Игорь Левитас: Латышская власть - прямая наследница Третьего рейха

00:27 16.10.2023

6 октября 2023



Одна из последних новостей: "Власти Латвии разослали находящимся в стране 3255 гражданам России письма с требованием покинуть страну или подать заявление на получение вида на жительство, заявила глава Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) республики Майра Розе". Давайте отбросим эти юридические нюансы "гражданам России" и скажем честно - русским.



Потому что какими гражданами России могут быть старики, которые прожили по 40 и более лет в Латвии, работали на эту республику, развивали ее промышленность и сельское хозяйств, а теперь должны быть выкинуты из страны в неизвестном (ибо, куда их депортировать?) направлении, в прямом смысле на голодную смерть, ибо все, что они заработали за эти годы, остается в Латвии. То же собирается сделать и Литва. Но просто Латвия для меня ближе - у меня латвийские (не латышские, упаси бог) корни, я там подолгу бывал, и у меня там могилы деда и бабушки.



Есть такой Кристофер Роберт Браунинг - американский историк, почетный профессор истории Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. Специалист по Холокосту, Браунинг известен своей работой, документирующей "Окончательное решение еврейского вопроса", поведение тех, кто проводит нацистскую политику, и использованием свидетельских показаний выживших. Я приведу сейчас цитату из его книги "По поводу моей книги „Истоки „окончательного решения""", а вы попробуйте вместо слов "евреи" и "поляки" подставить слово "русские", а вместо слов "немцы" и "нацисты" слово "латыши".



Создается полное впечатление, что он писал о сегодняшнем положение в Латвии.



"В предвоенные годы политика нацистов по отношению к евреям преследовала цель сделать Третий рейх „свободным от евреев" путем усиливающихся репрессивных мер, которые убедили бы немецких евреев, что в Германии они лишены будущего, и заставили бы их покинуть страну. Однако среди многочисленных целей, которых нацисты надеялись достичь в ходе войны, господствовало создание немецкого „жизненного пространства" на востоке, что означало подлинную демографическую революцию - изменение структуры народонаселения Восточной Европы в соответствии с нацистскими расовыми принципами. После сентября 1939 года Польша стала лабораторией нацистских экспериментов в области демографического переустройства и расового империализма. Важной составной частью этих экспериментов была этническая чистка территорий Западной Польши, включенных в Третий рейх („чистка" подразумевала выселение поляков и евреев), и их заселение этническими немцами. „Вычищение" евреев с аннексированных земель должно было стать прелюдией к их изгнанию с остальных территорий Третьего рейха".

Мы все помним, чем кончилась эта депортация, это "вычищение". И нет никакой гарантии, что чем ближе будет победа России, тем жестче будут действовать режимы в Прибалтийских Вымиратах. Вот еще одна цитата из той же книги:



"В 1942-1945 годах нацистский режим увяз в титанической военной борьбе за выживание. Видя, как становятся несбыточными мечты о „жизненном пространстве" на востоке, равно как и перспективы военной победы, режим, тем не менее, старался осуществить „окончательное решение", то есть убить всех до единого евреев, оказавшихся в зоне досягаемости, - мужчин, женщин и детей".



И это время, и эта ситуация неуклонно приближаются. Чем больше Украина (читай НАТО) увязнет в борьбе за выживание, тем явственней будет выступать сходство нацистского режима 40-х годов прошлого века и современных режимов Европы. Сначала это будет интернирование - насильственное перемещение в концентрационные лагеря, которые можно официально назвать "военными центрами перемещения". Совсем как это было с японцами в США во время Второй мировой воны, а затем Вымираты развернут концлагеря по типу Освенцима или Майданека. Сбудется вековая мечта полупьяного латыша-хуторянина - убийство русского станет легитимным. Как сказала мне одна девушка-латышка в далеком1969 году:



"Да, мы не любим евреев, но кого мы больше всех ненавидим - так это русских!"

Потом это назовут геноцидом русских в Прибалтике, но это будет уж потом, когда никого из тех кого зверски, по-хамски выкинули на улицу, не останется в живых. Так бывает всегда…



Игорь Левитас