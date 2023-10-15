 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 15.10.2023
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Суббота, 14.10.2023
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О единственно верных ценностях, ДНК российского народа и угрозе его исчезновения, - Андрей Кирхин
11:04 15.10.2023

Андрей Кирхин, философ, г. Москва
15 окт. 23

Каждому из нас наверняка хотелось бы знать, что в будущем произойдет с Россией, какой станет наша Родина через десятилетия? Как пелось в старой песне тогда еще всенародно любимого автора: "Что же будет с Родиной и с нами?" Какая судьба нас ждет?

Сохранимся ли мы как полноправные творцы мировой истории, с уникальным цивилизационным порядком и особой судьбой? Именно эти вопросы, а не тривиальные рассуждения о либерализации и инфляции, приватизации и долларизации образуют злобу дня, тот узел, в котором перекрещиваются для российского общества ключевые вызовы современности.

Выбор Россией исторической дороги не является исключительно внутренним процессом, поскольку Путь, по которому движется наша страна, влияет на весь мир, зачастую меняя его радикально. Этот факт невозможно отрицать, Россия - один из главных творцов современной цивилизации. Останется ли она таковой?

Будущее России строится на нескольких фундаментах. Один из них - семейные ценности, в том самом, традиционном для человечества и единственно верном, виде.

Семья, как основа социума, играет критическую роль в формировании норм и традиций, которые определяют характер нации, национальную идентичность. Однако современный мир часто ставит под сомнение важность крепкой моногамной семьи и многодетности.

Сильнейший вызов, кризис современности - сбой в идентичности человека.

Некоторые ответы на вопрос "Человек - это кто? Мужчина - это кто? Женщина - это кто?", сформированные в западном обществе и насаждаемые как единственно верные, шокируют.

Изменения в социокультурной среде и медиа-воздействие размывают традиционные семейные ценности. Сложно назвать чем-то иным, кроме как безумием, внедрение противных природе и истории человека и общества так называемых современных нарративов - однополых браков, беспорядочных половых связей, изменения пола у детей и других.

Дети - будущее России. И семья является первой и наиболее важной школой для детей.

Под защитой родителей, окруженные заботой и вниманием, они познают мир, учатся навыкам и знаниям, которые формируют их характер, готовятся к активной жизни в обществе.

Силой примера семейные ценности передаются от одного поколения к другому. Семьи, уделяющие внимание моральным и этическим аспектам жизни, способствуют формированию граждан с высокой социальной ответственностью и этическим сознанием.

Семья служит носителем и хранителем культурных традиций, обычаев и религиозных ценностей. В России, где разнообразие культур и этнических групп велико, семья играет важную роль в сохранении и передаче нациокультурных и религиозных традиций.

Какой же представляется семья будущего в России? Традиционной, основанной на союзе мужчины и женщины. Дети в семье желанны, многодетность восстановлена как социальная норма. Семья построена на взаимной заботе, согласии, ответственности и верности супругов и культивирует здоровый и активный образ жизни.

Если народ теряет свою национальную идентичность, он исчезает с лица планеты. Таких исторических примеров, к сожалению, много.

Как известно, дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК - это строительный кирпичик жизни, код биологической памяти, который обеспечивает передачу генетических данных из поколения в поколение на протяжении всей эволюции живых существ.

И получается, что традиционная семья - это общественный кирпичик жизни, ДНК народа, один из важнейших элементов национальной идентичности россиян.

Ее разрушение грозит гибелью нации, народу, России.

Давайте помнить об этом в День отца, отмечаемый в нашей стране, согласно указу Президента России Владимира Путина, в третье воскресенье октября.

Источник - ДОНЕЦКОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697357040


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