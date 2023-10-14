УкрВерден. Битва за Авдеевку: наступление вязнет

07:53 15.10.2023 Битва за Авдеевку, день пятый: ISW сообщает, что окружение провалилось, но так ли это?

С какими трудностями сталкиваются наши бойцы на северном и южном фасах

Александр Ситников

Битва за Авдеевку, день пятый: ISW сообщает, что окружение провалилось, но так ли это?



На четвертый (!) день после начала штурма укрепрайонов на северном и южном фасах Член комитета по обороне нижней палаты парламента РФ, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев пришел к выводу, что мы "к серьезному наступлению пока не готовы".



Согласно его данным, у ВС РФ пока не получается взять Авдеевский укрепрайон в окружение. Как пояснил высокопоставленный отставной генерал, если наше северное крыло мощно двинуло вперед и к исходу суток заняло стратегически важную высоту - террикон у "Коксохима", то юг уперся в украинскую оборону, начал действовать шаблонно и в итоге с задачей не справился.



"Командование ВСУ почти сразу оценило масштаб угрозы и начало перебрасывать сюда людские резервы и артиллерию, использовав даже дорогостоящие HIMARS для ударов по нашей наступающей пехоте, и стабилизировало к утру ситуацию", - написал Андрей Викторович в своем телеграм-канале. Дескать, сейчас операция приняла уже привычный для СВО характер "сражения за избушку лесника" - тяжелых боев за каждый опорный пункт.



"Имея существенное превосходство в количестве артиллерии, тем не менее в контрбатарейной борьбе мы по-прежнему не можем эффективно подавлять дальнобойные украинские САУ, которые непрерывно меняют свои позиции, нанося свои удары с расстояний, куда наша артиллерия практически не достает, накрывая наши атакующие порядки и прижимая пехоту к земле", - подчеркнул генерал-лейтенант.



Гурулев считает, что "возврат" к наступательной тактике после почти года обороны дается ВС РФ непросто, так как части "вросли" в обжитые траншеи и атакуют пока не очень уверенно. По его мнению, это лишний раз подтверждает необходимость формирования специальных штурмовых частей, заточенных на наступательную тактику и которые будут способны решительно идти вперед, прорывая оборону противника.



"Очевидно, что такие локальные наступательные операции являются „пробой сил" наших группировок перед серьезным наступлением. Но переходить в него можно лишь тогда, когда армия полностью будет готова к таким задачам. Пока опыт штурма Авдеевки не позволяет считать нас готовыми к такой работе".



Как говорят солдаты, "лампасникам" виднее из высоких московских кабинетов, тогда как "на земле совсем другая правда". Есть смысл привести личную хронику "Вожака Z", который сражается под Авдеевкой.



10 октября. "На нуле начался ад. Даже меня оглушило. Моя группа отработала быстро, качественно, по предварительной информации - на пять баллов".



11 октября. "Водяное полностью наше. Есть успехи на севере, движение на юге Авдеевки. Но о переломе говорить пока рано. Противник сопротивляется отчаянно. Заруба жесткая".



12 октября. "Движение медленное, но оно есть. Арта противника практически замолчала. Но очень много укрепов с пулеметами и АГС. Работают снайпера. Ищем, давим. Противник устал, это чувствуется".



13 октября. "Муторный день. Идет тяжелая военная работа. Продолжаем давить, закрепляться. Противник перекинул серьезную РЭБ на наш участок, держится за траншеи, о контратаках не помышляет".



По данным портала "Жива карта" (откровенно русофобского), по состоянию на утро 14 октября бои идут в Петровском/Степовом, южнее автошляха в районе Первомайского, причем передовые отряды достигли Нетайлово. Плюс к этому наши с трех сторон штурмуют Северное и отражают контратаку из Тоненького. По кадрам с геолокацией можно понять, что штурмовки ВС РФ перешли Донецкую "кольцевую" и пытаются закрепиться на окраинах Авдеевки.



Аналогичные изменения показывают и картоделы "Військова Країна", с той лишь разницей, что русская армия еще не перешла "железку" в Петровском, но достигла окраин Северного и закрепилась там.



Непонятно, кто разносит слухи о контроле или хотя бы заходе на "Коксохим". За этим может стоять ципсота, которая вначале вбрасывает преувеличенные наши успехи, подхватываемые шапкозакидательскими изданиями, а потом опровергает их, типа, как можно верить русским источникам.



Гауляйтер Авдеевки Виталий Барабаш в эфире ток-шоу "Ко времени" на Зе-телемарафоне пожаловался, что над Авдеевкой стоит черный дым, который виден за 60 км. Неужто уже смылся? По его словам, "завод (АКХЗ) заминирован… Если издалека смотришь, кажется, что он цел".



Портал DS (заблокирован в РФ), который связан с Генштабом ВСУ, в своей аналитической записке по итогам 13 октября проинформировал щирых украинцев: "Продолжаются попытки врага окружить Авдеевку. Традиционно давят из Водяного и Красногоровки. Подаются еще и вспомогательные удары на Невельское и с Крутой Балки… ситуация очень тяжелая и ребятам сейчас крайне тяжело. Кроме того, натиск южнее Новомихайловки принес кацапам свои плоды. Несмотря на переход инициативы к врагу, наши бойцы делают невозможное и отражают большинство атак".



"Отражают большинство (значит, не все) атак" следует рассматривать, как признание русского продвижения вперед, когда каждый метр буквально выгрызается у врага. Но, что интересно, захисники незалежностi в Авдеевке не разносят слухи о многократном преимуществе русской армии. Так, офицер ВСУ "из окопа" сообщил Washington Post (статья опубликована 12 октября), что российские войска "сосредоточили до трех свежих бригад" в направлении Авдеевки (где-то 12 тысяч бойцов).



На 10 октября бандеровский гарнизон самой мощной "фортецi" насчитывал 8 тысяч штыков. Следовательно, нет пресловутого "трехкратного превосходства в живой силе", о необходимости которого для наступления говорится в военных учебниках.



Обращает на себя внимание, что американский Институт изучения войны (ISW) пытается "победить" наших штурмовиков в интернете. Эксперты ISW пишут: "Российское военное командование, похоже, ограничивает обсуждение российских наступательных операций вокруг Авдеевки в российском информационном пространстве, вероятно, в попытке адаптироваться к предыдущим информационным потрясениям и контролировать любые нарративы, которые появляются в российском информационном пространстве вокруг этих операций".



"Похоже" и "вероятно" предваряют, как правило, бурную фантазию русофобов из "института". Но пипл хавает. Бандеровская "телега" (телеграм-каналы) уже разносит по кастрюлеголовым "патриотам" новость: "Российские наступательные операции в районе Авдеевки провалились, - ISW. Наступательные операции потерпели неудачу по всему городу, поэтому российское военное командование ограничивает обсуждение наступления в инфопространстве РФ".



Думается, что в своей следующей сводке ISW с огромным удовольствием процитирует московских всепропальщиков, а не русских штрурмовиков с поля боя. Но правда все равно вырывается из лап вражеской ципсоты.



"Продолжающиеся российские наступательные операции на всей территории Авдеевки (Донецкая область, 13 октября), по сообщениям, столкнулись с неудачами… видеозаписи с геолокацией, опубликованные 12 и 13 октября, показывают, что российские войска продвинулись к югу от Красногоровки (в 5 км к северу от Авдеевки) и к юго-востоку от Первомайского (в 11 км к юго-западу от Авдеевки)", - радуют майданутую публику "институтки".



Ага, "наступ" на Авдеевку столкнулся с неудачами, но есть доказательства продвижения русской армии вперед… Интересно как-то получается. Причем "провал" аргументируется тем, что об операции ничего не рассказывает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, "вероятно, в попытке адаптироваться к предыдущим информационным потрясениям".



Но это еще цветочки. Чего стоит бред ISW о "контроле любых нарративов, которые появляются в российском информационном пространстве вокруг этих операций". Уж чего-чего, а этих самых "нарративов", от всепропальщеских до шапкозакидательских, у нас хватает с избытком, в том числе и в описании битвы за Авдеевку.



Если же говорить о количественной оценке продвижения русской армии под Авдеевкой, то, как пишет CNN со ссылкой на военных блогеров, которые анализируют снимки с поля боя, "с 10 октября по 12 октября российские войска захватили 4,52 кв. км территории с разных направлений вокруг Авдеевки". Телеканал напоминает, что "нападение на Авдеевку происходит на фоне того, что контрнаступление Украины продолжает развиваться гораздо медленнее" (точнее остановилась).



Кстати, комментируя ситуацию в Авдеевке по состоянию на вечер 13 октября, Генштаб ВСУ сообщил об отражении более 20 атак в районах Авдеевки, Ласточкино, Тоненького, Первомайского и Невельского. Кто не в курсе: Ласточкино находится на основной дороге, по которой снабжается авдеевский гарнизон укровермахта. То есть, украинские генералы признают, что русская армия уже бьет прямой наводкой по "дороге жизни" захисников незалежностi.



Между прочим, со стороны российских телеграм-каналов об особых изменениях за 13 октября не сообщается. Они также, как и самостийный Генштаб, пишут об атаках на Тоненькое западнее Авдеевки (и южнее Ласточкино), а также о боях в районе Бердычей на севере, куда ВСУ перебросили резервы.



Так что если сражения и впрямь развернулись "за избушку лесника", то таких избушек у ВСУ под Авдеевкой осталось совсем чуть-чуть - в Северном и Ласточкино. А далее находится "железка" в районе золоотвала "коксохима", который контролируется нашими бойцами. Тогда-то можно будет с осторожным оптимизмом говорить уже о полном окружении. Правда, для этого нужно еще закрепиться. Источник - svpressa.ru

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