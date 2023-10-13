В США празднуют день ВМФ по открытке с российским крейсером "Петр Великий"

14:00 14.10.2023

Конгрессмен опозорился, выдав российский корабль за американский



Конгрессмен Миллс поздравил ВМС США открыткой с российским боевым кораблем



МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Конгрессмен Кори Миллс опубликовал в соцсети X поздравление с днем морского флота США, использовав изображение российского корабля.



