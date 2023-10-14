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Нетаньяху жаждет большой войны на Ближнем Востоке. Втягивание США в бойню, - СП
00:59 15.10.2023

Штаты, включайтесь! Провоцируя "Хезболлу", Нетаньяху жаждет большой войны на Ближнем Востоке. Может, и ядерной
Втягивание США в бойню на Ближнем Востоке может стать единственным шансом на спасение политической власти израильского премьера
Сергей Ищенко
14 окт. 23

Вечером в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озадачил многих. Он сообщил, что кровавые события, связанные с боевыми действиями в палестинском Секторе Газа и вокруг него, - "это только начало".

Если конкретнее, то местное издание Times of Israel приводит такую крайне загадочную, на мой взгляд, цитату из выступления лидера еврейского государства: "Мы никогда не забудем зверств, совершенных нашими врагами… и мы никогда не простим. И мы никогда не дадим миру, или кому бы то ни было, забыть об этих зверствах, [подобные] которым не совершались по отношению к еврейскому народу на протяжении десятилетий. [Мы наносим удары] по нашим врагам с беспрецедентной силой… Я подчеркиваю: это только начало".

"Только начало"? Каковым, в таком случае, видится Тель-Авиву продолжение этой битвы? И чем, где и когда, по мнению Нетаньяху, очередная драма на Ближнем Востоке должна будет закончиться?

В этой связи предлагаю обратить особое внимание вот на что. Казалось бы, самый невыгодный для Израиля вариант развития начавшихся событий - одновременная война на два фронта. Иначе говоря, если на его территории, кроме уже умывающегося кровью сегодня Сектора Газа, внезапно загрохочет еще и на севере страны. Там, где к линии госграницы еврейского государства с Ливаном с вовсе недвусмысленными целями энергично подтягиваются многотысячные вооруженные формирования шиитского движения "Хезболла". Выпестованные и оснащенные Ираном, самым смертельным и непримиримым врагом Израиля на Ближнем Востоке. Отказывающим еврейскому государству даже в самом праве на существование.

Оценивая перспективы такого варианта развития событий, американский журнал The National interest констатирует: "Существует вероятность того, что ситуация еще больше ухудшится, поскольку „Хезболла" имеет значительное присутствие в Сирии, а также прямые связи с иранским режимом. Это может привести к тому, что конфликт выйдет далеко за пределы Израиля и южного Ливана и превратится в региональный пожар".

Впрочем, покуда и Иран, и близкая к нему "Хезболла" относительно событий в Секторе Газа занимают на удивление сдержанную позицию. Обещая решительно и всей мощью вступить в войну на стороне палестинцев лишь в случае пересечения Тель-Авивом так называемых "красных линий". Первая из которых - вторжение сухопутных сил ЦАХАЛ в Газу и начало ими физического истребления боевиков ХАМАС и их лидеров в контактных боях в городских развалинах. Заодно с мирным населением. Что, увы, неизбежно в случае начала сухопутной операции.

И вот тут ткань таких внешне очень логичных, как представляется, рассуждений, прямо сейчас зачем-то с треском рвется самим же Израилем.

Если из вороха крайне тревожных новостей с Ближнего Востока попытаться отфильтровать лишь те, что касаются взаимоотношений Израиля с Ливаном и шиитским движением "Хезбллла", то может показаться, что Тель-Авив сознательно провоцирует и этих своих врагов в немедленное и решительное вступление в войну против него. Иными словами - собственными руками толкает тысячи и тысячи отлично вооруженных дополнительных своих смертельных недругов из арабского мира на создание второго фронта на севере собственного государства.

Чтобы убедиться, что это так, давайте просто присмотримся к происходящему на ливано-израильской границе.

11 октября израильская артиллерия обстреляла приграничную деревню Дайра на юге Ливана. Как официально заявлено: в ответ на подобные действия радикальных исламистов с территории Ливана.

12 октября боевая авиация ЦАХАЛ нанесла ракетно-бомбовые удары по крупнейшим аэропортам Сирии в Дамаске и Алеппо. Как считается, именно через них Иран осуществляет снабжение своих прокси в Сирии. К каковым относят, прежде всего "Хезболлу". Арабское издание Al-Watan утверждает, что в обеих сирийских аэропортах выведены из строя взлетно-посадочные полосы. Воздушные гавани, считает Al-Watan, надолго прекратили свою работу.

13 октября формирования "Хезболлы" на территории Ливана были атакованы ударным беспилотником ЦАХАЛ. Как утверждает командование еврейской армии - "в ответ на проникновение в воздушное пространство Израиля неопознанного воздушного объекта".

В тот же день израильский вертолет ракетным ударом разрушил наблюдательный пункт ливанской армии на госгранице. В том же районе артиллерия ЦАХАЛ атаковала населенные пункты Альма и Дахир. Там же под огонь попала автомашина с иностранными журналистами. Погиб репортер Reuters, еще трое ранены.

Как обычно, обе враждующие стороны уверяют мир, что их действия исключительно вынужденные и носят лишь ответный характер. Как дело обстоит на самом деле? В горячке боя чаще всего это установить невозможно. Но вряд ли у одного меня складывается впечатление, что "северный" фронт для Израиля уже кем-то сформирован. И готов, отбросив всякую сдержанность, ударом с севера вступить в ожесточенное сражение, начатое ХАМАС в Секторе Газа 7 октября.

Готов ли к этому Израиль? В боевом отношении - только война способна дать правильный ответ. А вот в политическом смысле, как ни странно, Нетаньяху очень может быть заинтересован именно в таком повороте событий. Потому что почти наверняка это будет означать самое непосредственное вступление в новую войну на Ближнем Востоке еще и американцев. Естественно, на стороне еврейского государства.

Во всяком случае, 11 октября телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в вашингтонской администрации заявил, что "многочисленные официальные лица Штатов заявляли о том, что США используют все военные средства для сдерживания потенциального расширения войны". А эти самые военные средства - вот они. Рукой подать от Ливана и Израиля.

Прежде всего - в лице авианосной ударной группы с новейшим и самым дорогим плавучим аэродромом "Джеральд Форд", спешно 10 октября подошедшим в восточное Средиземноморье. На его борту - до 90 истребителей-бомбардировщиков F-35, самолеты радиоэлектронной борьбы и морские вертолеты. На кораблях охранения, в числе которых крейсер "Нормандия" типа "Тикондерога" и четыре эсминца УРО типа "Арли Берк", - сотни высокоточных крылатых ракет "Томагавк".

На подходе подобный же отряд кораблей во главе с атомным авианосецем "Дуайт Эйзенхауэр" с еще почти сотней ударных самолетов и вертолетов. По распоряжению главы Пентагона Ллойда Остина спешно наращивается на ближневосточных базах ВВС США численность боевых самолетов F-35, F-15, F-16 и A-10. Так, к нынешним выходным перелет из Европы на Ближний Восток совершила группа истребителей-бомбардировщиков типа F-15E Strike Eagle 494-й экспедиционной эскадрильи.

К берегам Израиля из западной части Средиземного моря сейчас поспешно направляются и британские военные корабли - вертолетоносец RFA Argus и большой десантный корабль RFA Lyme Bay.

Пентагон утверждает, что это крупнейшее за последние десятилетние сосредоточение американской ударной мощи у берегов Израиля - исключительно ради демонстрации солидарности Вашингтона с Тель-Авивом и предупреждение лидерам арабских террористических группировок.

Но есть одно обстоятельство, которое разрушает это утверждение. А именно: не исключено, что, по крайней мере, часть перечисленных боевых кораблей союзников будет задействована в назначенных на 16−26 октября над Средиземным морем, Италией и Хорватией крупнейших многонациональных учениях альянса по ядерному сдерживанию под названием "Стойкий полдень".

Но ядерного оружия у ни "Хезболлы", ни у ХАМАС, как известно, нет и в помине. С кем тогда вся эта силища готовится биться посредством оружия массового поражения? Только с Ираном. Который, как многие полагают, на пороге создания собственной ядерной бомбы.

Иного ответа в контексте происходящих на Ближнем Востоке событий придумать сложно. А это уже пока разыгрываемая главным образом на штабных картах потенциально огромная война, выходящая далеко за географические пределы Израиля, Ливана, Сирии и прочих их географических соседей.

Нужна она Нетаньяху и его режиму? Еще как!

Мой уважаемый однофамилец и известный политолог Ростислав Ищенко прокомментировал это исчерпывающе ясно: "США могут себе позволить проиграть Украину. Да, это серьезно подорвет их позиции в Восточной Европе. Они могут себе даже позволить проиграть Тайвань. Это для них не катастрофа.

А вот поражение Израиля для них катастрофа. Поэтому они будут его поддерживать всеми силами, вплоть до возможной войны с Ираном.

Израиль это понимает, и раскручивает возможность вовлечения Ирана в конфликт. Потому что на этом все просчеты всех администраций закончатся. Будет гигантская война, будет Иран. И все сплотятся вокруг "народного героя" Нетаньяху".

Которого, к слову, пока подавляющее большинство израильтян (86%) считает прямо ответственным за крупнейшие просчеты, что привели к нынешней трагедии, связанной с недельной давности нападением ХАМАС на Израиль. Об этом свидетельствуют результаты опроса граждан этой страны, только что обнародованного изданием The Jerusalem Post.

Более того, согласно публикации, значительная часть опрошенных (56%) полагают, что Нетаньяху должен подать в отставку после завершения военных действий.

Но лично для израильского премьера это совершенно неприемлемо. Поскольку и до нынешней войны он был замешан в ряде крупнейших политических скандалов в своей стране. За которыми для Нетаньяху давно и явственно маячит тюремная решетка. От которой ничего не гарантирует столь надежно, как, по сути, пожизненное нахождение у власти.

Но война, как известно, списывает многое. Особенно - для победителя. Оказаться в которых кажется столь просто, когда под боком виднеются американские авианосцы.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697320740


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