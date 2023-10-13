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Дешевого газа в Таджикистане уже не будет
01:17 15.10.2023

Дешевого газа в Таджикистане уже не будет

Сайфиддин Караев, Asia-Plus

Казахстан вводит запрет на экспорт сжиженного газа, Россия отпускает свободные цены на этот продукт, Таджикистан сталкивается с повышением цен на газ и ищет пути альтернативной поставки топлива.

Казахстан вводит временный запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана сроком на три года автомобильным транспортом и сроком на шесть месяцев железнодорожным транспортом.

Поясняется, что эти ограничения вводятся для обеспечения национального рынка Казахстана сжиженным нефтяным газом.

"Стоимость сжиженного нефтяного газа в Казахстане в любом случае будет расти", - считает министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Между тем, на автозаправках Казахстана возник дефицит сжиженного нефтяного газа и его отпускают только по талонам.

"Причиной острой нехватки сжиженного нефтяного газа стала его массовая закупка сельхозпроизводителями. Они используют этот тип топлива для сушки зерна в элеваторах", – говорится в комментариях местных властей.

В дальнейшем повышению цен на газ может служить и либерализация экспорта сжиженного природного газа в России.

Ранее законодательство разрешало экспорт СПГ лишь "Газпрому" и его дочерним компаниям. Предлагается дать возможность экспорта сжиженного природного газа (СПГ) безо всякой привязки к недрам.

Спрос на газ в мире будет расти, в первую очередь, на СПГ, и Россия будет извлекать выгоду из этой тенденции, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании РЭН-2023.

А что с того Таджикистану?

Таджикистан ввозит сжиженный природный газ, в основном, из Казахстана и России.

Изменения в стоимости топлива в этих странах-поставщиках, обусловленные колебаниями курса российского рубля, непосредственно сказываются на цене в Таджикистане и других странах Центральной Азии.

В связи с этим, в Таджикистане в последние дни наблюдается повышение цены на сжиженный газ.

На 13 октября стоимость 1 литра этого топлива выросла до 7 сомони.

Кроме этого, как отметили источники, наблюдается дефицит сжиженного газа на заправках.

Из-за того, что сложилась такая обстановка на рынке сжиженного газа, начальник Антимонопольной службы при Таджикистана Абдулмаджид Муминзод провел в Худжанде рабочее совещание с импортерами нефтепродуктов и сжиженного газа.

Как пишет sugdnews.com, Муминзод заявил, что сегодня ситуация на мировом рынке является непредсказуемой, почти каждый день происходит изменение цен на социальную продукцию на мировых и региональных биржах, а также в странах-экспортерах, что оказывает непосредственное влияние на наш внутренний рынок.

По словам Муминзода, что на внутреннем рынке дефицита газа нет, но наблюдается рост цен на него.

Он призвал импортеров газа не допускать необоснованного повышения цен и искать альтернативные пути импорта продукции из других стран ближнего зарубежья для обеспечения внутреннего рынка продуктами первой необходимости и поддержания стабильных цен на них.

Источник - Азия-Плюс
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