет российский лидер Владимир Путин, в рамках визита запланирована его встреча с главой КНР.

При этом лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц не получили приглашения. Также не была приглашена лидер Италии Джорджа Мелони.

Первый форум в рамках "Пояса и пути" прошел в 2017 году, на нем собрались представители из 130 стран. На второй форум, прошедший в докоронавирусном 2019 году, приехали уже делегации из 150 стран Европы, Азии и Африки. Третья встреча планировалась на 2021 год, но была отложена из-за пандемии коронавируса.

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Программа форума в Китае "Пояс и путь"

За два дня гостей форума помимо двусторонних встреч ждут торжественное открытие, приветственный банкет и множество панельных дискуссий по основным вопросам сотрудничества: инвестициям, цифровой экономике, развитию торговых связей. В частности, планируются презентации конкретных инвестиционных проектов и подписание новых договоренностей в разных секторах экономики.

В ходе форума также намечены двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Накануне форума в Пекине представили Белую книгу под названием "Совместное строительство "Пояса и пути": важная практика формирования сообщества единой судьбы человечества". В ней оценивают перемены в мировой экономике, прошедшие за десять лет, и глубже поясняют ценности и стратегию "Пояса и пути" как плана по построению "единой судьбы человечества".

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Инициатива "Один пояс - один путь": маршрут, какие страны входят

Инициативу создать экономические коридоры в рамках нового "Шелкового пути" нынешний лидер Китая Си Цзиньпин озвучил в первый год своего правления, в 2013 году. Он предложил объединить сухопутный и морской торговые пути, чтобы эффективно и недорого доставлять товары по всему миру - в страны Юго-Восточной Азии, Африку, на Ближний Восток и в Европу.

Всего за эти годы к инициативе присоединилось свыше 150 стран по всему миру - до 40 африканских и азиатских государств, а также 26 европейских и представители Латинской Америки и Океании. Среди них крупнейшие игроки АТР: Филиппины, Индонезия, Южная Корея и Таиланд, ближневосточные "тяжеловесы" Турция, Саудовская Аравия и ОАЭ, практически все страны бывшего СНГ и Восточной Европы. В числе присоединившихся большая часть Африки и крупнейшие страны Латинской Америки (Аргентина, Венесуэла, Чили, Уругвай).

Ключевыми точками сухопутного экономического пояса "Шелкового пути" становятся Сиань, Алма-Ата, Бишкек, Самарканд, Тегеран, Стамбул, Москва и Дуйсбург. Главными портами морского "Шелкового пути" XXI века стали Ханой, Джакарта, Куала-Лумпур, Калькутта, Найроби, Афины и Венеция.

В рамках "Пояса и пути" реализуется комплекс мер, в том числе:

- развитие трансграничной инфраструктуры;
- налаживание энергетических и телекоммуникационных цепочек;
- снятие барьеров и макроэкономическая поддержка;
- переход на расчеты в национальных валютах;
- наращивание контактов между людьми.

Для реализации "Пояса и пути" китайские компании построили многомиллиардные проекты по всему континенту: это порты, автомагистрали, железные дороги, мосты и плотины ГЭС.

В конце сентября был запущен второй маршрут автомобильных перевозок между Китаем, Монголией и Россией с конечной точкой в Новосибирске, обсуждается создание Центрально-Евразийского транспортного коридора.

В рамках инициативы работают банковский, университетский и туристический альянсы.

За 10 лет инициатива "Пояс и путь" привлекла инвестиции почти в $1 трлн, что привело к созданию более 3 тыс. совместных проектов и 420 тыс. рабочих мест для стран, расположенных вдоль маршрута, тем самым вызволив из бедности свыше 40 млн человек. На территории мегапроекта сосредоточены богатые запасы ресурсов, проживает 63% населения планеты, а предположительный экономический масштаб - $21 трлн.

Однако есть и те, кто не просто открыто выступает против дальнейшего развития инициативы Пекина, но и пытается всеми силами ей противодействовать. Речь идет о США и их сателлитах, активно продвигающих мысль, что участие в ОПОП - прямая дорога к долговой яме. К инициативе не присоединились Япония, Австралия, Новая Зеландия и Израиль. А Великобритания, которая в первом этапе должна была стать конечной точкой маршрута, усилила и без того резкую критику Китая и проекта.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697278320


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