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|В Иране зверски убит неизвестными кинорежиссер Дариюш Мехрджуи
00:04 16.10.2023
Иранского кинорежиссера и его супругу нашли мертвыми в собственном доме
83-летнего иранского кинорежиссера и сценариста Дариюша Мехрджуи вместе с женой обнаружили мертвыми в их доме на севере Ирана, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации агентства ИРНА, 14 октября дочь супружеской пары позвонила в скорую помощь и полицию и сообщила об обнаружении тел родителей.
По предварительным данным следствия, режиссера перед смертью избивали по шее и голове, это подтверждают обнаруженные на теле порезы и следы воздействия острого предмета, а его жену задушили.
Отмечается, что полиция уже ищет подозреваемых, тела погибших были доставлены в судебно-медицинскую экспертизу для более детального исследования.
Режиссер снял около 20 кинокартин, которые удостоились ряда международных премий. Его работа "Корова" (1969) отметилась на Берлинском кинофестивале, а "Мистер Наивность" (1971) был номинирован на премию "Золотой приз" Московского международного кинофестиваля.
В 1993 году Мехрджуи получил "Золотую раковину" кинофестиваля в Сан-Себастьяне за "Сару", а в 1998-м - приз "Серебряный Хьюго" Чикагского кинофестиваля за фильм "Грушевое дерево". В 1999 году режиссер стал обладателем премии Дон Кихота за фильм "Госпожа".