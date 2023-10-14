 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 14.10.2023
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В турецком отеле скоропостижно умер директор департамента МИД России Кобринец. Траванули?
10:57 15.10.2023

Высокопоставленный сотрудник МИД России умер в турецком отеле от сердечного приступа

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец.
Предварительная причина скоропостижной смерти директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николая Кобринца - сердечный приступ.

Высокопоставленный сотрудник МИД России скончался в Стамбуле. Его тело нашли в отеле "Таксим", когда он не пришел на встречу. Николаю Кобринцу было 62 лет.

"Ушел из жизни талантливый дипломат, опытный руководитель и добрый наставник, посвятивший всю свою профессиональную жизнь защите внешнеполитических интересов своей Родины", - говорится в некрологе МИД.

Последний раз Николай Кобринец дал интервью ТАСС в марте 2023 года, комментируя решение официального Брюсселя всячески препятствовать министру иностранных дел России Сергею Лаврова участвовать на международных мероприятиях в Евросоюзе.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - eadaily.com
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