Кровавое Работино. РосАрмия наконец-то начала окружать и варить укров в "котлах"

20:32 14.10.2023

Возле Работино подразделения ВСУ попали в окружение



Российские подразделения провели серию контратак возле Работино и Вербового на запорожском фронте, отбросив противника. Об этом сообщает телеграм-канал "Военкоры Русской весны".



"На запорожском фронте наши подразделения провели серию мощных и неожиданных контратак на линии Копани - Работино - Новопрокоповка - Вербовое, перехватывая инициативу. Несколько подразделений ВСУ попали в окружение, отказались сдаваться и были уничтожены, часть боевиков сдалась в плен",

- пишет ТК.

Отмечается, что бои продолжаются, обе стороны активно применяют артиллерию.



Как сообщало EADaily, на запорожском фронте ВСУ предпринимали попытки наступательных действий, но успеха не достигли. Интересным элементом становится дерзкое применение ВСУ вертолетов на сверхмалых высотах в мешке Работино - Новопрокоповка - Вербовое, говорится в сводке Минобороны РФ. Возможным решением может стать придание наших расчетов ПЗРК передовым подразделениям.