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Ходовой товар: США поставляет оружие Украине, Украина продает оружие ХАМАС, - В.Прохватилов
00:23 16.10.2023

15.10.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

Палестинское движение ХАМАС в ходе военного конфликта с Израилем использует американское оружие, которое США отправляли на Украину, пишет турецкая газета dikGAZETE.

Оружие, которое пришло на Украину из-за границы и должно использоваться на ее территории, оказалось в Палестине и теперь используется против Израиля. Это подтверждают сам ХАМАС и американские конгрессмены, говорится в публикации.

По данным турецких журналистов, командиры ВСУ приторговывали американским оружием на черном рынке.

Вопрос о том, куда исчезла часть западного оружия, предназначенного для украинской армии, задавался с 2022 года. Еще в августе прошлого года исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл выразил обеспокоенность возможным распространением американского оружия за пределы Украины. В интервью Bloomberg О'Доннелл подчеркнул, что украинские военные власти, вероятно, не знают точно, где в конечном итоге будет находиться прибывающая в страну техника. "Очевидно, что ненадлежащий контроль за поставляемыми на Украину вооружениями со стороны США привел к проникновению вооружений для военной техники в близлежащие страны. Различные украинские командиры покупали партии оружия и лично продавали его на черном рынке или доставляли туда", – пишет dikGAZETE.

Одним из первых, кто указал на примечательную деталь, был Трамп-младший. Его заинтересовало видео телеканала Sky News, на котором палестинцы держат в руках автоматический карабин М4 американского производства. В подтверждение своих слов Трамп-младший разместил соответствующую фотографию в сетях.

Член палаты представителей Конгресса США от республиканцев Марджори Тейлор Грин также заявила на своей странице в соцсетях, что ХАМАС может закупать американское оружие у Украины. Грин призвала Вашингтон и Иерусалим разыскать серийные номера карабина М4.

Ближневосточные Telegram-каналы сообщили, что ХАМАС открыто поблагодарил Киев за продажу оружия (видео размещено на странице бывшего депутата украинского парламента Ильи Кивы). По данным dikGAZETE, помимо винтовки М4, Украина передала ХАМАС американские ракеты Stinger (всего Киев получил от США более 1,5 тыс. зенитно-ракетных комплексов и снарядов к ним).

Черный рынок оружия существует на Украине уже многие года, отмечает Reuters. Летом 2016 года агентство провело расследование, которое показало, что в ходе военного конфликта на востоке Украины "огромное количество оружия было изъято из правительственных арсеналов и передано в руки нерегулярных подразделений, неспособных должным образом его контролировать… По мнению силовиков и экспертов по торговле оружием, оружие попадает в руки преступников и переправляется покупателям далеко за пределы зоны конфликта. Интервью Reuters с силовиками и повстанцами, а также изучение данных правоохранительных органов и судебных документов показали, что оружие в значительных количествах вывозится из зоны конфликта на востоке Украины, в некоторых случаях в рамках организованной подпольной торговли". В некоторых случаях, по словам украинских силовиков, "нерегулярные проправительственные подразделения создают частные тайники с оружием, чтобы не сдавать оружие киевским властям, которым они не доверяют".

К нелегальной торговле оружием уже тогда были привлечены европейские преступные группировки. В мае 2016 года, сообщает Reuters, украинские пограничники задержали 25-летнего француза, связанного с крайне правыми группировками во Франции, который пытался пересечь границу Украины и Польши на минивэне "Рено", груженным оружием, включая ракетные пусковые установки и автоматы Калашникова.

Агентство отмечает, что основной поток контрабанды оружием с Украины идет в "Ирак, Сирию и Ливию, где существует спрос на тяжелое оружие в достаточно больших количествах, чтобы заинтересовать оружейных дилеров черного рынка".

Марк Галеотти, эксперт по организованной преступности, сказал, что украинское оружие транспортируется через порты Одессы в Средиземноморье, на юг через Балканы или через российский Северный Кавказ.

За прошедшие годы черный рынок оружия на Украине окреп и расширился. "Администрация Байдена в значительной степени переложила с себя на Киев ответственность за мониторинг поставок американского оружия на фронт, несмотря на долгую историю коррупции и контрабанды оружия в Украине", – отмечает The New York Times, указывая, что объем доставленного оружия, включая десятки тысяч переносных ракет "Джавелин" и "Стингер", переносных пусковых установок и ракет, создает практически непреодолимую проблему для борьбы с перепродажей оружия за пределы Украины.

"Честно говоря, невозможно просить людей постоянно проверять свои запасы", – сказала NYT Александра Устинова, председатель комитета украинского парламента, который контролирует передачу [американского] оружия [Украине].

В начале войны, по ее словам, "речь шла о выживании, и люди просто разбрасывали Джавелины". Хотя сейчас эти виды оружия отслеживаются, по-прежнему очень сложно отследить перепродажу стрелкового оружия или миллионов артиллерийских снарядов, отправленных Соединенными Штатами и их союзниками [Украине].

Сочувствуя украинским политикам, якобы изнемогающим в борьбе с контрабандой американского оружия, NYT отмечает, что ФБР США расследует сообщения о продаже в Интернете переносных ракет Javelin и дронов Switchblade после того, как их вывезли с Украины.

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Инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию сообщили, что они еще не успели проверить сообщения о значительных растратах, мошенничестве или злоупотреблении американской поддержкой, которая была направлена Украине. Эти сообщения содержатся в 189 полученных ими "жалобах о неправомерных действиях", добавляет издание.

Согласно ответу генерального инспектора Пентагона, полученному американским порталом Military.com по запросу Закона о свободе информации, в 2022 году американские вооруженные силы не смогли отследить, куда направляется большая часть военной техники, поставляемой на Украину.

"В конечном итоге это привело к тому, что, как можно предположить, какое-то оборудование попало в руки русских и преступников", – говорится в ответе.

Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) признает, что, начиная с 2014 года, Украина превратилась в ведущий рынок незаконной торговли оружием.

"Были обнаружены многочисленные крупные партии оружия, направлявшиеся в несколько конфликтных зон. В 2017 году украинские компании были обвинены в обходе эмбарго на поставки оружия, предположительно отправив в Южный Судан оружия на сумму 169 миллионов долларов США. Затем в 2016 году угроза пришла в Западную Европу, когда Украина сообщила о захвате гражданина Франции, перевозившего с собой ряд стрелкового оружия и 150 кг взрывчатки, предназначенных для Франции. Дальнейшее расследование выявило намерение подозреваемого организовать серию нападений на мусульманскую и еврейскую общины во время футбольного турнира Евро-2016 в Париже… В репортаже NBC упоминается небольшой литовский поставщик нелетального оружия, который, только 40% поставленного оружия продал на Украину", – сообщается в докладе RUSI.

Глава Интерпола Юрген Шток еще в июне прошлого года предупредил, как пишет британская The Guardian, что оружие, направленное на Украину может попасть в глобальную теневую экономику и в руки преступников.

"Преступные группировки пытаются использовать эту хаотичную ситуацию и доступность оружия, включая тяжелое вооружение. Оно будет доступно на криминальном рынке и создаст проблемы. Ни одна страна или регион не может справиться с этим в одиночку, потому что эти группы действуют на глобальном уровне".

Глава Интерпола добавил: "Мы можем ожидать притока оружия в Европу и за ее пределы. Мы должны быть встревожены и ожидать, что это оружие будет переправляться не только в соседние страны, но и на другие континенты".

Прогноз Юргена Штока сбылся. Перепроданное украинскими военными американское оружие использует палестинский ХАМАС в войне против Израиля – верного союзника США.

Источник - fondsk.ru
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