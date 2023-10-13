В Китае продолжается восстановление "Терракотовой армии"

01:05 15.10.2023

Как закалялась глина: реставрация "Терракотовой армии"

Один из символов Поднебесной готовят к новой жизни







В Китае продолжается восстановление "Терракотовой армии" - культурно-исторического памятника эпохи династии Цинь. В чем заключается специфика такой работы - в фотогалерее "Известий".



Терракотовая армия - объект всемирного наследия ЮНЕСКО, один из центральных символов китайской истории



Ее создавали в III веке до н. э. по приказу Циня Шихуанди, объединившего Китай. Строительство заняло 38 лет



Сегодня большинству фигур требуется реставрация



Из-за изменения влажности и температуры после раскопок верхний слой фигур начал отслаиваться



Пагубное влияние оказывают и микроорганизмы, разрушающие памятник



Перед реставрацией каждый "воин" проходит обследование рентгеном и ультразвуковое сканирование



Специалисты создают 3D-модели всех элементов памятника



Все части очищают при помощи тонких бамбуковых пластинок и скальпелей



Каждая фигура индивидуальна и имеет собственный идентификатор



Для максимальной бережности вся работа ведется вручную



В настоящий момент полную реставрацию прошли более 140 терракотовых воинов