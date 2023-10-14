В Караганде задержан "сын независимого Казахстана" нацист Мукин, призывавший убивать русских

10:55 15.10.2023

Накануне казахстанская полиция задержала некого Мейирбека Мукина, призывавшего в интернете убивать русских в Казахстане.



Уроженец Павлодарской области Мукин родился в 1991 году, когда прекратила свое существование Казахская ССР. "Сын независимого Казахстана", кстати, ранее судимый за разбой, в интернет-чатах несколько раз делал заявления, ничем не отличающиеся от воззваний немецких нацистов Третьего рейха. Вот лишь некоторые реплики Мукина:



"Не жалейте, что это ребенок или старая бабушка-дедушка. Какая разница? Есть плохая нация - это русская нация и поэтому русских нужно убивать в Казахстане".



"А кто не принимает мусульманство и также продолжает ходить в христианстве, это не люди - мое мнение".

"Если я призываю русских убивать, почему меня не садят в Казахстане, как ты думаешь?"

По данным полиции, 14 октября гражданин Мукин был задержан в Караганде и в настоящее время водворен в следственный изолятор. Признан подозреваемым по части 1 статьи 174 УК РК ("Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни").