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|Россия подорвала трубу газопровода Balticсonnector? "Чушь собачья"!
14:24 14.10.2023
Talouselämä
Финляндия
Финский исследователь о повреждении газопровода Balticсonnector: действия в "серой зоне" могут стать для Финляндии новой нормой
В арсенале России есть и более жесткие меры, чем диверсии в Финском заливе, заявил Talouselämä исследователь Матти Песу. Он уверен в виновности Москвы, Действия в "серой зоне" могут стать для Финляндии новой нормой, предупреждает он. Однако признает, что доказательств этого нет и предъявить России нечего.
Нарушение работы критически важной инфраструктуры подходит для российской стратегии запугивания, говорит Матти Песу (Matti Pesu), ведущий исследователь финского Института международных отношений (UPI).
Он прокомментировал в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) ситуацию с повреждением газопровода Balticсonnector, проходящего между Финляндией и Эстонией.
По мнению исследователя, Россия, вероятно, преследует две масштабные цели в отношении Финляндии. Во-первых, хочет напугать Финляндию и НАТО и не позволить им занять сильную позицию в Северной Европе в вопросах обороны и сдерживания. Во-вторых, российское руководство пытается изменить довольно нейтральный образ Финляндии.
"Нарушение работы критически важной инфраструктуры соответствует стратегии запугивания. Россия хочет посеять страх среди финских политиков и общества. Возможно, Россия стремится ограничить присутствие в Финляндии ее союзников и глубину интеграции Финляндии в НАТО", - пишет Песу в соцсети X.
Исследователь обращает внимание, что диверсия произошла за пределами территориальных вод Финляндии и Эстонии, и, таким образом, Россия не нарушила суверенитет этих стран.
Место повреждения газопровода находится в экономической зоне Финляндии, за пределами территориальных вод государства. Однако неисправность, обнаруженная в телекоммуникационном кабеле, проходящем между Финляндией и Эстонией, с большой вероятностью находится в экономической зоне Эстонии, и в настоящее время этот вопрос изучают ВМС Эстонии.
Матти Песу называет характер диверсий довольно серьезным, однако газопровод и телекоммуникационный кабель не являются главными объектами для обеспечения критически важных функций общества. По мнению Песу, в арсенале способов воздействия, которые можно использовать в "серой зоне", у России есть гораздо больше вызывающих тревогу мер, чем мы можем видеть сейчас.
Пока неясно, были ли эти действия лишь прелюдией или это была "разовая акция", рассуждает исследователь. Вероятно, случайные агрессивные действия в "серой зоне" следует рассматривать как новую норму ситуации с безопасностью в Северной Европе, для которой характерно противостояние между НАТО и Россией, размышляет он.
Автор: Минна Карккола (Minna Karkkola)