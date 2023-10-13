Правила торга по-турецки. Зачем Россия умиротворяет Эрдогана? - Сергей Кожемякин

01:59 15.10.2023 Правила торга по-турецки. Зачем Россия умиротворяет Эрдогана?



Виртуозно совмещать ограбление граждан с игрой на противоречиях капитализма - так поступает турецкая буржуазия. Положить конец "двухконтурному" угнетению может только объединение трудящихся в борьбе за социализм.



Логика грабежа



Сбросив "оковы" исторического материализма и классового подхода, российская политическая наука вместо сияющих вершин закономерно оказалась в болоте. Иллюстрацией жалкого барахтанья является отношение к Турции. За последние годы политологи и журналисты совершили бессчетное число метаний между превознесением Реджепа Тайипа Эрдогана как "милого друга" и проклятиями в его адрес как "коварного врага". Смена полюсов происходит с головокружительной быстротой. Не далее как весной "лидеры мнений" с жаром желали Эрдогану победы на выборах, но стоило тому сделать шаги навстречу США и НАТО, как послышались упреки в предательстве.



Никакого предательства нет. Турецкие власти абсолютно последовательны и действуют строго в логике интересов тех, кем поставлены у власти. То есть капиталистического класса. Об этом постоянно напоминает Компартия Турции (КПТ). По ее оценкам, местная буржуазия действует гибко и динамично, извлекая выгоду как из слабости турецкого рабочего класса, так и из международной обстановки. "При ослаблении американской гегемонии Турция, как и другие игроки, начала искать более широкое пространство и смело действовать в поисках новых рынков. Турецкий капитал идет на Кавказ, Балканы, Ближний Восток, в Африку, прикрываясь идеологией неоосманизма и используя военно-политические рычаги влияния", - заявляет генеральный секретарь ЦК КПТ Кемаль Окуян. При этом буржуазия вовсе не собирается рвать связи с Западом. Ведя торг за лучшие для себя условия и прибегая в популистских целях к антизападным выпадам, в целом она следует в его фарватере.



После майских выборов власти отложили демагогию, в запале которой публике скармливались идеи о "международном заговоре" против страны. Новый кабмин начал реформы, которые наблюдатели называют "программой МВФ без МВФ". Их проводниками стали министр финансов Мехмет Шимшек и глава центробанка Хафизе Эркан. Оба работали в "святая святых" Уолл-стрит - компаниях "Голдман Сакс", "Меррилл Линч" и других, а теперь ставят неолиберальные эксперименты на Турции.



Простые жители уже ощутили это на себе. Именно по ним ударили урезание субсидий, повышение подоходного налога и НДС. С 1 октября на 20 процентов выросли тарифы на электроэнергию и природный газ для предприятий, что придало ускорение ценам. Инфляция увеличивается третий месяц подряд и составила 61,5 процента в годовом исчислении. Еще больше - на 80 с лишним процентов - подорожала базовая продуктовая корзина. Независимые эксперты и вовсе говорят о 120-130 процентах. По прогнозам правительства, из поля двузначных цифр инфляция выйдет в лучшем случае в 2026 году.



Обеднение увеличивается угрожающими темпами. Минимальная зарплата, которую работодатели платят большинству сотрудникам, на 17 процентов ниже "порога голода". Обнародованные Турецкой медицинской ассоциацией данные рисуют устрашающую картину недоедания среди детей. Меньше 13 процентов из них ежедневно едят мясо или рыбу и только треть - овощи. Основной рацион составляют макароны, хлеб, рис, что приводит к задержке физического и умственного развития. Две трети граждан, по опросам, испытывают постоянную депрессию.



Корпорации же не успевают подсчитывать прибыль. Прибыль банковского сектора подскочила за последний год почти впятеро. А это главное для международных финансовых институтов, которые превозносят Шимшека и его команду. "Отмена финансового регулирования и меры по сокращению бюджетного дефицита - шаги в правильном направлении", - заявил страновой директор Всемирного банка Умберто Лопес, предваряя сообщение об увеличении кредитования Турции.



"Милые бранятся…"



Похожий маневр совершен во внешней политике. На саммите НАТО Анкара поддержала его расширение, имея в виду не только Швецию, но и Украину, которая, по словам Эрдогана, "заслужила членство". Как уточнили в Турции, принятие новых стран обеспечит международную стабильность. И если в случае с Киевом дальше слов дело пока не идет, то Стокгольму даны более конкретные обещания. Ратификация его вступления может произойти в ходе начавшейся 1 октября сессии турецкого парламента.



Эрдоган не был бы Эрдоганом, не обставь он это выгодными условиями. "Шведская тема" используется в торге с США. Напомним: Турция запросила 40 новых истребителей F-16 и вдвое больше комплектов для модернизации имеющегося парка этих самолетов. Контракт, в целом одобренный администрацией Байдена, был заблокирован конгрессом. Решающую роль сыграла позиция главы сенатского комитета по иностранным делам Боба Менендеса. И вот - неожиданный подарок для Анкары. Недавно Менендес не только лишился поста, но и был отдан под суд по обвинению в получении взяток от Египта. Сменивший его Бен Кардин, едва заняв кресло, пообещал рассмотреть сделку. По словам Эрдогана, теперь процесс покупки F-16 будет ускорен.



Благожелательные сигналы этим не ограничились. Прибыв в США для выступления на Генассамблее ООН, турецкий президент пообещал поставить заслон "группам, желающим отравить турецко-американские отношения". Перед этим его зять Сельчук Байрактар побывал на борту американского авианосца "Джеральд Форд", совершавшего совместные с турецким флотом учения. Будучи совладельцем производящей беспилотники компании "Байкар", он рассказал собеседникам о новых разработках, среди которых палубные аппараты. С американского космодрома Ванденберг запущен первый турецкий спутник дистанционного зондирования Земли IMECE. Проверкой отношений на прочность стали операции турецкой армии. После теракта у здания МВД в Анкаре удары были нанесены по позициям курдских сил в Сирии и Ираке. Белый дом это проглотил. Там заявили о солидарности "с союзницей в борьбе с терроризмом" и признании "угрозы безопасности со стороны Рабочей партии Курдистана".



Весьма условным является конфликт с Евросоюзом, о котором любят порассуждать российские СМИ. На открытии парламентской сессии Эрдоган действительно сделал резкие заявления, обвинив Брюссель в невыполнении обещаний по поводу принятия Турции. При этом он уточнил, что в случае предоставления Анкаре безвизового режима ее позиция смягчится. Уже после грозных слов Эрдогана постпред Турции при ЕС Фарук Каймакчи подтвердил курс на вступление в союз. По его словам, Анкара - самый важный из претендентов и сможет быстрее остальных выполнить все критерии. "Лучшим путем из всех возможных" называет европейский вектор Шимшек. В октябре министр провел серию встреч с инвесторами в Лондоне и Париже.



Поговорка "Милые бранятся - только тешатся" подтверждается совместной поддержкой Украины. Вслед за июльским визитом в Анкару Владимира Зеленского Киев посетил глава МИД Турции Хакан Фидан. Одним из результатов стало продолжение "зерновой сделки" без участия России. На сегодняшний день совершено два рейса по вывозу украинской пшеницы.



На Украине строятся завод по производству боевых дронов "Байрактар" и центр для их обслуживания. Один из владельцев корпорации - Халук Байрактар - стал почетным гостем форума оборонных индустрий в Киеве. "Мы здесь, чтобы поддержать вас. Мы уважаем вашу борьбу за свободу и независимость", - заявил он. После этого было объявлено о поставках новых аппаратов "Байрактар Акинчи", способных нести крылатые ракеты и управляемые бомбы. В августе на турецких верфях был заложен уже второй корвет для украинского флота. Анкара осуществляет три сотни инфраструктурных проектов в стране, включая восстановление дорог и мостов. В свою очередь Киев участвует в тендере на разработку двигателя для турецкого истребителя пятого поколения TF-X Kaan. По данным источников, на стороне Киева воюют боевики ультраправой турецкой группировки "Серые волки" и частной военной компании SADAT.



Дипломатическое безрассудство



На руку Западу в конечном счете играет турецко-азербайджанская политика в Закавказье. Как заявил Эрдоган с трибуны ООН, "мы действуем вместе под лозунгом "одна нация, два государства" для защиты нашей (!) территориальной целостности". Выступление произошло в тот день, когда азербайджанская армия развернула наступление на Карабах. Напомним: оно закончилось капитуляцией последнего и исходом армянского населения.



Окрыленные успехом, Баку и Анкара требуют отторжения от Армении Сюникской области. Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, этот регион был "преступно отрезан" от республики Советской властью и передан Еревану. Азербайджанские и турецкие проправительственные СМИ призывают к экспансии в направлении Ирана. "Турция достигнет Персидского залива. Ради этой цели приносятся в жертву страны и меняются карты", - возгласил главный редактор турецкой газеты "Ени Шафак" Ибрагим Карагюль.



Это происходит при молчаливом согласии Москвы. Фактически скармливая Закавказье турецким хищникам, она стреляет в ногу сама себе. Появление лоббируемого Анкарой и Баку "Зангезурского коридора" облегчит прокладку Транскаспийского маршрута - проекта, который открыто продвигают (и даже уже финансируют) США и ЕС. Через него товары из Китая и Центральной Азии будут транспортироваться на запад в обход России и Ирана. А ведь это только малая часть притязаний поборников "Великого Турана", претендующих на Северный Кавказ, Поволжье, Сибирь! На конференции "Век Турции и тюркского мира" спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш заявил, что "настало подходящее время воспользоваться своей властью, не ожидая уступок и не полагаясь ни на кого". "Спустя столетие у Турции появилась возможность подняться в высшую лигу мировой системы", - добавляет Эрдоган.



Вместо того чтобы серьезно задуматься над опасностью, российское руководство умиротворяет агрессора. Например, Анкаре предложено войти в проект российской орбитальной станции. Суть этой податливости заключается в одном коротком слове: газ. Однако, добиваясь транспортировки своего сырья, Москва загоняет себя в тупик. Расценивая ее поведение как слабость, Турция затормозила создание пресловутого "газового хаба" и требует скидок. "Мы ожидаем от "Газпрома" более разумных цен и учитываем конкурентность рынка", - заявил министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, намекая на возможность найти других поставщиков. За восемь месяцев этого года Анкара импортировала из России 10 млрд кубометров газа - минимум с 2019 года.



Смелости турецким властям придают успехи на внутриполитической арене. Оппозиционный альянс фактически распался. Усиливаются разногласия внутри главной его силы - Народно-республиканской партии (НРП). Кемаль Кылычдароглу отказывается признавать вину за поражение и намерен сохранить пост лидера по итогам намеченного на ноябрь съезда. Ему бросил вызов глава фракции НРП Озгюр Озель, критикующий руководство за слабость и сдвиг вправо. Это грозит оппозиции поражением на местных выборах в марте следующего года. Напомним: в 2019 году ей удалось победить в двух крупнейших городах - Стамбуле и Анкаре. Теперь Эрдоган поручил во что бы то ни стало вернуть над ними контроль.



Как заявляют коммунисты, власть капитала не может быть свергнута изнутри, то есть другими буржуазными силами вроде НРП. Это под силу только рабочему классу, вооруженному коммунистической теорией. На прошедшей конференции КПТ поставлена задача усилить агитационную работу и укрепить связь с рабочим движением. Необходимость этого подтверждает рост протестов. За последнее время крупные забастовки охватили предприятие по производству текстильного оборудования Bekaert и кабельный завод Corning Optik в провинции Коджаэли, швейные фабрики Sireci и Koza Hali в Газиантепе, автомобильный завод "Рено" в Бурсе, общественный транспорт, организации образования и здравоохранения в Измире. Назревает выступление 150 тыс. работников металлургической и автомобилестроительной отраслей. В сентябре истек срок действия коллективных договоров, и работодатели отказываются повышать зарплаты с учетом инфляции. Но чтобы стихийные выступления стали единым потоком, предстоит еще много работы.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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