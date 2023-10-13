Три сценария большой войны на БлВостоке. Все они негативно отразятся на нефтяных котировках

14:28 14.10.2023

Названы три сценария большой войны на Ближнем Востоке

Все они негативно отразятся на нефтяных котировках



Сценарии эскалации на Ближнем Востоке просчитали в США. По версии американского издания Bloomberg, существует три варианта развития событий конфликта между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС. Все три сценария негативно повлияют на нефтяные котировки, отмечают аналитики. Кроме того, эскалация арабо-израильского конфликта порождает необычные политические союзы в регионе.



По версии Bloomberg, существует три сценария развития событий на Ближнем Востоке в связи с обострением палестино-израильского конфликта.



Первый - "ограниченная война". Имеется в виду наземная операция в Газе, "ограниченный" региональный конфликт. Такой вариант затронет мировой ВВП и отразится на ценах на нефть, но минимально. Аналитики издания подсчитали, что рост стоимости барреля черного золота составит 4 доллара, а падение глобального ВВП составит 0,1%.



Второй сценарий - "прокси-война". Открываются фронты в Сирии, Ливане, начинаются беспорядки в других странах ближневосточного региона. Нефть в таком случае показывает +8 долларов за баррель, минус 0,3% от глобального ВВП.



Третий, самый негативный, сценарий издание обозначило как "войну Израиля и Ирана". Цена на нефть в этом случае подскочит на 64 доллара за баррель. Глобальный ВВП просядет на 1%.



Американские аналитики делают из такого прогноза неутешительный вывод: вне зависимости от того, по какому из трех сценариев будут развиваться события, в любом случае "надежды на более стабильный Ближний Восток разбиты вдребезги".



Более того, эскалация между Израилем и палестинскими радикалами ХАМАС способны существенно изменить геополитический расклад в регионе. Эксперты уже отмечают начало формирования союзов, о которых раньше не могло идти и речи. Так, на фоне обострения арабо-израильского конфликта Иран начала договариваться с Саудовской Аравией. Накануне о достигнутых по вопросу поддержки Палестины договоренностях между Тегераном и Эр-Риядом сообщил глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдуллахийан.



"Президент ИРИ Ибрагим Раиси и наследный принц Саудовской Аравии провели свой первый телефонный разговор. Крупнейшие лидеры Запада и западных стран сходятся во мнении, что операция "Шторм Аль-Аксы" была спонтанным ответом на некоторые преступления и экстремизм Нетаньяху в последние годы. Хосейн Амир-Абдуллахийан", - заявил он на пресс-конференции в Ливане.



Военный аналитик Борис Рожин назвал совместное выступление Ирана и Саудовской Аравии с совместной политической позицией примечательным событием.



"Еще один маркер стремительных изменений текущего мироустройства. Еще несколько лет назад подобное было невозможно представить", - подчеркнул эксперт в своем телеграм-канале.



Татьяна Антонова