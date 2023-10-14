"Терроризм" или "самозащита": двойные стандарты Запада дошли до абсурда, - Yeni Safak

07:59 15.10.2023

Yeni Safak

Турция

14 октября 2023

Западные страны решительно заняли позицию лицемерия в вопросе палестино-израильского конфликта, пишет турецкая газета Yeni Şafak. Пока администрация Байдена оправдывается за откровенную ложь своего босса, европейские "демократии" и вовсе решили пройтись катком по свободе слова, запрещая любые пропалестинские проявления от уличных шествий до соцсетей.



Западные страны, выстраивающиеся в ряд, чтобы защитить Израиль - террористическое государство, которое продолжает свои атаки на сектор Газа, доходящие до геноцида, не воздерживаются от откровенной лжи и лицемерной позиции. Ложь президента США Джо Байдена, заявившего в среду, 11 октября, что он якобы "видел подтвержденные кадры обезглавливания детей (в Израиле)", словно он действительно был свидетелем этого, вызвала бурную реакцию. С другой стороны, Евросоюз, оказывающий наибольшую после США поддержку израильской оккупационной администрации, выражает диаметрально противоположные взгляды на атаки России на инфраструктуру на Украине и аналогичные действия Израиля в секторе Газа, что в очередной раз подтверждает лицемерную политику.



Белый дом поправил Байдена

После того как Байден ухватился за ложь об "убийстве детей", которая не была подтверждена официальными инстанциями, Белый дом поспешно опубликовал заявление и был вынужден скорректировать черную пропаганду американского президента. Представитель Белого дома сообщил CNN, что ни Байден, ни другие официальные лица США лично не видели фотографий или других подтверждений о детях, убитых ХАМАС. А в репортаже NBC двум чиновникам Белого дома пришлось объяснять, что заявления Байдена основаны на сообщениях средств массовой информации и утверждениях израильских чиновников.



Для России один комментарий, для Израиля - другой

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя операцию России на Украине, заявила: "Атаки России, нацеленные на гражданскую инфраструктуру, особенно энергоснабжение, являются военным преступлением. Отключение воды, электричества и отопления по мере приближения зимы - это акты чистейшего террора. И именно так это следует называть". Однако в отношении атак террористического государства Израиль глава Еврокомиссии заняла прямо противоположную позицию. Фон дер Ляйен, не озвучившая никакой критики в отношении оккупационного правительства, которое отрезало жителей Газы от электричества, воды, топлива и атаковало объекты инфраструктуры, расценила эти действия не как террор, а как "право Израиля защищать себя".



Палестинская организация запрещена

Германия, предложившая предоставить боеприпасы для того, чтобы террористическое государство Израиль совершало массовые убийства в Газе, заявила, что прекратит оказывать гуманитарную помощь Палестине. Было подчеркнуто, что это решение "послужит региональному миру и безопасности Израиля". Берлинская администрация также сообщила, что запретит деятельность ХАМАС и пропалестинской организации "Самидун" в Германии.



Париж ввел запрет

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен (Gerald Darmanin) поручил префектам запретить все демонстрации в поддержку Палестины на том основании, что они могут "нарушить общественный порядок". Министр также потребовал задержать участников запрещенных акций.



"Если палестинец, то нет проблем"

А тот факт, что западные знаменитости призывают к поддержке Израиля с фотографиями резни в секторе Газа, переходит всякие границы. Американская актриса Джейми Ли Кертис (Jamie Lee Curtis) сопроводила свой пост заявлением "Террор с небес", - а в дальнейшем удалила его, когда узнала, что дети на фотографии - палестинцы. В ответ на это пользователи социальных сетей спросили Кертис: "Если гибнут палестинские дети, то нет проблем?" Канадский певец Джастин Бибер (Justin Bieber), опубликовав фотографии разрушений в секторе Газа, призвал молиться за оккупанта Израиль. На фоне последовавшей реакции Бибер удалил свой пост и написал то же самое на однотонном фоне.



Давление, оказанное на социальную сеть Х со стороны Евросоюза, часто критикующего другие страны за ограничение свободы выражения мнений, с тем чтобы соцсеть закрыла аккаунты, выражающие пропалестинские взгляды, дало свой результат. Генеральный директор соцсети Линда Яккарино (Linda Yaccarino) заявила, что компания удалила сотни "аккаунтов, связанных с ХАМАС", и предпринимает шаги по удалению десятков тысяч фрагментов контента. В письме, адресованном еврокомиссару Тьерри Бретону (Thierry Breton), говорится: "Мы быстро реагируем на запросы правоохранительных органов со всего мира, включая ЕС".



Благодарю за мужество



Госсекретарь США Энтони Блинкен (Antony Blinken) в ходе своего визита в Израиль накануне заявил: "Я здесь не только как госсекретарь США, но и как еврей", - и поблагодарил оккупационные силы, устроившие резню мирных жителей в секторе Газа, "за мужество". После встречи с сионистским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве Блинкен сделал заявления в духе Израиля. Проигнорировав геноцид, совершаемый в секторе Газа, Блинкен сказал о действиях ХАМАС в отношении израильтян: "Мы не видели такого бесчинства со времен ИГИЛ*".



*террористическая организация, запрещена в РФ.