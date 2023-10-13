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Крупнейшее предприятия Узбекистана - Навоийский ГМК - в глубоком пике
00:37 15.10.2023

НГМК пересмотрел прогноз по прибыли и ввел "режим жесткой экономии" после поручения правительства
Крупнейшее предприятие Узбекистана - Навоийский ГМК - в начале апреля прогнозировал снижение прибыли до 9 трлн сумов (-6,4 трлн) и увеличение расходов до 39,9 (+11,9 трлн сумов), но после поручения правительства ввел "режим экономии". "Газета.uz" узнала об ожидаемых показателях к концу 2023 года.

Наблюдательный совет крупнейшего предприятия Узбекистана - Навоийского горно-металлургического комбината - обсудил ряд вопросов по деятельности НГМК, включая прогноз по снижению прибыли в 2023 году. Собрание набсовета прошло 8 апреля, но сообщение об этом появилось в этом месяце. Первым на это обратил внимание финансист Отабек Бакиров.

Наблюдательный совет состоит из вице-премьера, министра экономики и финансов Джамшида Кучкарова, первого заместителя советника президента по вопросам развития отраслей экономики, инвестиций и реализации внешнеторговой политики Тимура Ишметова, советника президента по вопросам общественно-политического развития Русланбека Давлетова, директора Агентства по управлению госактивами Акмалхона Ортикова, заместителя министра энергетики Акмала Жуманазарова.

Бизнес-план, представленный набсовету
В протоколе собрания, в котором они приняли участие, приведен бизнес-план предприятия на 2023 год, по итогам которого ожидается увеличение дохода с 56,6 трлн до 59,7 трлн сумов. При этом запланировано снижение чистой прибыли до 9 трлн сумов (735 млн долларов), что почти на 6,4 трлн сумов ниже, чем в 2022 году (15,39 трлн сумов), а также ниже показателей 2021 года (11,3 трлн сумов) и 2020 года (10 трлн сумов).

Расходы запланированы на уровне 39,9 трлн сумов, включая производственные расходы на 27,5 трлн сумов. При этом ожидается, что по сравнению с прошлым годом выручка от продажи продукции увеличится на 3,1 трлн сумов - до 59,7 трлн сумов (+5,4%), а выплата дивидендов государству упадет с 15,3 трлн до 7,8 трлн сумов, выплата налогов снизится с 18 трлн до 17,2 трлн сумов.

Члены набсовета отметили резкий рост расходов по сравнению с 2022 годом и себестоимости производства золота, из-за чего ожидается снижение чистой прибыли. Тем не менее, совет предварительно утвердил бизнес-план, поручив руководству НГМК разработать меры по оптимизации расходов в этом году и предоставить в течение двух недель измененный бизнес-план. "Газета.uz" направила в Минэкономфин запрос касательно обновленного бизнес-плана, но пока не получила ответ.

Измененный бизнес-план
После публикации финансиста Отабека Бакирова пресс-служба НГМК сообщила, что бизнес-план был пересмотрен вместе со специалистами Министерства экономики и финансов с учетом котировок золота на мировом рынке, изменения курса доллара к суму, а также пересмотра состава расходов.

Согласно обновленному прогнозу, в 2023 году чистая прибыль Навоийского горно-металлургического комбината составит 14 трлн сумов (вместо ранее прогнозируемых 9 трлн сумов). Тем не менее, это на 1,3 трлн сумов меньше, чем в 2022 году.

Начальника Отдела бюджетирования и контроллинга НГМК Умиджон Костаев в интервью "Газете.uz" сообщил, что рост расходов прогнозируется с 28 трлн сумов в 2022 году до 32 трлн сумов к концу года.

Изначально по прогнозу в апреле расходы ожидались на уровне 39,9 трлн сумов, но они были пересмотрены. "Мы посчитали расходы, согласовали с Кабинетом министров и внесли в наблюдательный совет. После утверждения бизнес-план [на 2023 год] будет размещен на сайте", - сказал он.

Представитель НГМК отметил, что состав наблюдательного совета изменился и после 8 апреля не было собраний с его участием.

Прогнозируемый рост расходов на 4 трлн сумов он объяснил ростом тарифов на электричество (+25%) и газ (+38%) в рамках "закрытого" постановления правительства. То есть НГМК еще с апреля 2022 года платил по повышенным тарифам за энергоресурсы, которые, по его словам, являются самой большой статьей расходов.

Кроме того, с 1 октября "Навоиазот" увеличил на 40% цену химических реагентов, необходимых для производства золота.

Золотой рудник "Мурунтау". Источник: НГМК.Золотой рудник "Мурунтау". Источник: НГМК.

"В горнодобывающей сфере есть два основных отдела - комплекс по добыче и комплекс по переработке, которые потребляют основную часть электроэнергии, дизтоплива и реагентов. По сравнению с прошлым годом добыча увеличится на 3,5%, переработка - на 1,5%. Это все приводит к увеличению расходов. Все эти причины были рассмотрены и изучены специалистами Министерства экономики и финансов", - пояснил Умиджон Костаев.

Изменение прогноза по прибыли сразу на 5 трлн сумов - с 9 трлн до 14 трлн сумов - он объяснил внедрением "жесткого режима экономии".

"В первую очередь, усовершенствовали закупочные процессы, то есть наладили покупку самых основных товарно-материальных ценностей на основе заказа. Во-вторых, мы взяли на контроль расходы материалов по каждому процессу, мы дали поручения всем главным специалистам, чтобы критически пересмотрели расходы материалов и разработали меры по сокращению их объемов", - рассказал он.

Глава Отдела бюджетирования и контроллинга также указал, что ремонтные работы перенесены на поздний срок. Это и другие меры позволили "кардинально сократить расходы", сказал он.

По итогам 2023 года НГМК ожидает получение дохода в 64 трлн сумов, в апреле прогноз был ниже - 59,7 трлн сумов. Это связано с изменением цен на котировки золота, сказал Умиджон Костаев.

Если в апреле прогнозировалось снижение выплаты дивидендов государству с 15,3 трлн до 7,8 трлн сумов, налогов - с 18 трлн до 17,2 трлн сумов, то по обновленному прогнозу ожидается выплата налогов на 20 трлн сумов и дивидендов на 11−13 трлн сумов.

Себестоимость производства золота
Что касается себестоимости добычи золота, то она на НГМК является самой низкой в мире, подчеркнул Умиджон Костаев. Себестоимость добычи 1 унции золота (28,3 грамма) составляет 778 долларов по AISC (all-in sustaining costs - все расходы на содержание, в том числе затраты на разведку, зарплаты сотрудников, обслуживание рудников, дивиденды, арендная плата, налоги и т. д.).

Это самый низкий показатель среди топ-10 мировых компаний по производству золота, отметили в НГМК.

Тем не менее, Умиджон Костаев признал рост себестоимости продукции "по объективным причинам".

Стоит отметить, что НГМК является крупнейшим предприятием Узбекистана, от которого зависит почти 15% доходов госбюджета (в 2022 году его доля составляла 17,82%, в 2020 году - 20,1%).

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697319420


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