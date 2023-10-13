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|В Китае продолжается восстановление "Терракотовой армии"
01:05 15.10.2023
Как закалялась глина: реставрация "Терракотовой армии"
Один из символов Поднебесной готовят к новой жизни
В Китае продолжается восстановление "Терракотовой армии" - культурно-исторического памятника эпохи династии Цинь. В чем заключается специфика такой работы - в фотогалерее "Известий".
Терракотовая армия - объект всемирного наследия ЮНЕСКО, один из центральных символов китайской истории
Ее создавали в III веке до н. э. по приказу Циня Шихуанди, объединившего Китай. Строительство заняло 38 лет
Сегодня большинству фигур требуется реставрация
Из-за изменения влажности и температуры после раскопок верхний слой фигур начал отслаиваться
Пагубное влияние оказывают и микроорганизмы, разрушающие памятник
Перед реставрацией каждый "воин" проходит обследование рентгеном и ультразвуковое сканирование
Специалисты создают 3D-модели всех элементов памятника
Все части очищают при помощи тонких бамбуковых пластинок и скальпелей
Каждая фигура индивидуальна и имеет собственный идентификатор
Для максимальной бережности вся работа ведется вручную
В настоящий момент полную реставрацию прошли более 140 терракотовых воинов