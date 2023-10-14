 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Администрация Байдена не понимает, что делать после наземной операции в Газе, - Bloomberg
07:36 15.10.2023

14 октября 2023

Израильский солдат направляет танки вдоль границы с сектором Газа на юге Израиля 13 октября. Фото: Арис Мессинис/AFP/Getty Images
Несмотря на обещание президента США предоставить беспрецедентную поддержку Израилю в администрации Джо Байдена беспокоятся из-за отсутствия у дальнейших планов после наземной операции. Об этом пишет Bloomberg.

По словам исчточников Bloomberg, команда Байдена также выразила обеспокоенность по поводу требования Израиля эвакуировать жителей северной части сектора Газа в течение 24 часов - крайнего срока, который и ЕС, и ООН считают нереалистичным. Вскоре после того, как Израиль выдвинул это требование, представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби признал, что эвакуация из Газы будет "непростой задачей". Желание поддержать Израиль и страх перед тем, что может произойти дальше, обуславливает балансирование, которое демонстрирует команда Байдена. Карательная операция в секторе Газа и отсутствие четкой конечной точки могут привести к тому, что худший кризис в Израиле за последние 50 лет превратится в региональный пожар, который США и их союзники будут изо всех сил пытаться сдержать.

Помощники Байдена избегали высказывать сомнения в стратегии Израиля в конфликте с ХАМАС, который США и ЕС признали террористической группировкой. Но они проявляют осторожность. 13 октября Байден заявил, что люди не должны "упускать из виду тот факт, что подавляющее большинство палестинцев не имеют никакого отношения к ХАМАСу".

Арабские правительства, как и Израиль, рассматривают ХАМАС как угрозу, точно так же как и Иран - несмотря на то, что их общественность сочувствует тяжелому положению палестинского народа, сказал Джон Альтерман, директор ближневосточной программы Центра стратегических и международных исследований.

"Арабы могут сыграть свою роль в наведении некоторого политического порядка после ХАМАС, однако он не должен быть оскорбительным для израильтян",
- сказал он.
Жертвы израильских авиаударов в Газе ставят под угрозу начавшееся сближение Израиля с арабскими правительствами по всему региону, особенно с Саудовской Аравией, отмечает Bloomberg. Арабские чиновники в других странах опасаются, что жертвы среди палестинцев могут вызвать общественную реакцию, заставив их правительства охладить отношения с Израилем.

"Похоже, что стратегия США состоит сегодня в том, чтобы поддержать Израиль в ликвидации террористического анклава на его границе и удержать других, особенно „Хезболлу", от участия в борьбе, - сказал Ричард Фонтейн, исполнительный директор Центра новой американской безопасности. - Помимо этого, встает большой вопрос о том, кто будет управлять Газой после ХАМАСа, работа еще не завершена".
В Вашингтоне уже начались непубличные дискуссии о будущем Газы. Лидеры Конгресса прекрасно помнят, как США вторглись в Афганистан в 2001 году с целью свергнуть "Талибан"*, но в конечном итоге застряли там на 20 лет, сказал источник агентства.

"Если бы мы не знали американцев и их методичек, то можно было бы поверить в то, что в Вашингтоне просто опасаются за своих союзников. Ведь как бы израильтяне ни бомбили сектор Газа, без сухопутной операции им не обойтись. Однако все это на деле обстоит иначе. Говоря об отсутствии дальнейших планов, американцы, по всей видимости, намекают, что было бы неплохо втянуть в конфликт и соседние страны. Израильские власти такому варианту прямо сейчас вряд ли рады, особенно в свете уже понесенных потерь. А потянуть одновременную войну с „Хезболлой" и Ираном с его прокси такими темпами они едва ли смогут",
- указывает ТК "Рыбарь".

Источник - eadaily.com
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