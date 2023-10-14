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Ракетные данные: какие боеприпасы использует ХАМАС в противостоянии с Израилем, - Дм.Корнев
15:42 15.10.2023

Ракетные данные: какие боеприпасы использует ХАМАС в противостоянии с Израилем
Полукустарные разработки часто берут верх над высокотехнологичными системами вооружений

Дмитрий Корнев

Противостояние вооруженных сил Израиля и движения ХАМАС идет практически на всей территории еврейского государства и Палестины. О силе и мощи Армии обороны Израиля известно почти все, но мало кто знает, какие системы вооружений используют в ХАМАС. Типичные и необычные, эффективные и не очень - "Известия" разбирались в особенностях палестинских арсеналов.

Тоннели под заборами

Для начала несколько слов о том, как вооружение могло попадать в ограниченный и находящийся под пристальным наблюдением Израиля анклав. Сейчас поставки контрабанды возможны почти сквозь любые границы. Тем более в условиях, когда ими занимается мощная вооруженная и обладающая специальными службами военная структура.

Сектор Газа граничит с Египтом, Израилем и омывается Средиземным морем. Под пограничными заборами у ХАМАС есть огромная сеть подземных переходов. Несмотря на жесткий контроль с израильской стороны, вероятно, часть вооружений попадала в сектор Газа в том числе транзитом через его территорию. Основные каналы поставки вооружений, видимо, шли через Египет и с моря. Конечно, какая-то часть систем вооружений собиралась или даже создавалась с нуля непосредственно в секторе Газа.

Ракеты Qassam

Визитная карточка и самое мощное наступательное вооружение ХАМАС и сектора Газа - ракеты класса "земля–земля", которые сейчас в огромных количествах запускают по израильской территории. Раньше это были в основном ракеты типа Qassam, но сегодня палестинцы производят и применяют совершенно разные боеприпасы калибром от 107 до более 300 мм.

Судя по кадрам хроник ХАМАС использует ракетные системы как заводского производства - например, иранские аналоги китайских систем залпового огня (РСЗО) "тип 63" с дальностью действия до 5–8 км, так и ракеты штучного изготовления типа Quassam-SH или крупнокалиберных Ayyash-250 с дальностью действия до 80 и даже до более 200 км.

Конечно, крупнокалиберные ракеты палестинцы не могут производить в огромном количестве. Они компенсируют это большим запасом небольших ракет и тем, что практикуют их массированное применение по ограниченным участкам территории.

Это приводит к информационной деградации израильской системы противоракетной обороны Iron Dome ("Железный купол"). Система начинает пропускать ракеты и к тому же в некоторые моменты массированных атак испытывает нехватку боекомплекта. Особенно когда удар неожиданный и выбраны наиболее беззащитные цели.

Iron Dome, вероятно, не может одинаково плотно прикрыть все израильские населенные пункты. К тому же, дальними ракетами ХАМАС может обстреливать практически всю территорию Израиля и, как мы видим, не всегда Iron Dome может предотвратить такие удары.

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Зенитные комплексы

В некоторых видеохрониках ХАМАС мы видим применение по израильским вертолетам типа "Апач" переносных зенитных ракетных комплексов, похожих на советские ПЗРК "Стрела-2". Да, советские ПЗРК могут применяться на Ближнем Востоке до сих пор. Они, а также их северокорейские клоны и аналоги, широко использовались в Сирии, в Ливии и других странах. Они оказались у боевиков изначально со складов союзных СССР режимов, куда поставлялись в 1980-е годы.

Скорее всего, для сохранения работоспособности этих комплексов нужно было произвести замены источников электропитания. Возможно, понадобилось выполнить какие-то еще замены узлов и деталей ПЗРК. Но в итоге были получены относительно боеспособные зенитные переносные системы с не самыми лучшими возможностями по поражению современных вертолетов, которые оборудованы и комплексами постановки помех, и системами снижения теплового излучения.

Но это достаточно опасные оборонительные системы, которые точно обладают не нулевой эффективностью.

Отдельно надо отметить впервые показанную в октябре этого года палестинскую систему ПВО Mutabar-1. Это комплекс из нескольких дистанционно управляемых одиночных пусковых установок неуправляемых ракет типа ракет комплекса "Град" с взрывателями, которые обеспечивают их подрыв на определенной высоте.

Группа пусковых установок удаленно наводится по направлению и углу возвышения, и в теории залповым пуском на определенной высоте должно создаваться облако осколков.

Подобные системы еще в годы Второй мировой войны создавали в гитлеровской Германии (комплекс "Тайфун") и уже тогда было ясно, что они могут быть эффективны только против групповых и медленных целей - волн американских бомбардировщиков, которые сотнями совершали налеты на германские объекты.

В общем, здесь инженеры ХАМАС, видимо, создали то, что смогли сделать самостоятельно - у них нет доступа к технологиям самонаведения ракет и потому им пришлось ограничиться зенитным аналогом "Градов". Не эффективно, но недорого и может применяться.

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Дроны-камикадзе

Новинкой этого октября стали также дроны-камикадзе "Зуари", которые в большом количестве были продемонстрированы бойцами ХАМАС. Судя по всему, не менее 30 таких дронов было применено по целям на территории Израиля в первые же дни противостояния.

Дроны "Зуари" - это БПЛА самолетного типа, которые запускаются с компактных катапульт и обладают дальностью действия в несколько десятков километров. Вполне вероятно, что они предназначены для поражения систем наблюдения, легкой бронетехники и пусковых установок системы Iron Dome.

Дроны такого типа при комплексном применении совместно с ракетами и мобильными боевыми группами могут оказаться весьма эффективными, так как для их поражения нужны или вертолеты, или готовые к бою зенитные комплексы малой дальности.

С большой вероятностью системы Iron Dome могут оказаться не такими эффективными против этих дронов, как против ракет типа Quassam. Считается, что при их разработке большую помощь палестинцам оказали иранские инженеры - известны достаточно серьезные успехи Ирана в создании целых семейств дронов-камикадзе.

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"Зуари" получили свое название в честь тунисского инженера Мохамеда Зуари, который в рядах палестинских бригад "Аль-Кассам" в Сирии занимался созданием и развитием средств нападения и в 2016 году был убит израильскими спецслужбами.

Нельзя сказать, что ХАМАС мог создавать и использовать высокотехнологичные и современные системы вооружений. Конечно, они заметно отстают от лучших мировых образцов по своим возможностям, но они крайне недороги в производстве и не требуют дорогих заводов с космическими технологиями. И еще один момент - эти, по сути, кустарные, разработки при комплексном применении оказываются порой очень эффективными против высокотехнологичных западных и израильских систем вооружений. А следовательно, они решают те задачи, для которых создавались, и выполняют свою смертоносную роль.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697373720


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