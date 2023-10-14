Путин опроверг создание военного союза России и Китая

17:09 15.10.2023

Россия и Китай не создают военный союз, заявил президент Владимир Путин в разговоре с журналистом телеканала "Россия" Павлом Зарубиным.



Ранее комиссия при конгрессе США опубликовала доклад на фоне "вызывающего беспокойства" поведения России и Китая в последнее десятилетие. Его авторы призвали готовиться к войне, в том числе к ядерной, сразу на два фронта - с Россией и Китаем.



