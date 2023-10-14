На Дхаулагири погибла Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева

17:05 15.10.2023

Чемпионка России по альпинизму упала в расщелину при восхождении в Непале



Российская альпинистка Оленева упала в расщелину при восхождении в Непале



Надежда Оленева совершала восхождение на гору Дхаулагири, высота которой составляет 8167 м. Из-за погодных условий на поиски спортсменки не смог вылететь вертолет, это произойдет в воскресенье



