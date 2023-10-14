А дальше Джо Байден полетит под откос.., - Кристиан Уитон

00:40 15.10.2023

The National Interest

США

14 октября 2023

Экономический и внешнеполитический курс президента и заметное ухудшение его здоровья сильно затруднят Белому дому выборы в следующем году, пишет The National Interest. Его противники набирают силу, и все больше демократов понимают, что ему нужно уйти на покой.



Жестокое нападение ХАМАСа на Израиль - лишь последний в ряду кошмаров президента Джо Байдена. Прорыв исламистских марионеток Ирана - новое дно в его президентстве, которое все больше напоминает незавидную участь Джимми Картера.



Однако демократы и средства массовой информации отчего-то поразились недавним опросам общественного мнения, по которым Байден идет ноздря в ноздрю с некоторыми соперниками. Причем губернатор Флориды Рон Десантис и бывший президент Дональд Трамп даже одерживают над ним победу в очном матче. Некоторых демократов паника еще не охватила, но им это еще лишь предстоит: этой зимой положение Байдена ухудшится еще больше.



Во-первых, дело в "байденомике". Летом и осенью Белый дом, напрочь оторванный от общественности из-за льстивых СМИ, отправил президента рекламировать свои экономические "достижения" - этой был большой просчет. При Байдене совокупная инфляция составила почти 20% - таким образом, правительство урезало покупательную способность населения на пятую часть. И, в отличие от падения фондового рынка, это действительно потерянные деньги, которые к тому же не восстановятся.



К несчастью для Байдена, ситуация не только не улучшается, но даже ухудшается. В грядущем 26 октября докладе Бюро экономического анализа наверняка похвастается здоровым, казалось бы, приростом в два-три процента. Но реальная экономика ухудшается, и избиратели это понимают, судя по скудному рейтингу экономического одобрения Байдена в 37%, по данным сайта RealClearPolitics.



Производственный сектор уже год как находится в состоянии спада. Жилье недоступно. Потребители истратили сбережения в пандемию и набрали рекордные долги по кредитным картам под высокие проценты. Выплаты по студенческим кредитам только что возобновились. Цены на бензин наверняка будут расти до тех пор, пока не наступит рецессия. Высокие процентные ставки здорово испортят жизнь компаниям, столь нуждающихся в притоке капитала, а то и вовсе их обанкротят. Коммерческая недвижимость катится в еще более глубокий кризис, который, в свою очередь, поставит в бедственное положение финансовые организации, обслуживающие риелторские компании. Экономика, скорее всего, сократится уже в этом квартале - а дальше ждите падения фондового рынка. Второй квартал экономического спада в новом году приведет к объявлению технической рецессии - как раз к лету, когда накалятся страсти в избирательной кампании.



Внешнеполитические перспективы ничуть не лучше. Популярность Байдена пошла на убыль после унизительного вывода войск из Афганистана в 2021 году. Его советники рассчитывали смыть этот позор успехами на Украине. Однако широко разрекламированное весенне-летнее украинское контрнаступление провалилось. Обе партии в Конгрессе поддерживают дальнейшее финансирование украинской армии и правительства, однако общественность охладела. Опросы показывают, что большинство избирателей хотят прекратить американские щедроты. Они считают угрозами первостепенной важности Китай и Иран и не верят доводам вашингтонским экспертов, что США обязательно надо вести разорительную опосредованную войну с Россией, чтобы напугать Пекин и Тегеран.



А еще больше избиратели злятся оттого, что складывается впечатление, что о границах Украины Вашингтон печется больше, чем о своих собственных. Летний дипломатический натиск Байдена на Китай (он отправил в Пекин делегацию на уровне кабинета министров, и один из участников буквально поклонился китайскому вице-премьеру) увенчался ничем. Внешняя политика Байдена, где в главе угла стоит Европа, похоже, вдохнула новую жизнь в терроризм - голову поднял ХАМАС и другие миньоны Ирана.



Дома Байдену угрожает реальная перспектива появления кандидатов от третьих партий, которые "отожмут" голоса у демократов в ключевых штатах. Либеральный активист, философ и богослов Корнел Уэст намерен баллотироваться как независимый кандидат. Его примеру недавно последовал Роберт Кеннеди-младший - что неудивительно после того, как с ним обошелся демократический истеблишмент и прогрессивные СМИ, демонстративно отказавшись даже обсуждать его точку зрения.



Демократы утешают себя тем, что в стане республиканцев с тех пор, как они сами же сняли с должности спикера Палаты представителей своего однопартийца (фигуру довольно тусклую), якобы воцарились разброд и шатание. Но всем республиканцам нужен такой спикер, который бы решительно поставил вопрос о пограничном и бюджетном кризисе. Хотя рано или поздно им придется пойти на компромисс с демократами, учитывая расстановку сил в Вашингтоне, все, что нужно делать республиканцам, - это сопротивляться и в целом стоять на своем, пока все внимание не переключится на президентскую гонку. А это может начаться уже в январе: не исключено, что Трамп споткнется на партийном съезде в Айове (причем, скорее всего, о Десантиса).



Наконец, заметно сдает здоровье Байдена. Конституция наделила президента мощными полномочиями, чтобы он управлял гигантской машиной исполнительной власти, действовал решительно в условиях кризиса и продавливал сделки на фоне общего бессилия, столь характерного для вашингтонской бюрократии и законодателей. Как ни парадоксально, но именно президентство, а отнюдь не Конгресс - самый демократический институт в столице. Лишь президента избирают всей страной, и он один имеет право решительно отстаивать интересы народа. Неужели кто-то думает, что Байден справляется с этой ролью? Вместо Байдена исполнительной властью заправляет глубоко заидеологизированный штат Белого дома. Избиратели сознают эту опасность, причем подавляющее большинство считает, что Байден слишком стар и дряхл, чтобы управлять страной.



Таким образом, Байден наверняка растеряет какой бы то ни было авторитет в вопросах реальной экономики, фондового рынка, внешней политики и даже собственного здоровья. Его противники слева и справа набирают силу. Все больше демократов это понимают - уже даже левые эксперты все чаще призывают его по-тихому отойти в сторонку. Зимой веских аргументов против Байдена у них только прибавится.



Кристиан Уитон - старший научный сотрудник по стратегии и торговле Центра национальных интересов. Бывший старший советник в администрациях Джорджа Буша и Дональда Трампа