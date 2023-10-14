Выборы в Польше могут поставить крест на Украине, - Ярослав Куиш

00:07 16.10.2023 The Economist

Великобритания

14 октября 2023

Ярослав Куиш о напряженных отношениях между Польшей и Украиной

Демонстранты с флагами Польши и Украины в Варшаве



Членство Украины в ЕС или НАТО угрожает сбросить Польшу с пьедестала крупнейшего в Восточной Европе участника этих блоков, пишет Economist. А после обвинений Киева в адрес Варшавы в том, что она "играет на руку Москве", причин поддерживать неблагодарного соседа и вовсе не осталось. Что ответят бывшему союзнику польские избиратели, станет известно уже 15 октября.



"Почему избирательная кампания в Польше такая ожесточенная?" - спросил меня недавно один скандинавский журналист. Он искренне удивился агрессивной риторике польских политиков по отношению друг к другу и к своим политическим союзникам в преддверии всеобщих выборов, которые состоятся 15 октября. В это время мировые СМИ были полны сообщений о конфликте вокруг украинского зерна, которое польское правительство отказывается пропускать через свою границу, и сообщений о том, что Польша больше не поставляет оружие на Украину.



Ухудшение польско-украинских отношений было неожиданным. Несколькими месяцами ранее президент Польши Анджей Дуда (Andrzej Duda) наградил украинского лидера Владимира Зеленского орденом Белого Орла - одной из высших наград Польши. Однако в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН Зеленский заявил, что "некоторые друзья в Европе" играют на руку России. На это Дуда ответил, что "утопающий хватается за все, за что может".

Почему испортились отношения? И была ли неизбежна конфронтация между Польшей и Украиной?



Двадцать месяцев назад все выглядело совсем иначе. Когда 24 февраля 2022 г. российские войска вошли на территорию Украины, буквально в одночасье начался исход беженцев в Польшу. К удивлению многих, польские власти, известные своим жестким отношением к беженцам из Сирии или Афганистана, немедленно открыли границу и приняли всех нуждающихся. Вскоре после этого Польша стала одним из главных сторонников военной поддержки Украины, не только поставляя оружие, но и оказывая давление на колеблющихся западных союзников, в частности Германию. Многим это казалось тем более удивительным, что отношения между Польшей и Украиной имеют непростую историю со множеством обострений, которая насчитывает не одно столетие.



В значительной степени эта солидарность была основана на историческом страхе перед Москвой. Учитывая экспансионизм России в прошлом и ее постоянное стремление расширить сферу своего влияния, жители Польши, Украины и многих других стран Центральной и Восточной Европы особенно настороженно относятся к вопросу сохранения государственности. Это явление я называю "посттравматическим суверенитетом".



То, что в последние месяцы эта солидарность ослабла, объясняется рядом факторов. Во-первых, поляки устали оказывать помощь. После начала полномасштабной военной операции украинцы получили доступ к польскому рынку труда, здравоохранению, образованию и социальной помощи наравне с польскими гражданами. Со временем некоторые из них стали конкурентами полякам в борьбе за рабочие места. В условиях серьезных экономических проблем, в том числе высокой инфляции, образ беженцев меняется, тем более что окончания конфликта не предвидится. Почти 40% поляков сегодня говорят, что хотели бы отменить специальный пакет помощи беженцам, предоставляемый их страной. Недовольство подогревается ультраправым политическим альянсом "Конфедерация", который поддерживает, согласно опросам общественного мнения, 10% населения.



Второй фактор - изменение динамики украинской политики. Утомившись после 20 месяцев разрушительных сражений, Зеленский и его правительство в своих заявлениях стали допускать нотки обиды и горечи в отношении некоторых соседей и союзников Украины. В условиях, когда российская артиллерия стала попадать по складам, особенно остро встал зерновой вопрос.



В-третьих, польские политические дебаты в ходе предвыборной кампании приобрели ожесточенный характер. Нынешнее популистское правительство, возглавляемое партией "Право и справедливость" (ПиС), борется за третий срок. По опросам, оно не настолько лидирует, чтобы быть уверенным в победе: поддержка ПиС составляет 36%, на шесть пунктов опережая оппозиционную (центристскую) Гражданскую коалицию. Поэтому правительство нервничает. От его стремления удержаться у власти веет отчаянием: если оно проиграет выборы, то некоторые из политиков могут быть привлечены к уголовной ответственности, в том числе за действия, направленные на подрыв принципов беспристрастности и прозрачности судебной системы.



Именно в этом контексте украинское зерно стало одной из тем предвыборной компании. После начала российско-украинского конфликта Польша обещала помочь транспортировать зерно через свою территорию. Однако недавно выяснилось, что по непонятным причинам значительная часть зерна так и не доехала до цели и была продана на польском рынке. Это отразилось на ценах на зерно и вызвало недовольство польских фермеров, чьих голосов так жаждет ПиС. Фермеры составляют всего около 4% населения страны, но еще 36% проживают в сельской местности, и многих из них заботят вопросы экономического положения в сельском хозяйстве. ПиС хочет привлечь эти голоса, особенно в восточной Польше. Правящая консервативная партия также опасается, что на выборах ее обойдут националисты из "Конфедерации", которые отвергают политику солидарности с Украиной.



Кроме того, солидарность рядовых поляков с Украиной была сильно подорвана в связи с изменением их мнения о военной мощи России. Украинский конфликт показал слабость российской армии во многих областях. Многие жители Центральной и Восточной Европы уже не считают российские войска непобедимыми на поле боя. Хотя почти три четверти поляков по-прежнему обеспокоены гипотетическим распространением конфликта за пределы Украины, но они все больше озабочены повседневными проблемами, такими как стоимость жизни и плохая система здравоохранения.



Однако польские политики не ограничиваются ситуацией вокруг выборов, у них есть и другие факторы, которые следует учитывать. На протяжении многих лет внешняя политика Польши строилась на том, что страна является крупнейшим членом ЕС и НАТО в Центральной и Восточной Европе. Членство Украины в любой из этих организаций изменит ситуацию. Региональная конкуренция не перестает привлекать к себе внимание политических умов, и не только в Польше: Михаил Подоляк, советник Зеленского, заявил в недавнем интервью, что Польша и Украина будут конкурировать друг с другом во многих сферах после окончания конфликта и что Украина будет "защищать свои интересы". Если Россия выйдет из военного конфликта ослабленной, то потенциально это может спровоцировать коперниканскую революцию, равносильную смене политической парадигмы во внешней политике в Восточной Европе. Тогда это соперничество может усилиться.



Пока еще ничего не определено. Конфликт далек от завершения. Победа центристской оппозиции на выборах в Польше может привести к более острожным дипломатическим отношениям с Украиной. Дональд Туск (Donald Tusk), лидер оппозиции (и бывший премьер-министр), недавно созвал совещание с другими оппозиционными деятелями и экспертами по вопросу о том, как разрешить кризис в отношениях между двумя странами. Они заявили, что, поскольку правительство "прыгает из одной стороны в другую... руководствуясь политическими интересами", Польша "теряет историческую возможность для налаживания хороших отношений с Украиной". Исход выборов 15 октября определит баланс конкуренции и сотрудничества в двусторонних отношениях, являющихся одними из самых значимых в Европе. Источник - inosmi.ru

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