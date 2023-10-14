|Путин опроверг создание военного союза России и Китая
17:09 15.10.2023
Россия и Китай не создают военный союз, заявил президент Владимир Путин в разговоре с журналистом телеканала "Россия" Павлом Зарубиным.
Ранее комиссия при конгрессе США опубликовала доклад на фоне "вызывающего беспокойства" поведения России и Китая в последнее десятилетие. Его авторы призвали готовиться к войне, в том числе к ядерной, сразу на два фронта - с Россией и Китаем.
"Мы много раз говорили уже, что не объединяемся в какой-то военно-политический союз", - ответил Путин. "Они это делают, не мы", - подчеркнул президент и привел в пример созданный в 2021 альянс Австралии, Великобритании и США - AUKUS. По словам президента, это США расширяют союзничество со странами Европы и настраивают их против Китая.
AUKUS был создан для "поддержания стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе". При его создании отмечалось, что объединение не направлено против третьих стран, однако устно лидеры заявили, что сталкиваются со многими вызовами, в том числе военной операцией России на Украине и растущей напористостью Китая.
"Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному принципу "хочешь мира - готовься к войне", но мы исходим из того, что хотим мира, а если они [США. - РБК] хотят воевать, то это уже другая война", - добавил президент.
Путин неоднократно отрицал создание военного союза с Китаем. В марте 2023 года он подчеркнул, что между странами есть военно-техническое взаимодействие, но "это все прозрачно, это не военный союз". Запад, наоборот, "строит новые оси", стремясь создать "глобальное НАТО", отметил он.
Российский президент также назвал российско-китайские отношения "краеугольным камнем" глобальной стабильности и "образцом гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами".