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Неизведанная Кашкадарья. Места, куда стремятся паломники
15:49 15.10.2023

Продолжаем путешествие уникальным локациям для паломничества Кашкадарьи.

Кашкадарьинская область по праву считается красивейшим регионом Узбекистана



Кашкадарьинская область Узбекистана словно создана для настоящих романтиков. Здесь и величественная архитектура, виды завораживающих гор и водопадов, удивительные местные жители, вкусная еда и фрукты.

Она по праву считается красивейшим регионом Узбекистана с огромным количеством самых интересных маршрутов для атмосферных путешествий. Богатая событиями история этих краев оставила множество свидетельств в виде дворцов, городищ, мест паломничества и т. д.

Мы уже рассказывали про некоторые интересные для паломников места Кашкадарьинской области, теперь дополним этот список.

Сегодняшнее путешествие лежит в горные районы Зерафшанского хребта, где на слиянии Чакилкалянских и Каратепинских гор находится уникальные локации загадочной и неизведанной Кашкадарьи. Большинство локаций в этих краях обладают особой первозданной и суровой красотой и окутаны мистическим ореолом. Не даром здесь вы сможете посетить места поклонения и вознесения молитв.

Сийпантош

На одном из южных склонов Зерафшанского хребта находится уникальная молельня, воздвигнутая в последние периоды эпохи каменного века и названная местными жителями "Сийпантош".

На гладкой поверхности скалы Сийпантош и окружающих скалах отражены различные символические знаки и рисунки нарисованные коричневыми, темно-красными, розовыми красками и желтой охрой. На рисунках отражены отпечатки рук, охота, дикие животные и 29 коротких полосок.

Считается, что рисунки были созданы древними людьми более 3 тысяч лет назад и являются одними из самых древних в мире.

Памятник является важным для науки, так как он помогает ученым изучать историю и культуру древних цивилизаций, а для многих Сийпантош стал местом паломничества и поклонения.

Мавзолей Хазрата Башира

В 35 км от города Китаб, на берегу реки Кашкадарьи между гор Хабаш и Кул находится живописный поселок Хазрати Башир. Из-за удаленности от крупных мегаполисов селению удалось сохранить вид традиционного среднеазиатского поселка. Жители проживают в небольших глиняных домиках, занимаются скотоводством, выращиванием гранатов и изготовлением лекарственных снадобий.

Здесь же расположена одна из самых почитаемых в Узбекистане святынь - мавзолей Хазрата Бешира.

Паломники и туристы стекаются к истокам реки Кашкадарьи, где родился, жил и творил чудеса легендарный впоследствии аскет и отшельник Хазрат Башир.

Однако, прежде всего он был знатоком Корана, говорят он обладал даром предвидения и созидания.

По легенде, Хазрати Башир родился у пожилых родителей, когда его отцу было 90 лет, а матери – 80 лет. После рождения первенца родились еще двое сыновей, но только старший ребенок Саид Ахмад Башир обладал уникальными способностями. Слава о его чудодейственных навыках стала доходить до Египта и Монголии, и со всех мусульманских стран стали приходить люди в надежде обрести в его лице своего наставника.

Наследие и учения Хазрати Башира приобрели большую ценность и место в исламском мире. Святыня была построена после обретения Узбекистаном независимости и превратилась в место, куда ежегодно приезжают тысячи людей, чтобы посетить могилу Хазрати Башира.

Кстати, в этом же селении находится другая достопримечательность - гора Педаркуш, где есть место под названием "Шохак". Здесь 29 октября в 1449 году трагически погиб ученый, математик, астроном, просветитель и поэт своего времени Мирзо Улугбек.

Деревня Катта Лангар

Это древняя обитель суфиев и место паломничества.

Горная деревня Катта Лангар и одноименный мемориальный комплекс расположены у подножия Зарафшанского хребта, в Камашинском районе, в 70 км к югу от Шахрисабза.

Усталый путник, добравшись до Катта Лангара, будет вознагражден сполна. Здесь, среди причудливых холмов, в благоговейной тишине.

Около пятисот лет назад, в горном ущелье (где ныне расположен Катта Лангар) впервые совершил молитву юноша из рода суфиев - Мухаммад Садык. Еще долгое время сюда приходили его ученики, постигали мудрость, впитывали наставления своего учителя и передавали их уже своим ученикам.

Катта Лангар стал обителью суфиев, их домом и последним пристанищем. А на близлежащих холмах и у их подножий появились поселения людей, потомки которых и по сей день живут здесь, почитая обычаи и традиции своих предков.

Живут скромно, в своих стареньких домах, возраст которых иногда равен возрасту самого кишлака, поют старинные песни, растят детей, радушно встречают гостей, приехавших совершить паломничество к священным зиератам - местам захоронения суфиев братства Ишкия и древней мечети, построенной первым суфием Катта Лангара - Мухаммадом Садыком.

Мавзолей Абу Убайда ибн аль-Джаррах

В нескольких километрах от города Карши расположен мемориальный комплекс Абу Убайда ибн аль-Джаррах. Считается, что посещение этого мавзолея дает духовное очищение паломникам, исполняет заветные желания и исцеляет от многих недугов.

Абу Убайда ибн аль-Джаррах был одним из главных соратников пророк. Сподвижник ислама в доисламские времена занимал достаточно высокое положение в обществе. За его исключительный ум его именовали "вождем племени курейшитов".

Однажды в сражении пророка Мухаммада ранили в щеку кольчугой, тогда Абу Убайда вырвал зубами кольца от кольчуги, из-за чего потерял 2 зуба.

Сам пророк Мухаммад отзывался о нем: "В каждой умме имеется верный и надежный человек, а в нашей умме таковым является Абу Убайда".

Умер Абу Убайда в 638 году в Иордании во время эпидемии чумы. Позднее его прах был перевезен на родину.

Сегодня этот исторический памятник занимает площадь около 2,5 гектаров и включает сразу несколько объектов: дарвозахона (входной портал) с резными воротами, голубой купол, величественный мавзолей и высокий минарет.

Для удобства посетителей и паломников здесь оснащены места для омовения, летние беседки, просторные айваны.

"Камень очищения"

Урочище Куруксай по-настоящему таинственное место. Отдаленный уголок, словно прячущийся от посторонних глаз, находится неподалеку от селения Джизмонсой.

Помимо неописуемой красоты гор, зеленой растительности и причудливых форм камней, здесь есть удивительный "Камень очищения".

Он похож на большую глыбу, посередине и внизу которой находится проход, напоминающий человеческое ухо. Местная легенда гласит, что пройдя через такой камень, можно полностью очиститься от грехов. Любой паломник пришедший сюда должен пролезть сквозь "ухо".

Любопытен и тот факт, что на прохождение камня влияют ни габариты человека, а его степень грешности. Иной раз крупный человек без всяких препятствий проходит сквозь каменное "ухо", а худой застревает.

Такова неизведанная Кашкадарья – место с суровой красотой, окутанное мистическим ореолом.

Источник - Азия-Плюс
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