NYT: Израиль в последний момент отложил наземную операцию в секторе Газа

07:40 15.10.2023

Наземная операция Израиля в секторе Газа должна была начаться в эти выходные, но ее решили перенести "на несколько дней" из-за облачной погоды, которая затруднит возможности израильских пилотов и операторов БПЛА по поддержке наземных сил с воздуха. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в израильских вооруженных силах



Они поделились с изданием незасекреченными деталями плана действий. Из него следует, что наземная операция должна начаться в ближайшие дни. В планах еврейского государства направить десятки тысяч служащих на захват города Газа и свержение нынешних властей палестинского анклава. Отмечается, что это может стать крупнейшей наземной операцией Израиля со времен израильско-ливанского конфликта 2006 года. Это наступление может на месяцы ввергнуть Израиль в "пучину кровавых городских боев" на небольшом "клочке земли с населением свыше 2 млн человек", пишет издание.



Газета отмечает, что дальнейшая судьба города Газы, если Израилю удастся захватить его, неизвестна.



Как сообщил The New York Times неназванный член радикального движения ХАМАС, боевики намерены устроить израильским военным засады в тоннелях северной части сектора. Израильские чиновники в свою очередь сообщили газете, что помимо пехоты в наступлении будут участвовать танки, саперы и спецназ. Прикрытие будут осуществлять самолеты, боевые вертолеты, дроны и артиллерия, ведущая огонь с суши и моря.