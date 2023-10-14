Эрдогану спешить некуда. Турция продолжит крайне осторожную политику, - Р.Гузаеров

15:50 15.10.2023

Турция, Израиль и Палестина: о политике и позиции Анкары - интервью с тюркологом



Реджеп Тайип Эрдоган с картой Палестины. Иллюстрация: Greek City Times



Фактически ни один конфликт или геополитический процесс на Ближнем Востоке не проходит без участия Турции. В той или иной степени Анкара сумела трансформироваться в одного из ключевых ближневосточных игроков. Нынешняя эскалация палестино-израильского конфликта также не стала исключением: с самого начала вооруженного противостояния турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган занял довольно активную позицию. С учетом же тесных связей Анкары как с Израилем, так и с Палестиной, изучение позиции Турции становится все более актуальной. Каковы отношения Турции с Израилем? Может ли Анкара стать лидером в рамках борьбы палестинцев? Какую позицию Турция заняла в контексте текущего витка конфликта в Палестине? Об этом корреспондент EADaily поговорил с младшим научным сотрудником отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН тюркологом Разилем Илшатовичем Гузаеровым.



- Как известно, Турцию и Израиль связывают давние, хотя и не всегда простые отношения. В то же время Анкара и Тель-Авив всегда поддерживали тесный диалог по линии спецслужб. Разиль Илшатович, как Вы можете охарактеризовать турецко-израильские отношения на нынешнем этапе?



- Для Турции Израиль представлял интерес с точки зрения возможности насыщения своей армии передовой военной техникой, сотрудничества в сфере безопасности, а также, возможно, использования израильского лобби в США для продвижения своих интересов. Сотрудничество с Турцией для Израиля необходимо было для того, чтобы разорвать недружественное окружение и наладить контакт с представителем мусульманского мира. С приходом к власти Партии справедливости и развития турецкие власти избрали курс на активизацию двусторонних отношений. Этот период отметился рядом встреч высшего руководства. Уже тогда Турция стремилась сыграть свою роль в урегулировании палестино-израильского конфликта.



Однако израильская операция в 2008 году перечеркнула все дипломатические достижения между странами. Турция оказалась в неловком положении, поскольку за несколько дней до операции премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в ходе своего визита в Турцию обещал придерживаться мирного варианта разрешения конфликта. Далее весь мир наблюдал публичный спор Шимона Переса и Реджепа Тайипа Эрдогана на полях экономического форума в Давосе. А после инцидента с "Флотилией свободы" в 2010 году произошел окончательный разрыв отношений.



Следует отметить, что низкий уровень дипломатических отношений не влиял на торговые отношения, которые активно развивались. Поэтому необходимо отделять публичную политику и реальную.



Стороны нормализовали отношения в 2016 году, но в 2018 году дипломатические отношения между странами были снова разорваны из-за ситуации в Газе. Уже в 2022 году стороны снова назначили послов в страны. Поэтому можно сказать, что дипломатические отношения стран имеет довольно сложную историю. При этом публичные ссоры и обвинения не мешают странам налаживать и развивать контакты в других областях, что лишь свидетельствуют о двойных подходах стран к друг другу.



- Реджеп Тайип Эрдоган активно продвигает свой образ защитника всей мусульманской уммы, а также мусульманских святынь в Иерусалиме. Анкара также всегда поддерживала тесные отношения с различными палестинскими политическими силами. Какова позиция и политика Турции в рамках взаимоотношений с Палестиной?



- Турция долгое время создает себе образ защитника и рупора исламского мира на международной арене. Выступления турецких политиков на международных площадках часто затрагивают проблемы, связанные с мусульманами. Так, в своих выступлениях на Генеральной Ассамблее ООН Реджеп Тайип Эрдоган не упускает возможности затронуть палестинский вопрос, демонстрируя карты земель Палестины и так далее, выдвигая обвинения в сторону Израиля и западного мира в двойных стандартах к палестинцам и ущемлению мусульман. Анкара выступает с полной поддержкой палестинцев, требуя прекращения войны, создания независимого палестинского государства и т. д.



Турция оказывает гуманитарную помощь палестинцам. В частности, Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA) реализует множество гуманитарных проектов в регионе. Из последних можно вспомнить передачу медицинского оборудования, установку солнечных панелей, реновацию различных объектов, строительство школ и общежитий. Турецкая гуманитарная помощь оказывается в различных областях от здравоохранения до обеспечения жильем населения. В целом Палестина - один из лидеров среди стран, получающих гуманитарную помощь от Турции. Анкара активно использует данный вектор своей политики для повышения своей репутации в исламском мире.



- Анкара быстро стала одним из активных акторов в рамках нынешнего палестино-израильского конфликта. Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность содействовать урегулированию текущего кризиса. Разиль Илшатович, на Ваш взгляд, каковы позиция, мотивы и интересы Турции в ходе данной эскалации в зоне палестино-израильского конфликта?



- Турция не сразу продемонстрировала реакцию на события в регионе. С одной стороны, поддержка Палестины - неотъемлемая часть внешнеполитического дискурса Анкары. К тому же симпатии граждан Турции находятся на стороне палестинцев, что не может игнорироваться властью. С другой стороны, Турция и Израиль только недавно восстановили отношения. А на полях 78-й сессии ГА ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, где главы государств обсудили вопросы, связанные с углублением двусторонних отношений, развития сотрудничества в разных сферах от торговли до энергетики.



Поэтому изначально Анкара не делала резких заявлений, ограничившись призывами к миру, снижению эскалации и прекращению боевых действий. Однако спустя время Анкара вернулась к классическому дискурсу. Президент Турции заявил, что лишь разрешение палестино-израильского вопроса станет залогом мира на Ближнем Востоке, что также должно быть связано с созданием палестинского государства в границах 1967 года. Помимо этого, Турция активно критикует меры, которые применил Израиль в секторе Газа.



Поэтому можно сказать, что действия Турции на данный момент будут классическими: публичное осуждение действий Израиля, поддержка палестинцев, оказание гуманитарной помощи пострадавшим в конфликте. Также Анкара попытается оказать сторонам посреднические услуги, с чем связаны переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана с израильским и палестинским лидерами.



Левон Сафарян