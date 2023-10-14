Израиль – Газа: новая интифада и реакция на нее, - А.Веселов

13:13 14.10.2023

14.10.2023 | АНТОН ВЕСЕЛОВ



Израиль – Газа: новая интифада и реакция на нее

Идеи национальной исключительности ведут лишь к усилению ненависти и злобы



Сообщения о событиях очередной арабо-израильской войны затмили в СМИ все прочие новости, включая освещение СВО. Неожиданным оказалось даже не то, с какой скоростью и в каком количестве появились статьи и другие материалы, а пропасть в точках зрения. Один и тот же факт освещался с такой разницей во взглядах, что казалось речь идет о двух совершенно разных и никак не связанных между собой вещах. Поляризация позиций довлеет в соцсетях, где с легкостью необыкновенной звучат призывы к физическому уничтожению всех несогласных. Да и на официальном уровне злоба и ненависть вырвались на первое место, а СМИ смакуют фото и видео с чудовищными преступлениями. Преступлениями, которые совершают обе стороны.



Министр обороны Израиля назвал палестинцев "человекоподобными животными", причем всех без исключения. Решение израильских властей ввести полную блокаду Газы с одновременным нанесением массированных ударов мощными управляемыми авиабомбами по густонаселенным районам означает геноцид, то есть тотальное уничтожение. С точки зрения ультраортодоксов (а именно таковыми является нынешнее руководство Израиля) "божественная душа" есть только у евреев и только к ним применимо понятие "человек", у неевреев же душа животная. Да и вообще все остальные народы мира, с их точки зрения, – это клипот (нечистоты, рвота, испражнения и подобное). В ключевой книге хасидизма Тании (она же Ликутей Амарим) прямо сказано, что Бог создавал этот мир только для евреев.



Один из центров паломничества хасидов находится в небольшом городе Умань на Украине. Десятки тысяч евреев ежегодно приезжают туда "для искупления грехов", устраивая песни и пляски на могиле ребе, похороненного на еврейском кладбище. Им неведомо, какую резню евреев и поляков устроили гайдамаки в Умани (и не только), они не знают, что гитлеровские войска во время Второй мировой уничтожили там даже кладбище евреев. Они знают лишь то, что в 1994 году президент Украины издал указ о создании на месте захоронений Историко-культурного центра. А еще они могут получить на Украине "новое знание истории": например, в Тирасполе некий "профессор" Мыкола Галычанець, известный своими открытиями про древних укров, издал серию книг с "доказательствами" того, что Израиль был создан еще древними римлянами и до 135 года н. э. именовался провинцией Иудея. "Профессору" невдомек, что римская провинция Иудея с этого момента (и впредь) стала называться Палестиной.



Киевский режим выступил с заявлением: "Украина осуждает продолжающиеся террористические нападения на Израиль, включая ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве". И ни слова про преступления сионистов и про то, почему трагедия стала возможной до неотвратимости. На сторону Израиля мгновенно стали даже те государства, кто в свое время участвовал в холокосте.



История отношений между палестинцами и евреями – это история войн и конфликтов, а попытка ООН их примирить путем создания двух независимых государств оказалась безуспешной. Одно государство было создано, и палестинцы вновь оказались гонимыми на собственной земле. Поэтому палестинскую проблему называют ключевой на Ближнем Востоке и невозможно этого не понимать. Именно поэтому это давно не палестино-израильский конфликт, но арабо-израильский.



Поддержку палестинцам в разное время и в разной форме оказывали (и оказывают) многие мусульманские страны. МИД Катара в официальном заявлении указал, что только Израиль несет ответственность за атаки палестинцев и эскалацию в секторе Газа. С аналогичной позиции выступили власти Алжира, Йемена, Ливии, Ирака, Сирии и ряда других стран. Даже Иордания и Египет, имеющие с Израилем дипломатические отношения, выступили с заявлениями, которые в Тель-Авиве назвали "недружественными". Особенно жесткую реакцию продемонстрировали в Тегеране: советник верховного лидера Исламской Республики генерал-майор Рахим Сафави заявил, что иранская сторона поддерживает ракетные удары по Израилю и будет "стоять рядом" с палестинскими бойцами до окончательного освобождения Палестины и его главной святыни – города Иерусалима.



Иерусалим упомянут не случайно – статус этого города отдельно закреплен в резолюциях ООН и других документах. Но "незаметно" для всех США решили, что столицей Израиля должен быть не Тель-Авив, а именно Иерусалим. И не просто решили, но переместили туда свое посольство. Трудно предположить, что в Вашингтоне не просчитывали последствия такого шага – не просто незаконного, но категорически неприемлемого для многих и откровенно провокационного. Это был даже не намек – прямой сигнал, который власти Израиля поняли: пошли погромы на Храмовой горе, притеснения, оскорбления и избиения не только мусульманских, но и христианских паломников и прихожан. Вооруженная толпа, ворвавшаяся в мечеть аль-Акса в обуви и устроившая там погром, – "мелкий эпизод" в серии инцидентов, о которых западные СМИ предпочитали даже не упоминать.



Сегодня свои посольства в Иерусалиме имеют, помимо США, Гватемала и самопровозглашенная республика Косово. В последнем случае мы видим показательный пример работы американской дипломатии. Израиль долго не признавал Косово и не собирался, а жители "республики" в силу исторических параллелей испытывали симпатию скорее к жителям сектора Газа. Но все изменилось осенью 2020 года, когда в Вашингтоне было подписано "историческое соглашение" по решению косовского вопроса. Среди пунктов, которые согласовали Д. Трамп, А. Хоти и А. Вучич, оказались и не имеющие, казалось бы, прямого отношения к проблеме. Например, Приштина обязалась вывести свои отношения с Израилем на совершенно иной уровень.



1 февраля 2021 года "министр иностранных дел" Мелиза Харадинай и глава МИД Израиля Габи Ашкенази подписали договор об установлении дипломатических отношений, причем подписали виртуально (по Zoom), списав несоблюдение протокола на пандемию. Две недели спустя в Израиле появилось "посольство Косово", причем в Иерусалиме! В Приштине начало работу представительство МАШАВ - Агентства при МИД по международному сотрудничеству в целях развития. Результаты проявились в эти дни: президент и премьер самопровозглашенной республики Косово выразили безоговорочную поддержку Израилю и на Западе это встретили с ликованием – ведь там считают сербский край преимущественно мусульманской "страной".



Президент Сербии А. Вучич, осудив атаку ХАМАС, призвал к компромиссу словами "сейчас, как никогда, мир нуждается в том, чтобы израильтяне и палестинцы объединились и положили конец насилию". Звучит сакраментально, особенно с учетом начавшейся сухопутной операции ЦАХАЛ в Газе, направления в восточное Средиземноморье двух АУГ ВМС США во главе с атомными авианосцами, "воздушного моста" для переброски боеприпасов, прибытия добровольцев. Израиль сейчас перед угрозой войны на несколько фронтов, и каким будет итог – сказать наверняка не может никто. Ясно одно – всякая война заканчивается миром, но применительно к арабо-израильскому конфликту это не факт.