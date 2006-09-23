Беглый евро-трус Ургант читает лекции в... МГИМО. Ректор Торкунов - крот-иноагент?

16:21 15.10.2023 СМИ узнали, кто пригласил "испуганного патриота" Урганта в МГИМО

Алексей Иванов



11 октября внезапно снова объявился израильтянин Ваня Ургант. И не в каком-либо клубешнике, на каком-нибудь этнически однородном шоубизовском междусобойчике, а в Московском государственном институте международных отношений, являющемся подведомственным образовательным учреждением Министерства иностранных дел Российской Федерации. В качестве лектора! Восхитительно.



"У нас не было Ивана Урганта тысячу лет. Это какой-то пранк, фейк. Одним словом, враки. Там не о чем говорить", - изначально заявили в престижном вузе.



Издание Readovka, на следующий день: "Испуганный патриот Ургант неожиданно возник в аудитории МГИМО, где читал лекцию студентам. Сколько копий было сломано вокруг вездесущего шоумена Ивана Урганта, "просто испугавшегося" в первые дни войны гражданина Израиля и России одновременно, а потому быстро уехавшего куда подальше из нашей страны, не забыв воткнуть в свою "инсту"* черный квадратик. Его шоу на Первом канале закрывали, и ходили самые разные слухи от его возвращении туда до продажи им всего имущества в России. Но вот вчера Ургант после долгого молчания вновь появился на публике. Как легко догадаться, не в военкомате и не в гуманитарном центре своей исторической родины - Израиля, гражданином которого, по информации СМИ, он является, а в аудитории элитного столичного вуза МГИМО. Хотя пресс-секретарь университета Виктория Калашникова в разговоре со СМИ опровергла факт появления шоумена в стенах учебного заведения и заявила, что "это какой-то пранк, фейк", эту информацию подтвердили сами студенты в разговоре с Readovka. Ургант рассказывал собравшимся в аудитории ностальгические байки о первых выпусках своего вечернего шоу и пасхальном эфире, где Познер и Сванидзе по традиции бились яйцами. Кстати, о Познере. Вместе с почтенным своим другом Ургант в Дубае уже совсем скоро запускает новый проект - живые выступления под заголовком Travels of Pozner and Urgant, эдакое трэвел-шоу в формате эстрадного стендапа. Шоумен уже пообещал поклонникам, что там будут в том числе "ответы на доносы". Что Ургант зовет доносами и кому собирается отвечать, легко догадаться - всем нам, простым гражданам своей страны, которые остались с ней в тяжелый момент и не испугались за свои апартаменты в "Москва-Сити"".



14 октября выяснилось, что Урганта, покинувшего вместе с семьей Россию сразу после начала СВО и распространявшего укронацистские видеоролики, прочитать лекцию пригласил профессор МГИМО, заместитель декана факультета международной журналистики, генерал-майор Службы внешней разведки в отставке Юрий Кобаладзе.



Юрий Георгиевич Кобаладзе родился 22.01.1949 в Тбилиси в интеллигентной семье ("Вспоминаю, как моя мама ездила из Тбилиси в Москву и Ленинград к родственникам, чтобы купить мне брюки и туфли, поскольку в Тбилиси не было вообще ни-че-го"). Окончил факультет международной журналистики МГИМО и Краснознаменный институт КГБ СССР. С 1972 года работал в Первом главном управлении КГБ. В 1977-84 годах трудился корреспондентом Гостелерадио в Лондоне ("Когда я работал в Лондоне, то понимал с ужасом, что, если брать уровень жизни, мы остались в первобытно-общинном строе. [...] В 1984 году я из Лондона вернулся, зашел домой, дернул выключатель - помните, были такие, на ниточке? - и в квартире погасла последняя лампочка. Пока меня не было, там жил мой приятель. Я наехал: ты что, не мог лампочек купить? А он мне: а где? И я ночью выкрутил лампочку в подъезде"). Был на особом счету, по возвращении на родину начальство разрешило сотруднику центрального аппарата ПГУ КГБ (что обычно не практикуется с вернувшимися разведчиками) регулярно ездить в заграничные командировки по линии Гостелерадио. Сопровождал Михаила Горбачева во время его визитов на Мальту, в США и Великобританию. В 1991-99 годах - руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.



Этот вальяжный господин с красивым голосом, безупречно построенной речью и отличным чувством юмора в 90-х стал частью либерально-буржуйского истеблишмента и звездой светских тусовок. В 1999-м претендовал на роль ведущего в телеигре "О, счастливчик!" на НТВ (сейчас "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале), но уступил Дмитрию Диброву, и вскоре стал первым заместителем генерального директора ИТАР-ТАСС. Неоднократно признавался лучшим специалистом по работе с общественностью и средствами массовой информации по рейтингу Ассоциации менеджеров и газеты "Коммерсантъ". В 2000-07 годах являлся управляющим директором ЗАО "Ренессанс Капитал", в 2007-10 годах - управляющий директор по корпоративным вопросам Х5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и др.), в 2010-12 годах - советник председателя правления Х5 Retail Group, в 2012-14 годах - старший советник швейцарского финансового конгломерата UBS Group AG. С 23.09.2006 по 1.03.2022 был соведущим программы "В круге света" на одиознейшем радио "Эхо Москвы"; в 2010-22 годах - постоянный эксперт (на пару с Юлием Гусманом) программы "Кейс" на том же радио. С ноября 2014 года - профессор, заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО МИД России. Периодически выступал с ядовитыми сентенциями в адрес российских властей (в т.ч. в адрес Конторы), российской политики. Не скрывал своего откормленного раздражения веяниями последних лет: "Мы возвращаемся в советский менталитет. Начался неконтролируемый бред. Меня это раздражает. Мы будто бы живем в атмосфере, что мы окружены инопланетянами, которые только и думают нас уничтожить" (интервью "МК", август 2015-го). Давний друг иноагента Алексея Венедиктова; вместе с Веником и лидером "Яблока" Григорием Явлинским выступил личным поручителем пойманного на взятке Никиты Белых. Англофил, считающий Британию великой страной. Однозначный "десталинизатор", симпатизирующий Никите Хрущеву. В течение долгого времени дружил с Меченым: "Мы и правда дружили, и я искренне любил его. [...] Клясть и ругать Горбачева, перестройку, которая довела страну, стало у нас "общим местом". [...] Все колоссальные изменения в экономике начались при нем, перестройка и гласность многим позволили сделать карьеру. [...] Как личность и как человек, он вел себя безупречно. [...] Как штатный тамада на всех его праздниках, я общался с ним близко. [...] Я от Горбачева не отрекусь" (интервью "Вечерней Москве", март 2023-го). Входил в Общественный совет при Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям, член президиума Совета по внешней и оборонной политике, президент Школы молодых политиков г. Москвы, член жюри Национальной литературной премии "Большая книга".



Кобаладзе

О том, что Ивана Урганта пригласил в МГИМО именно Юрий Кобаладзе, сообщил источник RT в вузе. Мол, бывший глава пресс-бюро СВР хотел "повеселить аудиторию". Собеседник RT отметил, что "деканат и ректорат узнали о творческой встрече с юмористом из интернета и были шокированы". Ах, понимаете ли, шокированы. Хотя Юрий Георгиевич приглашает г-на Урганта "уже в третий или четвертый раз", как пояснил МГИМОшный источник "Лайфа". Блогер Александр Семенов: "Несколько удивляет, что ни деканат, ни ректорат не были в курсе творческой встречи. Как будто бы руководство университета находится в каком-то информационном вакууме и не вполне контролирует ситуацию в собственном "королевстве". Ведь что такое организовать творческий вечер в стенах университета, тем более столь известного в России человека? По крайней мере, надо договориться с самим Ургантом, "арендовать" лекционный зал под мероприятие, собрать студентов - а для этого по идее нужна реклама в социальных сетях, студенческих сообществах".



Сам Кобаладзе заявил изданию "Абзац": "Я не готов на эту тему говорить. Это такая глупость - все это обсуждать". Позже в беседе с NEWS.ru он сказал: "А кто вообще сказал, что я к этому делу причастен? И что это за проблема такая - приход кого бы то ни было в институт, что это так взволновало общественность? Мало ли какую-то ерунду вытащат. Что я должен комментировать? Рассказывать учебный процесс? Кого приглашают, кого не приглашают. В чем тут проблема, я никак не пойму, почему это так взбудоражило общественное мнение?"



"Понятно, что ноги Урганта в МГИМО и России быть не должно. Пришло его время послужить в ЦАХАЛе, но еще вопрос такой: а что делает в МГИМО пригласивший Урганта Юрий Кобаладзе? Человек из команды Ельцина, занимавший высокие посты в спецслужбах в 1990е, когда Россия была колонией США, и ведущий либерал-помойки "Эхо Москвы" с нулевых по 2022 год. Чему это существо может научить наших будущих дипломатов? Как Родину продавать? Место Кобаладзе - в Тбилиси на фемдачах релокантов веселить на пару с Ургантами", - написал соведущий программы "КонсерВатники" на "Радио России" Роман Антоновский.



ТГ-канал "Небожена": "В разгар конфликта на Украине в кузнице кадров нашего дипломатического корпуса выступает человек, осудивший свою страну и уехавший, а потом вернувшийся по причине своей ненужности в остальном мире. Это омерзительно. В период тотального давления на наших дипломатов на Западе, когда доходило даже до прямых террористических атак на наши посольства, в самом сердце Родины вдруг появляется эта язва, оскверняющая и отравляющая молодое поколение тех, кто по идее должен отстаивать интересы нашей страны за рубежом. "А мы просто повеселиться решили". Сколько еще будет продолжаться это ********?"



Газета "Спецназ России": "Любопытно, что студенты МГИМО, зная общественно-политическую позицию Урганта, не вышли из зала, а с любопытством прослушали "лекцию" шоумена до конца. Это говорит о многом. Возможно, кто-то вышел, но судя по видеофрагменту, который попал в социальные сети, лекционный зал был полный. И это будущие дипломаты России?"



Канал SEMBIRY попросил Следственный комитет РФ, ФСБ России и МВД России "провести проверку Ивана Урганта и профессора университета МГИМО Юрия Кобаладзе, последнего уволить с должности".



* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ Источник - завтра

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