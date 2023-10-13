Закавказье геополитическое. Россия последние 30 лет шла одновременно в трех направлениях.., - А.Дугин

00:48 16.10.2023

К ГЕОПОЛИТИКЕ ЗАКАВКАЗЬЯ



13.10.2023

Александр Дугин

Южный Кавказ представляет для России серьезную проблему. Впрочем, как и все ближнее зарубежье, за исключением Белоруссии. Только с Минском отношения являются фундаментальными и надежными. Все остальное в высшей степени проблематично.



Все дело в отсутствии ясной стратегии. Россия последние 30 лет шла одновременно в трех направлениях:



стремилась интегрироваться в западноцентричный глобальный мир (вначале на любых условиях, затем, при Путине - при условии сохранения независимости);

укрепляла свой собственный суверенитет (и перед лицом Запада, и перед лицом соседних государств);

пыталась играть ведущую роль на постсоветском (имперском) пространстве и отчасти содействовать (бессистемно, фрагментарно и непоследовательно) евразийской интеграции.

Все три вектора тянули страну в разные стороны и требовали взаимоисключающих стратегий. В итоге мы оказались там, где оказались после начала СВО: в прямом противостоянии с Западом за постсоветское пространство.



Однако мы до сих пор колеблемся во всеуслышание объявить цели СВО в их геополитическом измерении. А надо было бы спокойно и хладнокровно признать, что мы будем воевать до полной капитуляции нацистского режима в Киеве и установления прямого военно-политического контроля (а это и есть единственный смысл демилитаризации и денацификации) над всей территорией бывшей Украины. И воевать мы готовы ровно столько, сколько понадобится для Победы. Вот это была бы ясность, которая немедленно повлияла бы и на всю нашу стратегию в ближнем зарубежье: Россия русофобские режимы и тенденции не будет терпеть на этой территории нигде и ни при каких обстоятельствах.



При всей нашей непоследовательности и бессистемности сама геополитика продемонстрировала в последние десятилетия один очень важный закон. Территориальная целостность любого постсоветского государства может быть гарантирована только позитивными или нейтральными отношениями с Россией. Попытка перейти напрямую на сторону врага (а Запад - враг, и это аксиома геополитики, всякий, кто сомневается в ней, видимо, невежа или иностранный агент) ставит под удар территориальную целостность той страны, которая решится на такой шаг.



Это началось еще в 90-е - Приднестровье, Нагорный Карабах (тогда в Азербайджане было русофобское глобалистское правительство "Народного фронта"), Южная Осетия и Абхазия.



Приднестровье заморожено до сих пор. Южная Осетия и Абхазия оторваны от Грузии в ответ на акт агрессии Саакашвили, понукаемого Соросом и глобалистскими силами (в частности, Анри-Бернаром Леви). Армения при Пашиняне бросила России вызов, а Баку, напротив, действовал умело и дружественно - в итоге Нагорный Карабах стал из армянского азербайджанским. Пока Киев был многовекторным, у него были и Крым, и Донбасс, и Херсонщина, и Запорожье. Потом из него стали выходить территория за территорией, а так как русофобия не спадала и превратилась в настоящую войну с русским миром, Украины больше не будет вообще.



Запад никому на территории Евразии территориальной целостности гарантировать не может, все его обещания - блеф. Да, нанести России серьезный вред - ценой уничтожения целой страны (как сейчас в случае Украины) - Запад еще способен. Но что-то сохранить, защитить, построить, создать, упорядочить… Это не к ним.



Но все же вернемся к Закавказью.



Если мы хотим настоящей интеграции евразийского пространства, у нас должен быть последовательный план, а не просто серия ответных - пусть подчас и эффективных - шагов. Надо действовать на опережение. Ведь на самом деле Запад сам никогда не верит в свои обещания тем соседним с Россией странам, которые становятся на путь прямой геополитической русофобии. Что бы они себе ни напридумывали, Западу достаточно начать конфликт, а если в результате союзник будет разорван, расчленен и уничтожен, его не трогает. Для России же они - нечто намного большее. Даже без пафоса дружбы народов это просто наша общая, единая земля. И это народы, единые с нами в своей исторической судьбе. Как ни убеждали в обратном их проплаченные Западом предательские элиты.



Если Запад захочет сейчас открыть второй фронт на Южном Кавказе, особенно в свете провала украинского контрнаступления, это ему будет сделать довольно легко.



Пашинян, возглавляющий все еще союзную России Армению, полностью под контролем Запада. Он сдал Карабах, пальцем не пошевелил для защиты армян. Он привел страну к гибели, и Запад очевидно к этому был готов и всячески этому содействовал.



Но Пашиняны приходят и исчезают, а народ остается. Будет ли морально нам, русским, спокойно наблюдать, как Армения превращается в кровавый хаос - идя путем Ливии, Ирака, Сирии, Украины?



Сидеть и ждать, пока проснувшиеся армяне сами осознают, что такой правитель губителен для Армении, непродуктивно. Они никак не просыпаются и не просыпаются, только у нашего посольства выкрикивают заготовленные Соросом лозунги и жгут российские паспорта. Это только одна - самая очевидная - точка вероятного поджога Кавказа.



Многие опасаются, что более активную позицию в недружественном России ключе на Южном Кавказе начнет проявлять и Турция, считающая себя полноправной соучастницей в победе Азербайджана в Нагорном Карабахе. Чаще всего эти опасения преувеличены, так как приоритетами Турции являются усиление и удержание влияния в Восточном Средиземноморье, в зоне бывшей Османской империи. И лишь затем - и то в основном под давлением НАТО и США - Анкара строит планы на Кавказ или тюркский мир Евразии. Турция не прямой антагонист России, но если Южный Кавказ вспыхнет, то каждый будет сам за себя.



Как бы то ни было, мы оказались на Южном Кавказе в непростой ситуации. По сути, Запад может взорвать ее в любой момент, если примет решение открыть второй фронт. И нам останется только реагировать. Да, это у нас подчас получается весьма неплохо - все расчеты врага рушатся и дают обратный эффект. Так бывает. Но не всегда.



Поэтому стоит, не тратя времени, приступить к полноценному и решительному стратегическому планированию: каким мы хотим видеть Южный Кавказ и как воплотить эту картину в жизнь? А заодно окончательно определиться и в отношении всего постсоветского пространства. Если мы хотим видеть его дружественным и союзным, ну пусть нейтральным, то мы обязаны сделать его именно таким. Само по себе оно таким не станет или окончательно перестанет быть.



России пора переходить в наступление. На Украине, на Южном Кавказе, на пространстве Евразии в целом. Нам нужен атакующий реализм. Планы, холодный и трезвый анализ и эффективные, строго направленные действия.