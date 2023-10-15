"Разбегание галактик": Венгрия и Польша – против Евросоюза, далее везде? - Ю.Борисов

11:14 15.10.2023 15.10.2023 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Культурно-идеологические противоречия в рамках европейского блока едва ли преодолимы



Попытки "скрестить ужа и ежа" в рамках одного геополитического блока потенциально всегда чреваты тяжелыми последствиями. И дальнейшая судьба Европейского союза может стать этому очередным подтверждением



Венгрия не даст согласия на начало переговоров о принятии Украины в Европейский союз (ЕС) до тех пор, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей этой страны Петер Сийярто.



По его словам, принятие нового закона об образовании на Украине привело к тому, что в школах с обучением на венгерском языке уроки стали проходить на нем лишь частично. Сложившуюся ситуацию глава МИД Венгрии назвал неприемлемой и противоречащей европейским нормам. Он уточнил, что количество занятий на венгерском языке снижается до уровня "между 20 процентами и 40 процентами". Сийярто подчеркнул, что данное решение венгерских властей не связано с текущим конфликтом на Украине. Он пояснил, что положение венгров на Украине ухудшается с 2015 года.



В этом заявлении венгерского министра нет абсолютно ничего нового. Но именно этим оно, прежде всего, интересно, потому что подтверждает – за последние восемь лет положение венгерского нацменьшинства на Украине не только не улучшилось, но и стало еще хуже. Для такой небольшой страны как Венгрия, бесправное положение почти двухсот тысяч соплеменников, многие из которых к тому же венгерские граждане – весьма болезненная проблема. Именно поэтому Будапешт с такой нетерпимостью реагирует на любые попытки Киева еще больше ущемить их права.



Между тем, Венгрия, как известно, является полноправным членом Евросоюза и НАТО.



А из этого следует, что, несмотря на членство в этих якобы могущественных и влиятельных западных сообществах, Будапешт не только не может помочь своим собратьям в закарпатской Украине, но и вынужден, стиснув зубы, смотреть, как узурпаторский киевский режим продолжает их угнетать.



Таким образом, можно уверенно констатировать, что Запад, в лице руководства того же Евросоюза, за все эти восемь лет палец о палец не ударил для того, чтобы помочь одному из своих государств-членов разрешить одну из самых острых для него общенациональных проблем.



Ссылки на то, что у правителей ЕС якобы для этого нет необходимых средств и рычагов, звучат совершенно смехотворно, особенно на фоне призывов того же Брюсселя "победить Россию на поле боя" и отправки на разжигание этой войны десятков миллиардов евро.



На фоне такого экстремального вовлечения ЕС в чужие проблемы, вопрос о побуждении Киева к цивилизованному поведению в отношении нацменьшинств, включая и венгров, требует несравнимо меньших усилий и средств. Тем не менее, ситуация только ухудшилась. А это значит, что Брюссель ровно ничего в этом направлении не делал. То ли потому, что "мамка не велит", которую еще именуют "вашингтонским обкомом", то ли брюссельской верхушке просто наплевать на малых сил с ее заоблачных высот.



В данном случае – не суть важно.



А важно лишь то, что в рамках якобы "коллективного Запада" один из его вроде бы равноправных членов остается один на один со своими проблемами и не получает никакой поддержки от той мировой силы, с которой некогда связал свою судьбу именно в расчете на гармонию таких отношений.



Однако эти расчеты при столкновении с реальной действительностью оказались оторванными от жизни мечтами.



"Брюссель на наших глазах создает оруэлловский мир, – говорит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. – Они покупают и поставляют оружие через Европейский фонд мира. Они хотят контролировать средства массовой информации посредством закона о свободе СМИ. Мы боролись с коммунистами не для того, чтобы оказаться в 1984!"



Между тем, Венгрия далеко не единственная страна Восточной Европы, коренные национальные интересы которой не только игнорирует, но и вполне откровенно топчет Запад. И даже в случае с экстремально прозападной Польшей, никаких послаблений в части уважения права поляков на историческую самобытность и защиту традиционных христианских ценностей не делается.



Широкий резонанс, в частности, получило беззастенчивое давление того же Брюсселя на польские власти с целью заставить их принять пресловутые "нетрадиционные ценности" Запада, прежде всего – в сфере снятия всех ограничений для деятельности ЛГБТ и разрушения семейных устоев. Хорошо известно, что это давление принимает самую грубые формы с выдвижением финансовых и политических ультиматумов.



Речь, как правило, идет об очень серьезных суммах. Такая острая ситуация, в частности, была осенью 2021 года – сразу после пандемии, европейские бюрократы использовали этот повод для фактического шантажа Варшавы добиваясь принятия всех западных условий:



"У Брюсселя к Варшаве длинный список претензий: от судебной реформы и вопросов свободы СМИ до прав ЛГБТ-сообщества. Сегодняшние власти в Польше реагируют на все эти претензии очень болезненно, не считая, что что-то нарушают, а внимание центральных властей ЕС расценивают как грубое вмешательство во внутренние дела. В итоге напряжение дошло до такого градуса, что в Польше все чаще говорят о выходе из Евросоюза, повторив на свой манер придуманный в Великобритании термин, – Polexit, а Брюссель грозит лишить польскую экономику многомиллиардных вливаний из антикризисного фонда ЕС… Брюссель обвиняет власти Варшавы в нарушении демократических принципов и пока не одобрил выделение Польше 58 млрд евро помощи из фонда, созданного для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Фонд должен был предоставить Польше 24 млрд евро в виде грантов и 34 млрд евро в виде кредитов".



А в мае прошлого года Европейская комиссия удержала 100 миллионов евро из причитающихся Польше средств из-за отказа Варшавы выполнять решение суда ЕС, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс: "Польша приговорена к выплате штрафа в размере миллион евро ежедневно в связи с тем, что она не выполняет решение по дисциплинарной палате для судей. Эта сумма уже выросла до 160 миллионов евро, больше 100 миллионов были удержаны".



С тех пор в отношениях Брюсселя и Варшавы мало что изменилось. Таким образом, и в это случае мы наблюдаем категорическое нежелание Запада учитывать коренные интересы народов Восточной Европы и его стремление растворить и обезличить эти народы в кипящем тигле западной "мультикультуры", подавив их сопротивление средствами финансового шантажа.



Возникает вопрос, почему при такой остроте отношений восточноевропейские страны – а Польшей и Венгрией список недовольных не ограничивается (о чем говорит, например, исход недавних выборов в Словакии, по итогам которых было смещено ее прозападное правительство) – пока не спешат с радикальным пересмотром своих отношений с Западом?



Ответ, прежде всего, кроется в именно радикальном характере такого пересмотра с перспективой полного разрыва отношений. Любые резкие шаги означают коренную и неизбежно болезненную ломку сложившегося на сегодня экономического и социально-политического уклада, к чему власти этих стран сегодня пока не готовы психологически.



Впрочем, ключевое слово здесь именно "сегодня". Динамика развития событий, характеризующихся дальнейшей экономической и геополитической деградацией ЕС, может уже в недалеком будущем иметь очень далеко идущие последствия для судеб непомерно разросшегося в "тучные" годы европейского сообщества.



Наиболее существенным последствием такого упадка, несомненно, станет значительное сокращение финансовых возможностей Брюсселя. Это – решающий фактор, который продолжает удерживать многих строптивых членов ЕС в орбите этого блока. Ситуация, при которой его возможности удерживать их бесконечно долго в золотой узде, представляется крайне маловероятной. А это значит, что Европейский союз в уже обозримом будущем может стать своего рода аналогом известного астрономического явления, известного как "разбегание галактик", причем, что едва ли не самое важное, этот процесс может приобрести характер вынужденного, не имеющего разумной альтернативы и потому неизбежного. Источник - fondsk.ru

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