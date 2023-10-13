Охота на лидеров ХАМАС: убивали ракетами, травили ядом и взрывали телефонной трубкой

13:21 14.10.2023 Израиль пообещал ликвидировать стоящих за смертоносным нападением хамасовцев



Внезапное вторжение ХАМАС вызвало в Израиле настоящий шок. Многочисленные жертвы в результате кровавого рейда боевиков послужили толчком для ударов возмездия. Под раздачу попали все – и обычные жители сектора Газа, оказавшиеся между молотом наковальней, и лидеры "Исламского движения сопротивления". Как израильские силовики ведут охоту на хамасовское руководство – об этом наш материал.



Израиль пообещал ликвидировать стоящих за смертоносным нападением хамасовцев



Израиль нацелен на политических и военных лидеров ХАМАС в Газе, стремясь сокрушить палестинскую группировку, которая совершила жестокое нападение на гражданских лиц 7 октября, заявил представитель армии подполковник Ричард Хехт.



Внезапное субботнее нападение возглавили элитные силы ХАМАС "Нухба", и израильские военные сосредоточены на нанесении ударов по командным центрам этой группировки в Газе, заявил Хехт журналистам.



По словам подполковника Хехта, силы "Нухба" "лично отобраны руководством ХАМАСА для выполнения самой жестокой работы - рейдов, засад, проникновения и похищений. Вы не можете оторвать их от руководства".



"Мы достанем каждого из них", - добавил представитель израильской армии, имея в виду тех лидеров палестинской исламистской группировки, кто остается в Газе. По его словам, военные лидеры ХАМАСА Мустафа Шахин и Мохаммад Абу Шамла (он был командующим морскими силами радикалов), уже убиты в результате израильских ударов.



"Архитектором" сложносочиненной суперсекретной операции по вторжению боевиков ХАМАС на территорию Израиля называют главу военного крыла этой исламистской палестинской группировки Мохаммеда Дейфа.



Трудно представить себе, что израильские силовики успокоятся, пока не ликвидируют этого хамасовского вожака, возглавляющего так называемые "Бригады Аль-Кассема".



Несмотря на то, что с 1995 года Дейф считается "самым разыскиваемым" израильтянами человеком за организацию убийств израильских солдат и гражданских лиц, за последние два десятилетия он умудрился выжить после семи покушений.



Считается, что во время первого покушения на его жизнь он потерял глаз, а во время второго - часть руки. Супруга Дейфа, семимесячный сын и трехлетняя дочь были убиты в результате израильского авиаудара в 2014 году. Самая последняя попытка Израиля убить Дейфа была предпринята – и даже дважды – во время операции "Страж стен" в мае 2021 года. Военные источники сообщали, что оба раза ему удавалось скрыться в последнюю минуту.



Но "неуловимый", как его называют в прессе, Мохаммед Дейф – не единственный объект охоты израильских спецслужб.



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Автору этих строк довелось воочию наблюдать за намазом, который совершал в мечети один из политических лидеров ХАМАС Халед Машаль (сообщается, что ныне он базируется в Катаре). Выглядел он тогда вполне здоровым.



Но в свое время время его звезда взошла при необычных обстоятельствах после того, как он пережил покушение израильского "Моссада". До этого, отмечают СМИ, он был относительно неизвестен в исламистском палестинском движении, возникшем в разгар первой палестинской интифады.



Халед Машаль возглавлял движение в бурные исторические времена. По-видимому, именно под его руководством ХАМАС наряду с сопротивлением израильской оккупации обратил свои стратегические взгляды на политику. В 2005 и 2006 годах Машаль руководил принятием стратегического решения о прекращении кампании нападений террористов-смертников ХАМАС на Израиль, поскольку на плечи простых палестинцев легла непропорционально большая тяжесть ответного гнева Израиля.



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Есть основания полагать, что Машаль пытался вывести ХАМАС из "террористического подполья" на мейнстрим – и действительно, Исламское движение сопротивления одержало ошеломляющую победу в Газе в 2005-2006 годах, сначала на муниципальных, а затем и на парламентских выборах в Палестине.



Но вернемся к покушению, которое пережил Халед Машаль. В конце сентября 1997 года агенты израильского "Моссада" впрыснули яд ему в ухо на одной из улиц иорданской столицы Аммана, но были схвачены охраной Машаля.



"Халед Машаль лежал, умирая, на больничной койке, в то время как яд поступал в его кровь, медленно отключая дыхательную систему, – писало издание Time. – С помощью аппарата, накачивающего воздух в его легкие, ему оставалось жить в лучшем случае несколько дней. Противоядие могло бы спасти жизнь лидеру ХАМАСа. Но единственным человеком, который мог это сделать, был тот самый человек, который пытался убить его: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху".



Скорее всего, Халед Машаль умер бы, но в дело вступил король Иордании Хусейн. По требованию иорданских властей Израиль предоставил противоядие и освободил из тюрьмы духовного лидера ХАМАС шейха Ахмеда Исмаила Ясина вместе с другими 19 палестинскими заключенными. Платой за выполнение этих требований стало освобождение израильских агентов, попавших на иорданскую территорию по поддельным канадским паспортам.



Дело в том, что король Хусейн пообещал предать арестованных израильтян суду, если Машаль умрет. Агентам, скорее всего, грозила казнь, если бы их признали виновными. Отчаявшись предотвратить международный кризис, который сорвал бы его усилия по посредничеству в мирных сделках между Израилем и его арабскими врагами, президент вмешался США Билл Клинтон, настаивая на том, чтобы Нетаньяху предоставил противоядие. Израильский лидер неохотно подчинился и даже отправился в Амман, чтобы принести личные извинения королю.



Неудивительно, что потом чудом уцелевший Халед Машаль опасался предавать гласности имена лидеров ХАМАС, тем более, что в 2004 году после убийства еще одного видного хамасовца Абделя Азиза Рантиси премьер-министр Израиля Ариэль Шарон повторил слова, сказанные им после ликвидации основателя движения шейха Ахмеда Ясина: "Уничтожение лидеров террористов будет продолжено".



Заметим, что прошла всего пара лет после чудесного спасения иорданским королем Халеда Машаля, как при новом монархе, Абдалле II деятельность движения ХАМАС в Иордании была запрещена, а сам Машаль был выслан из Хашимитского Королевства в августе 1999 года.



Неудачу с убийством Халеда Машаля израильские спецслужбы с лихвой компенсировали ликвидациями двух других лидеров ХАМАС.



Духовный вождь Исламского движения сопротивления, стоявший у истоков организации, шейх Ахмед Ясин был убит 22 марта 2004 года в секторе Газа, после того как практически слепой 67-летний мужчина на инвалидной коляске выехал из мечети. Шейх Ясин каждое утро всегда следовал в одном и том же направлении, чтобы отправиться в одну и ту же мечеть в районе Сабра, которая находится в 100 метрах от его дома.



СМИ: в ХАМАС рассчитывали атаковать израильские школы



Перед атакой израильские истребители F-16 пролетели над головой, чтобы заглушить шум приближающихся вертолетов.



Выпущенная с израильского вертолета "Апач" ракет "Хеллфайр" убила и его, и еще нескольких человек (включая обычных прохожих), плюс десяток получили ранения.



Операцию по уничтожению шейха Ясина контролировал лично израильский премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, поздравивший силовиков с успехом.



Чуть позже, 17 апреля 2004 года аналогичным способом – ракетным ударом с израильского вертолета "Апач" – был убит лидер ХАМАС в секторе Газа Абдель Азиз Рантиси. Кроме него погибли его старший сын и телохранитель. Ранее, летом 2003 года, Рантиси пережил атаку израильского вертолета по машине, в которой он ехал. Сам глава хамасовцев был легко ранен, при этом погиб его телохранитель, Однако следующее покушение оказалось для вожака радикалов роковым.



К слову, его как-то спросили, боится ли он смерти. На это Рантиси ответил: "Мы все ждем последнего дня нашей жизни. Ничего не изменится. Если это произойдет от "Апача" или от остановки сердца, я предпочитаю умереть от "Апача"....



Безусловно, не стоит думать, что объектами устроенных израильскими силовиками покушений становились "невинные агнцы". К слову, тот же шейх Ахмед Ясин во время чеченской войны призывал к сопротивлению против России. Что не помешало Москве выступить в ООН с сожалением о том, что призыв арабских стран осудить убийство шейха не получил одобрения Совета безопасности по причине наложенного американцам вето.



За несколько лет до шейха Ясина и Рантиси жертвой израильского покушения стал еще один известный хамасовский деятель – Яхья Аяш, известный под кличкой "Инженер" – он специализировался на изготовлении из подручных средств самодельных взрывных устройств, применявшихся в терактах, повлекших гибель десятков людей. Злая ирония судьбы состояла в том, что израильтяне ликвидировали его с помощью заминированного мобильного телефона, переданного ему человеком, которому он доверял. Взрывом сотового телефона "Инженеру" оторвало голову в квартире друг его детства Усамы Хамада, когда он отвечал на звонок своего отца.



Израильский самолет засек их разговор и передал его на командный пункт. Когда было подтверждено, что по телефону звонил Айяш, спецслужба "Шин Бет" дистанционно взорвала его, мгновенно убив хамасовца.



Дядя Усамы, Камаль Хамад, как говорят, продал друга своего сына за 1 миллион долларов, поддельный паспорт и американскую визу...



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США поддержат планы Израиля по целенаправленным убийствам высокопоставленных чиновников ХАМАС, заявил специализирующийся на Ближнем Востоке бывший аналитик ЦРУ Кен Кацман.



Имеющий давний опыт совершения убийств лидеров вражеских группировок Израиль, вне всякого сомнения, нанесет удары по высокопоставленным деяетелям ХАМАС после смертоносных рейдов, устроенных субботним днем 7 октября.



Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари на следующий же день после вторжения боевиков пригрозил лидеру группировки в Газе Яхье Синвару: "Яхья Синвар - командующий кампанией, и он мертвец".



А уже в понедельник в ходе целенаправленной операции был убит министр финансов ХАМАСА Джавад Абу Шмала.



По мнению Кацмана, планы Израиля по уничтожению лидеров "Исламского движения сопротивления" будут простираться весьма далеко: "Они будут выслеживать людей, причастных к нападению. Я ожидаю, что Мохаммед Дейф (командир военного крыла ХАМАСа) станет целью номер один".



Этот процесс может занять несколько лет, считает Кен Кацман, проводя параллели с длительной операцией Моссада по выслеживанию виновных в массовом убийстве израильских спортсменов на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.



Напомним, что операция "Гнев Божий" по уничтожению террористов из палестинской организации "Черный сентябрь", причастной к теракту на мюнхенской Олимпиаде, а также членов Организации освобождения Палестины (ООП), которые, по данным "Моссада", были ответственны за взятие заложников, продлилась 20 лет. Последней мишенью стал расстрелянный в упор в Париже в 1992 году глава разведки ООП Атеф Бсейсо.



По словам аналитика, Израиль также будет охотиться за лидерами ХАМАСА за рубежом. Иностранная операция более сложна и потребует координации с США, что, вероятно, поможет планам покушения, полагает Кен Кацман.



"Я подозреваю, что США собираются не очень вежливо попросить Катар вышвырнуть этих парней вон до того, как начнутся неприятности", - сказал аналитик, имея в виду хамасовских лидеров, проживающих на территории эмирата.



"ХАМАС убивал американцев и брал американцев в заложники. Если бы я консультировал администрацию Байдена, я бы сказал: "Давайте внесем Мохаммеда Дейфа в тот же список, в котором был Абу Бакр аль-Багдади", - сказал Кацман, упомянув имя бывшего лидера ИГИЛ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая группировка), убитого американскими войсками в 2019 году.



Лидеры ХАМАСА знают, что они являются мишенями, и принимают меры предосторожности, оставаясь под землей в обширной сети туннелей, отмечает израильский аналитик по вопросам безопасности Йони Бен Менахем.



"Если они находятся на глубине 100 метров под землей, вы ничего не сможете сделать, вам придется ждать, пока они выйдут", - сказал он изданию i, добавив, что все военное и политическое руководство ХАМАСА находится в списке на ликвидацию.



По его словам, успех или неудача заговоров с целью убийства, вероятно, будет зависеть от разведывательных данных, предоставляемых агентами внутри Газы.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ Источник - МК

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