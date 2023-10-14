Выборы в Польше: нацисты против националистов, - Роб Пичета

17:47 15.10.2023 CNN

США



Доброжелательное отношение поляков к Украине портится, и крайне правые этим пользуются



Поляки изрядно устали от беженцев с Украины, пишет CNN. И на волне этих антиукраинских настроений праворадикальная партия "Конфедерация" готовится пройти в польский парламент. Если это произойдет, на помощи украинцам можно будет ставить крест.



Несколько дней тому назад на востоке Польши стояла не по сезону теплая погода. Но зимы здесь долгие и суровые, и наступают они без предупреждения.



В пятницу вечером погода в Люблине изменилась. Городская молодежь вышла на улицы, надев куртки и шерстяные шапки, которые долгие месяцы пылились в шкафах. Им было холодно, и они были взволнованы, нетерпеливо топая ногами. А еще они были злы.



Усиливающихся польских праворадикалов возмущает многое. "Я здесь, потому что я против ЛГБТ, против Евросоюза, против абортов", - рассказал Си-Эн-Эн пятнадцатилетний юноша, помогавший организовывать это мероприятие на центральной площади Люблина.



Но политические ветры тоже меняют свое направление. Впервые с тех пор, как Россия начала в прошлом году свою специальную военную операцию, некоторые слои польского общества берут в перекрестье прицела новую мишень: Украину.



"Некоторые украинцы почувствовали себя здесь слишком вольготно, как будто они у себя дома", - говорит 28-летний Пшемыслав Чинек (Przemysław Chinek), который привел с собой жену и двух дочерей пяти лет и трех месяцев. Митинг этот организовала крайне правая партия "Конфедерация свободы и независимости", популярность которой в преддверии воскресных выборов резко выросла. "Они создают угрозу полякам, - продолжает Чинек. - Да, в культурном отношении наши страны похожи. Но нравственные принципы у них другие".



"Конфедерация" выступает против увеличения государственных расходов на Украину и резко критикует ее ближайшую и самую важную европейскую союзницу Польшу за те средства, которые она предоставила Киеву с началом российской военной операции.



"Президент Зеленский - марионетка! - кричит первый оратор, 31-летний создатель контента Матеуш Рыбачек (Mateusz Rybaczek), возбуждая увеличивающуюся толпу. - Я очень толерантный. Но надо помнить, что вы гости, что вы приезжие. Вы должны уважать меня. Это моя страна". Это он об украинских беженцах, приехавших в Польшу в огромном количестве.



Отношения Польши с Россией весьма простые. Для большинства поляков Москва всегда была и будет хищницей мирового масштаба. Они уверены, что этой угрозе необходимо противостоять. Такая позиция формировалась многими поколениями, и она наполнена враждебностью, которая за последние полтора года только усилилась.



Но враг польского врага Украина не всегда была другом для Польши. Исторические травмы и соседское соперничество, отошедшие в феврале прошлого года на второй план, возвращаются, и "Конфедерация" стала выразительницей мнений тех поляков, которые с подозрением смотрят на 1,4 миллиона переехавших к ним украинских беженцев.



Эта партия не является важным игроком в польской политике, но ее влияние в последние недели усиливается. А в эти выходные роль "Конфедерации" может вырасти очень сильно. Опросы общественного мнения показывают, что после воскресных выборов ни одна из партий не получит большинство в польском парламенте. Таким образом, "Конфедерация" может попасть во власть, если заключит сделку с популистской правящей партией "Право и справедливость" (ПиС).



"Конфедерация" заявляет, что не заинтересована ни в каких сделках, однако у нее есть определенные идеологические сходства с ПиС, и польские СМИ высказывают предположение, что ослабленному правительству "Права и справедливости" понадобится ее поддержка.



Такой исход хуже некуда и для Киева, и для Запада. На митинге, проходившем всего в паре сотен километрах от украинской границы, возникло ощущение, что это порадует Кремль, отчаянно пытающийся ослабить западную солидарность.



"Мы перевозили девочек с границы Украины в Варшаву", - говорит 33-летний Томаш Петр (Tomasz Piotr), вспоминая свои действия в первые дни вооруженного конфликта. Он и его жена Катаржина говорят, что также возили продукты в центр для беженцев, увидев, какие страшные события творятся на Украине.



Но как и многие другие участники митинга, Томаш заявляет, что украинцы не проявляют никакой благодарности за их усилия. "Они хотят больше, чем заслуживают, - объясняет он. - Мы должны показать им, когда надо остановиться… Поляки - прежде всего, и мы обязаны помнить об этом".



"Все устали"



Подобно миллионам украинцев, Анна Мартыненко с теплотой вспоминает ту помощь, которую получила, когда ее страна погрузилась в пучину конфликта. "Поляки давали нам еду. Были места, где мы могли остановиться, где можно было погреться", - рассказывает она. Женщина сейчас живет в Варшаве с двумя сыновьями. "Они спрашивали, как мы себя чувствуем - они были такие дружелюбные", - говорит Мартыненко.



Поддержка Польши очень важна для Киева. С февраля 2022 года несколько миллионов человек спешно покинули Украину и прибыли в эту страну, а через польскую территорию на Украину была спешно переправлена натовская военная техника на несколько миллиардов долларов.



Сейчас эта поддержка ослабевает по двум направлениям. Некоторые общественные места и эфир во время избирательной кампании наполнены враждебностью, и даже у глубоко сочувствующих накапливается усталость.



"Умом и рассудком я по-прежнему поддерживаю украинцев, - говорит Джанмарко Эрколани (Gianmarco Ercolani), разместивший в своей квартире в Лодзи беженку. - Но я чувствую, что сделал уже очень много. Сейчас, когда нет такой срочности, менталитет меняется… и ты просто привыкаешь к этому".



В прошлом году исследовательский центр Пью (Pew Research Center) провел опрос и выяснил, что 80% поляков поддержали решение страны принять беженцев. В прошлом месяце центр снова задал этот вопрос. Уровень поддержки снизился до 52%.



Мартыненко хорошо отзывается о приютившей ее стране. Она вспоминает один случай, произошедший в метро, когда какой-то поляк сказал, чтобы она возвращалась на Украину. Но женщина к этому привыкла. "Люди где угодно могут быть грубыми", - говорит она.



Однако конфликт длится долго, и настроения меняются. "Все устали, - признает Мартыненко. - Этот конфликт может перекинуться и на Польшу… но не все это понимают".



Всплывают прежние обиды



В Люблине начинается митинг, и проходит он шумно. Холодный вечерний воздух пронизывают огненные стрелы фейерверка. Пушки стреляют поддельными банкнотами с портретом польского премьера в парике. Кружась, купюры падают на землю. Подростки и взрослые бросаются их собирать.



Это мероприятие явно предназначено для молодежной аудитории польских избирателей, на которых "Конфедерация" пытается оказывать влияние, и небезуспешно. В летнее время опросы показывали, что на пике партия опережала всех остальных по уровню поддержки молодых людей в возрасте от 18 лет до 21 года.



Харизматичный 36-летний сопредседатель "Конфедерации" Славомир Менцен (Sławomir Mentzen), у которого 800 000 подписчиков в Тиктоке, показывает на гигантском экране серию политических мемов. Иногда это становится похоже на номер стендапа.



Здесь всем страшно надоела программа социального обеспечения популистского правительства, в рамках которой оказывается помощь родителям, престарелым, а теперь еще и украинским беженцам. Мартыненко говорит, что денег, которые она получает (по 500 злотых (116 долларов) в месяц на каждого ребенка), недостаточно для обеспечения семьи. Но сторонники "Конфедерации" считают, что 500 злотых - это слишком много.



"Для меня это 50 на 50. Половина украинцев приезжают сюда с добрыми намерениями, а вторая половина - потому что имеют такую возможность. Может, за деньгами", - говорит пришедший на митинг 23-летний Филип Гайос (Filip Gajos). На прошлой неделе Менцен написал в Твиттере, что через несколько лет "Украина будет оказывать значительное влияние на польскую политику". "Этого нельзя допустить", - подчеркнул он.



Гнев усиливается, и из анналов истории всплывают старые и очень болезненные травмы. "Польско-украинские отношения долгое время были не очень хорошими, - говорит Чинек. - Все помнят Волынь и людей, которые там погибли".



Он имеет в виду массовую расправу украинских националистов над поляками во время Второй мировой войны, произошедшую к востоку от Люблина в тех местах, которые сегодня называют Западной Украиной.



Память о той трагедии стала важным элементом в формировании польского самосознания, когда страна обрела независимость от Советского Союза. "Так мы вернули себе прошлое в пост-коммунистический период, заполнили пустоты в польских учебниках истории", - говорит историк из Польской академии наук Дариуш Стола (Dariusz Stola).



Дискуссия о тех событиях почти полностью прекратилась, когда в прошлом году началось российское наступление, говорит Стола. "Того, кто начинал выдвигать эти аргументы о прошлом, быстро клеймили позором, называя пророссийским рупором".



Сейчас тяжелые воспоминания вернулись, и эта травма осложняет усилия страны по интеграции украинских беженцев. Этим летом, когда страна отмечала восьмидесятую годовщину трагедии, польское правительство снова выступило с призывом об эксгумации останков из могил. "Еще остались люди, которых мы не можем опознать. Есть те, кто не может найти своих дедов", - говорит 21-летний сторонник "Конфедерации" Симон Ошинский (Simon Oshinski).



Боясь уступить "Конфедерации" свою базу поддержки в сельской местности, правящая партия ПиС во время предвыборной кампании ужесточила свои позиции по отношению к Киеву. Она начала весьма воинственно высказываться в адрес Владимира Зеленского и его правительства по поводу Волынской резни, импорта зерна и даже (пусть и недолго) поставок оружия.



"Украинские беженцы имеют полный доступ к рынку труда и системе социального обеспечения наравне с поляками, - говорит Стола. - Эта крайне правая партия воспользовалась данным обстоятельством, а ПиС в последние недели начала это понимать и старается дергать те же самые струны".



Данные изменения отражают новую политическую реальность, созданную "Конфедерацией" во время предвыборной кампании, хотя это весьма незначительная партия по степени открытого влияния. В связи с этим возникают опасения, что если новому правительству ПиС потребуется поддержка "Конфедерации", антиукраинские настроения будут сильнее влиять на процесс принятия решений в Польше.



В польских селах зреет гнев



На ферме Адама Залеского (Adam Zaleski), расположенной в центральной части Польши недалеко от села Кострогай, выдался трудный год.



"Сушь стояла с весны, - стоически заявляет фермер, неторопливо рассказывая о многочисленных проблемах, с которыми сталкивается сельское хозяйство Польши. - Я трачу много денег, но мы не знаем, по какой цене будем продавать свою продукцию".



Ферму Залеского основал еще его прапрадед в 1890-е годы. Такие хозяйства сталкивались с трудностями уже до того, как Россия в прошлом году начала полномасштабное наступление на Украине. А с началом вооруженного конфликта поводов для беспокойства у Залеского только прибавилось.



В этом году между Польшей и Украиной вспыхнула напряженная, а порой яростная ссора из-за наплыва дешевого украинского зерна, которое Киев обычно отправлял из своих черноморских портов. Но порты сейчас заблокированы, и зерно идет через Польшу и Европу.



Наплыв сельскохозяйственной продукции подкосил таких фермеров как Залеский, и ЕС ввел на нее временный запрет. Но срок действия запрета в прошлом месяце истек, и это вызвало очередной геополитический скандал, так как Польша, Венгрия и Словакия заявили, что не станут его отменять.



"Результат налицо, и он в цифрах, - говорит фермер, устало тыкая пальцем в листок бумаги, на котором множество указывающих вниз стрелок и знаков минус. - Прибыли вообще никакой нет". И это в конце сезона, который вновь оказался трудным.



Залеский и его жена Юстина твердо уверены, что Россия будет побеждена на поле боя. Но конфликт польского правительства и Киева вызывает ожесточение в сельских общинах, таких как Кострогай.



Переломным моментом для них стало заявление Зеленского о том, что Польша устроила из зернового спора "политический театр". Выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, он сказал: "Некоторые наши друзья в Европе делают из зерна триллер… и помогают подготовить почву для московского актера".



"Это был скандал", - говорит Залеский. "Люди были возмущены, - добавляет его жена. - Мы не говорили, что собираемся заблокировать транзит зерна. Но в Польше нам это зерно не нужно".



Теперь наступает этап переоценки. "Украинцы имеют доступ к здравоохранению, могут учиться в наших университетах и школах. Таким образом, у поляков в их собственной стране остается меньше шансов", - говорит Юстина, повторяя мысль, которая все чаще проскальзывает у некоторых поляков.



Сам Залеский ведет себя спокойнее. "В наших отношениях, между Польшей и Украиной, долгие годы было много нерешенных вопросов", - устало говорит он. Фермер неоднократно вспоминает Волынскую резню, которая для многих польских поколений остается кровоточащей раной.



"Дружба хороша, когда она основана на честности, - заявляет Залеский. - Не решив эти проблемы из прошлого, мы не сможет выстроить новые отношения на основе уважения".



Фермер Залеский - консерватор. В прошлом он голосовал за "Право и справедливость", но больше этого делать не собирается. Это как раз тот тип поляка, на чью поддержку претендует "Конфедерация".



К этой партии Залеский относится с подозрением, но понимает, в чем ее привлекательность. "Они предлагают короткий путь, - объясняет фермер. - Эта партия показывает избирателям, как просто решить некоторые очень сложные вопросы. Наверное, многие будут за нее голосовать".



Он будет голосовать, но пока не может точно сказать, за кого. Но кто бы на следующей неделе ни пришел к власти, украинка Мартыненко считает и надеется, что поддержка Польши будет непоколебимой.



Она говорит, что когда поляки приняли ее прошлой весной после отъезда с Украины, она поняла, что все будет хорошо. "Сюда с Украины приехало много людей ради спасения своих детей, - добавляет она. - Очень трудно быть одной без поддержки".



Автор статьи: Роб Пичета (Rob Picheta) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697381220





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