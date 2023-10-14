|17:47 Выборы в Польше: нацисты против националистов, - Роб Пичета
17:09 Путин опроверг создание военного союза России и Китая
17:05 На Дхаулагири погибла Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева
16:58 Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в бывшем Степанакерте (Ханкенди)
16:21 Беглый евро-трус Ургант читает лекции в... МГИМО. Ректор Торкунов - крот-иноагент?
15:50 Эрдогану спешить некуда. Турция продолжит крайне осторожную политику, - Р.Гузаеров
15:49 Неизведанная Кашкадарья. Места, куда стремятся паломники
15:45 ИИ в законе: что такое этика искусственного интеллекта
15:42 Ракетные данные: какие боеприпасы использует ХАМАС в противостоянии с Израилем, - Дм.Корнев
15:40 Не в приоритете: США начали терять интерес к Украине, - К.Логинова
15:36 В Польше возможна гражданская война, - Лех Валенса
15:34 Закрыт в СИЗО экс-зампред КырТаможни Карашев
11:14 "Разбегание галактик": Венгрия и Польша – против Евросоюза, далее везде? - Ю.Борисов
11:04 О единственно верных ценностях, ДНК российского народа и угрозе его исчезновения, - Андрей Кирхин
10:57 В турецком отеле скоропостижно умер директор департамента МИД России Кобринец. Траванули?
10:55 В Караганде задержан "сын независимого Казахстана" нацист Мукин, призывавший убивать русских
08:06 Улан Саркулов - новый 1-й зампред Казахстанского Антикора
07:59 "Терроризм" или "самозащита": двойные стандарты Запада дошли до абсурда, - Yeni Safak
07:53 УкрВерден. Битва за Авдеевку: наступление вязнет
07:40 NYT: Израиль в последний момент отложил наземную операцию в секторе Газа
07:36 Администрация Байдена не понимает, что делать после наземной операции в Газе, - Bloomberg
07:30 Западные спецслужбы на Украине готовят боевиков для переворотов в ЦентрАзии, - Айнур Курманов
07:28 Французы изготовят и запустят в космос спутник "Чингис-Сат" для монголов
07:25 Великий раскол. Против кого ополчился коллективный Запад, - Николай Сорокин
03:45 Киллерам из Узбекистана дали "заказ", чтобы отомстить за смерть Кольбаева, - КырГКНБ
03:42 Герат. В Афганистане произошло новое мощное землетрясение
01:59 Правила торга по-турецки. Зачем Россия умиротворяет Эрдогана? - Сергей Кожемякин
01:50 Кто и как решал "Памирский вопрос" в начале 20-го века? (история), - Наим Амонбеков
01:37 Смерти вопреки: как советский офицер А.Печерский возглавил восстание в Собиборе (история)
01:17 Дешевого газа в Таджикистане уже не будет
01:05 В Китае продолжается восстановление "Терракотовой армии"
00:59 Нетаньяху жаждет большой войны на Ближнем Востоке. Втягивание США в бойню, - СП
00:41 Что делать, если в Кыргызстане 37% населения свободно говорит по-русски? - Полина Беккер
00:40 А дальше Джо Байден полетит под откос.., - Кристиан Уитон
00:37 Крупнейшее предприятия Узбекистана - Навоийский ГМК - в глубоком пике
|20:32 Кровавое Работино. РосАрмия наконец-то начала окружать и варить укров в "котлах"
14:28 Три сценария большой войны на БлВостоке. Все они негативно отразятся на нефтяных котировках
14:24 Россия подорвала трубу газопровода Balticсonnector? "Чушь собачья"!
14:23 Грозит ли Израилю "мусульманский интернационал"?
14:19 Чудовищное ужесточение. Война в Газе, - А.Онтиков
14:00 В США празднуют день ВМФ по открытке с российским крейсером "Петр Великий"
13:32 Маратов, Иминов... В Бишкеке продолжаются аресты VIP-криминалитета
13:21 Охота на лидеров ХАМАС: убивали ракетами, травили ядом и взрывали телефонной трубкой
13:15 Армия Израиля ликвидировала командира спецназа ХАМАСа "Нахба" Али Каши
13:13 Израиль – Газа: новая интифада и реакция на нее, - А.Веселов
13:12 Форум "Один пояс - один путь": даты, программа, страны-участницы
13:10 Небойкая торговля: товарооборот между КНР и США продолжил падение Насколько это полезно для России
13:07 Авианосцы в Средиземном море: США заинтересованы в войне Израиля на три фронта, - СП
13:06 Бойцы-кыргызстанцы начали получать российское гражданство за участие в УкрВойне
13:04 Карабах, Украина, Израиль. Где рванет следом? - А.Захарченко
13:02 Доктрина резни: повторит ли Израиль этническую чистку, - М.Магид
|На Дхаулагири погибла Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева
17:05 15.10.2023
Чемпионка России по альпинизму упала в расщелину при восхождении в Непале
Российская альпинистка Оленева упала в расщелину при восхождении в Непале
Надежда Оленева совершала восхождение на гору Дхаулагири, высота которой составляет 8167 м. Из-за погодных условий на поиски спортсменки не смог вылететь вертолет, это произойдет в воскресенье
Многократная чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева упала в расщелину при восхождении на гору Дхаулагири в Гималаях. Об этом сообщается на сайте Федерации альпинизма России.
Оленева совершала восхождение еще с двумя альпинистами - Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. "Сегодня днем у тройки на Дхаулагири произошло ЧП. [...] В 8:34 пришло сообщение от Ромы: "Лагерь 2 6700. Все хорошо. Восстанавливаем площадку для палатки". Затем буквально через 10 минут, в 8:49, пришло второе сообщение о ЧП с информацией, что Надя сорвалась и нужен облет вертолета", - говорится на сайте.
Отмечается, что из-за погодных условий в субботу вертолет поднять не смогли. "В настоящее время Абилдаев и Кашапов спустились в базовый лагерь на высоте 4600 м. Ждут вертолет, чтобы вылететь с ним на поиски Нади", - также сказано в сообщении.
В посольстве России в Непале сообщили ТАСС, что участвуют в мероприятиях по организации поисков Оленевой. "Наша спортсменка принимала участие в организованной Минспортом и Федерацией альпинизма России экспедиции на гору Дхаулагири, высота которой 8167 м. По имеющейся у посольства информации, днем 14 октября россиянка сорвалась в ледяную трещину в ходе группового восхождения. Находимся на связи с туристической компанией Himalayan Guides, которая принимала участие в организации восхождения", - сказал посол России Алексей Новиков.
В пресс‑службе Федерации альпинизма России рассказали "Матч ТВ", что вертолет вылетит в воскресенье. "Завтра на утро прогноз более положительный, и в шесть утра планируется вылет для поисково‑спасательных работ. Остальные два члена команды спустились в базовый лагерь, там ждут вертолет, чтобы показать место возможного падения", - сообщили в федерации.
Иван Витченко