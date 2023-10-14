Однополярный мир забыт. Против Запада выстраивается ударный треугольник, - "Царьград"

00:24 16.10.2023

ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР ЗАБЫТ. ПРОТИВ ЗАПАДА ВЫСТРАИВАЕТСЯ УДАРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Однополярный мир уходит в прошлое. И это естественный процесс, который происходит сам собой. Подробнее рассказал об этом президент России Владимир Путин.



Однополярный мир забыт

Страны, которые набирают потенциал, не желают подстраиваться под некоего суверена и не хотят выстраивать политику, которая выгодна Западу. И таких стран, которые желают работать на партнерских, взаимовыгодных условиях, становится все больше. Путин в интервью Центральному телевидению Китая объяснил, что однополярный мир забыт. А многополярный мир создается естественным образом.



Многополярный мир создается сам по себе, по факту. И происходит оно в связи с ростом потенциала многих стран, в том числе и не в последнюю очередь с ростом потенциала Китайской Народной Республики. Индия растет, Индонезия растет. Многие другие государства,



- сказал президент.



Все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают эту концепцию. Никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена. Все хотят равного отношения и видят, если присоединятся к БРИКС, что в рамках этого формата, мы можем добиться этой цели быстрее на основе объединения усилий,



- добавил Путин.



ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ УВЕРЕН, ЧТО ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР ЗАБЫТ. ФОТО: © KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS



Еще в апреле президент России говорил о проигрыше тех, кто будет препятствовать тренду на многополярность мира. Он тогда отметил, что "с этим ничего не поделаешь", иначе противники многополярности столкнутся с дополнительными проблемами, которых и так хватает.



Кроме того, Путин вновь обратил внимание и на инициативу Пекина "Один пояс - один путь". Она близка России, добавил Путин. Само собой, Запад видит в этой инициативе стремление КНР "подмять" кого-то под себя, но нет. На самом деле Китай просто стремится к сотрудничеству, рассуждает президент России. Ни о каком навязывании тут речи не идет. Китай, напротив, часто предлагает компромиссы, обсуждает идеи и инициативы, прислушиваясь к мнению партнеров.



Мы видим, что кто-то воспринимает ее (инициативу.- Прим. ред.) как попытку КНР кого-то под себя подмять, но мы не видим этого, мы видим просто желание к сотрудничеству,



- уточнил Владимир Путин.



Добавим, что "Один пояс - один путь" - это международная инициатива Пекина по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран.



Треугольник против Запада

Таким образом, мы видим, что выстраивается "треугольник", состоящий из России, Китая, КНДР. Посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров говорит, что Россия не пытается создать с Китаем и Северной Кореей союз против США, Южной Кореи и Японии.



А вот Штаты, к слову, пытаются удержать влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому США, Южная Корея и Япония сплотились в кампании по ужесточению санкционного давления и навешиванию обвинительных ярлыков на Пхеньян, в том числе на площадке Совбеза ООН. Однако такие "блоковые форматы" не способствуют позитивной повестке, а только заводят политический процесс еще дальше в тупик, говорит дипломат.



Мы со своей стороны не преследуем цель формировать антагонистические союзы в духе "холодной войны",



- объяснил Бурмистров в комментарии РИА Новости.



США ПЫТАЮТСЯ УДЕРЖАТЬ ВЛИЯНИЕ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ. ФОТО: © NAVY. MIL/GLOBALLOOKPRESS



Однако тройка Россия-Китай-КНДР будет продолжать развивать сотрудничество в разных областях. В частности, Россия и Китай сейчас активно работают над возможностью заключения новых договоренностей в экономической сфере. Кроме того, Москва заинтересована в развитии инициативы большого евразийского партнерства, поэтому планирует и дальше работать с Пекином.



Что касается КНДР, ситуации между Северной и Южной Кореей, то сейчас контакты между Москвой и Вашингтоном по корейскому урегулированию не осуществляются по вине американской стороны. Россия не навязывает себя в качестве посредника, но готова исполнить конструктивную роль в делах Корейского полуострова. На это нацелены и инициативы России и Китая, которые Штаты в свое время очень активно отвергли и отвергают до сих пор.