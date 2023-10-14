Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в бывшем Степанакерте (Ханкенди)

16:58 15.10.2023

Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Ходжалы и Аскеране



Азербайджанский лидер также посетил Аскеранскую крепость.



БАКУ, 15 окт - Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в регион в воскресенье поднял государственный флаг республики в Ходжалы и поселке Аскеран.



Кроме того, азербайджанский лидер побывал в Аскеранской крепости.



Наряду с этим, президент посетил село Малыбейли Шушинского района.



15:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье поднял государственный флаг республики в Ханкенди, сообщает АзерТАдж.



