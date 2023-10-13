Россия подорвала трубу газопровода Balticсonnector? "Чушь собачья"!

14:24 14.10.2023

Talouselämä

Финляндия



Финский исследователь о повреждении газопровода Balticсonnector: действия в "серой зоне" могут стать для Финляндии новой нормой



В арсенале России есть и более жесткие меры, чем диверсии в Финском заливе, заявил Talouselämä исследователь Матти Песу. Он уверен в виновности Москвы, Действия в "серой зоне" могут стать для Финляндии новой нормой, предупреждает он. Однако признает, что доказательств этого нет и предъявить России нечего.



