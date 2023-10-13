Армия Израиля ликвидировала командира спецназа ХАМАСа "Нахба" Али Каши

13:15 14.10.2023

Армия обороны Израиля объявила о ликвидации командующего спецназом ХАМАСа "Нухба" Али Каши. Именно он руководил всеми боевиками, которые 7 октября проникли в Израиль и устроили массовую резню.



Али Каши в 2005 году был осужден за похищения и убийства и приговорен к пожизненному заключению. Однако в 2011 году Израиль его выпустил по "сделке Шалита", когда капрала Гильда Шалита обменяли на 1027 палестинских заключенных.



Содействие ЦАХАЛ в ликвидации Али Каши оказали Общая служба безопасности (ШАБАК) и Управление военной разведки (АМАН).



Авторы: АРСЕНИЙ ТОМИН