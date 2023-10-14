Французы изготовят и запустят в космос спутник "Чингис-Сат" для монголов

07:28 15.10.2023

Новое спутниковое соглашение укрепит стратегическое партнерство между Францией и Монголией.



Было достигнуто знаковое соглашение о строительстве национальной спутниковой телекоммуникационной системы Монголии, которое укрепит стратегическое партнерство между Монголией и Францией и улучшит возможности связи для всех монголов.



Соглашение о партнерстве между Thales Alenia Space, крупным европейским специалистом по спутниковой связи, и Министерством цифрового развития и связи Монголии было подписано сегодня в присутствии президента Монголии г-на Хурэлсуха Ухнаа и президента Франции г-на Эммануэля Макрона. во время государственного визита президента Монголии во Францию.



Компания Thales Alenia Space будет отвечать за создание высокопроизводительного спутника Ku-диапазона, который будет назван "Чингис-Сат" в честь национального героя Монголии Чингисхана. После запуска спутник сделает высокоскоростной Интернет доступным по всей Монголии, в том числе для жителей сельских районов и малообеспеченных кочевых сообществ, обеспечивая более легкий и более широкий доступ к таким услугам, как телемедицина, электронное обучение, услуги электронного правительства и поддерживая рост секторах экономики с высокой добавленной стоимостью.



Министр цифрового развития и коммуникаций Монголии Учрал Ням-Осор прокомментировал: "Этот проект является важным следующим шагом на пути к цифровой трансформации Монголии и развитию цифровой экономики. Это изменит способ доступа людей, живущих по всей нашей огромной стране, к Интернету и обеспечит доступ к жизненно важным услугам, в которых они нуждаются. Мы рады иметь партнера, обладающего опытом и возможностями Thales Alena Space, и надеемся на сотрудничество с ним над проектом, который принесет значительную пользу всем монголам".



Эрве Деррей, генеральный директор Thales Alenia Space, сказал: "Для Thales Alenia Space большая честь быть выбранной Министерством цифрового развития и связи Монголии для предоставления своего национального спутника. Мы считаем, что этот проект станет ключевым активом в преодолении цифрового разрыва, сильным вектором экономического роста, а также ценным инструментом для суверенитета. Мы также очень рады начать долгосрочное сотрудничество с Монголией и поддержать страну в развитии ее космических возможностей и услуг на благо всех ее граждан".



Дополнительную информацию о соглашении и технические характеристики спутника можно найти в примечаниях для редакции.



Это эпохальное соглашение последовало за успешным визитом президента Макрона в Монголию в мае – первым государственным визитом президента Франции в Монголию – где обе страны согласились повысить свои отношения до статуса стратегического партнерства и опубликовали Совместную декларацию, которая включала обязательства по укреплять двусторонние связи в таких областях, как геология, возобновляемые источники энергии, здравоохранение, образование и окружающая среда.



В ходе визита президента Хурэлсуха на этой неделе также пройдет ряд крупных мероприятий, посвященных популяризации уникального наследия и культуры Монголии, включая открытие новой выставки "Чингисхан: как монголы изменили мир" в Музее истории Нанта.



СОГЛАШЕНИЕ С THALES ALENIA SPACE



Этот высокопроизводительный спутник Ku-диапазона, который будет назван "Чингис-Сат" в честь национального героя Чингисхана, будет расположен в орбитальном интервале 113,6° восточной долготы, зарезервированном МСЭ для Монголии. Он будет основан на проверенном в космосе передовом решении SpaceBus 4000, разработанном Thales Alenia Space, и идеально подходящем для национальных приложений.



О КОМПАНИИ THALES ALENIA SPACE



Опираясь на более чем 40-летний опыт и уникальное сочетание навыков, знаний и культуры, Thales Alenia Space предлагает экономически эффективные решения для телекоммуникаций, навигации, наблюдения Земли, управления окружающей средой, исследований, науки и орбитальной инфраструктуры. Правительства и частный сектор в равной степени полагаются на Thales Alenia Space в разработке спутниковых систем, которые обеспечивают связь и позиционирование в любое время и в любом месте, контролируют нашу планету, улучшают управление ее ресурсами и исследуют нашу Солнечную систему и за ее пределами. Thales Alenia Space рассматривает космос как новый горизонт, помогающий построить лучшую и более устойчивую жизнь на Земле. Thales Alenia Space, совместное предприятие Thales (67%) и Leonardo (33%), также объединяется с Telespazio, чтобы сформировать Space Alliance материнских компаний, который предлагает полный спектр услуг. Консолидированная выручка Thales Alenia Space в 2022 году составила около 2,2 миллиарда евро. В компании работает около 8500 сотрудников на 17 объектах в 10 странах Европы и на заводе в США.



источник: Middle Asian News