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|В США празднуют день ВМФ по открытке с российским крейсером "Петр Великий"
14:00 14.10.2023
Конгрессмен опозорился, выдав российский корабль за американский
Конгрессмен Миллс поздравил ВМС США открыткой с российским боевым кораблем
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Конгрессмен Кори Миллс опубликовал в соцсети X поздравление с днем морского флота США, использовав изображение российского корабля.
"Поздравляю с 248-й годовщиной основания американского флота! С самых ранних дней американской революции и по сегодня, флот остается сильным, защищая нашу свободу и наши моря", - написал Миллс, приложив к публикации фото крейсера "Петр Великий".
Многие пользователи в комментариях к посту осудили конгрессмена за такую оплошность, после чего Миллс удалил фотографию из публикации, оставив только поздравительный текст.
Пользователь Dave Brown отметил, что Миллс не единственный, кто неудачно поздравил американцев с днем основания ВМФ. Так, конгрессмен Дэвид Троун прикрепил к публикации изображения российской военно-морской техники, а Министерство внутренней безопасности США, по его словам, опубликовало открытку с канадским фрегатом.