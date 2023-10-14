Киллерам из Узбекистана дали "заказ", чтобы отомстить за смерть Кольбаева, - КырГКНБ

03:45 15.10.2023

Трое граждан Узбекистана незаконно попали в Кыргызстан, чтобы совершить заказное убийство.



Как сообщили 14 октября в пресс-службе ГКНБ, сотрудники спецслужб и бойцы спецназа "Альфа" задержали:



- Каримбердиева Ойбека Аббас Угли, 1997 года рождения;



- Рустамова Азамата Шухратовича, 1996 года рождения;



- Абдулкаффарова Исламхонс Абдусамат Угли, 1994 года рождения.



По версии следствия, они причастны к убийствам и находятся в розыске. Задержанные дали показания, что со стороны представителей криминального мира дали "заказ", чтобы отомстить за смерть так называемого "вора в законе" Камчы Асанбека (Кольбаева).



13 октября их передали силовикам Узбекистана.