Закрыт в СИЗО экс-зампред КырТаможни Карашев

15:34 15.10.2023

"Сводка" (АКИpress) – Первомайский районный суд Бишкека 9 октября заключил под стражу бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы Замирбека Карашева.



Как сообщили 13 октября редакции "Сводка АКИpress" в пресс-службе райсуда, он водворен в СИЗО ГКНБ до 10 декабря.



Карашев подозревается по ст.41 ч.4 и ст.169 ч.3 п.2,3 ("Пособничество в незаконном лишении свободы") УК КР.



Карашев занимал должность замглавы Таможенной службы с 2019 по 2021 год.



