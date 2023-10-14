Герат. В Афганистане произошло новое мощное землетрясение

03:42 15.10.2023

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло недалеко от афганского города Герат. Эпицентр располагался всего в 36 километрах к северу от населенного пункта с населением около 272 тысяч человек



По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра очаг толчков залегал на глубине 10 км. При этом к настоящему времени информации о пострадавших и разрушениях не поступало.



Ранее "Свободная Пресса" писала о землетрясение, которое произошло в Афганистане. Его магнитуда достигала 6,2 балла по шкале Рихтера. В результате стихийного бедствия погибли тысячи людей, а многие остались без жилья.



Чуть позже на территории Афганистана случилось еще два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,0.