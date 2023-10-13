 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 13.10.2023
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Маратов, Иминов... В Бишкеке продолжаются аресты VIP-криминалитета
13:32 14.10.2023

"Сводка" (АКИpress) – Задержан вице-президент Федерации греко-римской борьбы И.А.Х., сообщили 11 октября в пресс-службе ГКНБ.

В рамках уголовного дела по ст.261 ч.2 ("Создание организованной группы или участие в ней") УК КР спецслужбы выявили, что задержанный финансировал отдельных членов ОПГ так называемого "вора в законе" Камчы Асанбека (Кольбаев).

По версии следствия, подозреваемый был вовлечен в деятельность ряда компаний по транспортировке и логистике грузов, а также принимал участие в сборе дани (от общей прибыли ориентировочно 30%) для общей кассы членов ОПГ от их деятельности.

Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Вице-президентом Федерации греко-римской борьбы является Иминов Ахрор Хикматиллаевич.

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"Сводка" (АКИpress) – В Бишкеке задержан бывший мэр города Чолпон-Ата Мирлан Маратов, сообщили 13 октября в пресс-службе МВД.

В отношении него ГУВД Бишкека расследует уголовное дело по ст.209 ч.2 (мошенничество) Уголовного кодекса.

По версии следствия, осенью 2021 года Маратов взял 10 тыс. долларов, оставив в залог машину "Лексус" и документы на нее (техпаспорт и доверенность). Однако через некоторое время он попросил на время авто, сославшись на срочные дела. Но машину он не вернул, а продал.

Маратова водворили в ИВС.

Как отметили в МВД, он ранее привлекался к уголовной ответственности и тесно связан с криминальными авторитетами.

С 2010 по 2013 года был мэром города Чолпон-Ата, а на парламентских выборах 2020 года баллотировался от партии "Мекеним Кыргызстан". Те выборы были признаны недействительными.

В 2015 году Маратова задержали сотрудники ГКНБ за телефонный терроризм. Тогда 4 октября, в день выборов ЖК КР, он позвонил в столичную милицию и заявил, что в пяти УИКах, расположенных в школах, заложены бомбы. Информация не подтвердилась, а Маратов сообщил о ложном преступлении, будучи пьяным.

18 мая 2016 года его признали виновным и оштрафовали на 50 тыс. сомов.

Источник - АКИpress
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