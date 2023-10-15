 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Киргизия получила от России гарантии энергетической безопасности, - В.Панфилова
00:56 16.10.2023

Киргизия получила от России гарантии энергетической безопасности...

СНГ будет продвигать в мире русский язык
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
15 окт. 23

Минувшая неделя завершилась проведением в Бишкеке саммита глав государств СНГ, по итогам которого было подписано 17 документов. Одни из наиболее важных – решение "О статусе Наблюдателя при СНГ и статусе Партнера СНГ". То есть, несмотря на кризис в интеграционной повестке, президенты надеются, что потенциал у организации есть и она будет развиваться. Еще два документа о поддержке русского языка: заявление глав государств "О поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения" и Договор об учреждении Международной организации по русскому языку. Штаб-квартира организации будет находиться в Сочи.

В заседании участвовали президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Бишкек не приехал, сославшись на "ряд обстоятельств". Одним из которых, судя по всему, стала инаугурация мэра Еревана Тиграна Авиняна, на которой присутствовал Пашинян. Тут же поползли слухи о выходе Армении из СНГ, которые Владимир Путин опроверг: "Армения не собирается покидать СНГ. Мы же все понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, наверное, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаемся, работаем с ним, мы постоянно на связи, поэтому сложится нормальная обстановка – и я к ним съезжу, и они приедут". Президент РФ сообщил, что Россия готова организовать переговоры Армении и Азербайджана и будет способствовать заключению мирного договора.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что прекращению конфликтов на Южном Кавказе будет способствовать переговорная платформа "3+3", куда войдут представители государств региона – Грузии, Армении и Азербайджана, а также соседних стран – России, Турции и Ирана. В этой формуле Алиев не видит ни США, ни Евросоюза. По его мнению, вопросы безопасности и решения конфликтов должны решать исключительно страны, имеющие отношение к региону.

Накануне саммита СНГ Владимир Путин провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, наградив его орденом Почета. Республика получила от России гарантии энергетической безопасности. Российская сторона поставляет газ и электричество и готова построить станции солнечной, ветровой и атомной энергетики. Помимо этого Киргизия присоединилась к единой системе ПВО СНГ. Главы двух государств отметили положительную роль российской авиабазы "Кант", расквартированной в Киргизии, в обеспечении безопасности региона.

Тема региональной безопасности и ситуация на границе Таджикистана с Афганистаном была главной и на переговорах с президентом Эмомали Рахмоном. В Таджикистане дислоцируется 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. База располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов пригласил глав государств Содружества в Ашхабад на первое Совещание по безопасности в Центральной Азии, которое состоится в 2024 году. Под эгидой ООН необходимо выработать Стратегию глобальной безопасности, считает Бердымухамедов.

А президент Украины Владимир Зеленский в это же время посетил Брюссель, где проходили встреча союзников Украины в формате "Рамштайн", совещание министров обороны стран НАТО и заседание Совета Украина–НАТО. Зеленский получил заверения генсека НАТО Йенса Столтенберга в поддержке Киева: "Альянс должен обеспечить постоянный и непрерывный поток оружия на Украину и ее прием в НАТО". Для Зеленского это особенно важно, поскольку он намерен остаться на президентском посту на период продолжения боевых действий, то есть на второй срок. Правда, о проведении выборов президента в Украине речь сейчас не идет.

Оживилась политическая ситуация в Грузии. В Тбилиси 12 октября прибыла новый посол США Робин Даннинган, назначение которой связывают с предстоящими парламентскими выборами в 2024 году. На нее возложена задача оказать помощь партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" в победе на выборах и добиться вступления Грузии в ЕС.

Между тем нынешняя власть убеждает, что Грузия бесповоротно следует по европейскому пути. Такое заявление сделал премьер-министр Ираклий Гарибашвили на встрече с венгерским коллегой Виктором Орбаном. Переговоры состоялись в рамках официального визита Орбана в Грузию, в ходе которого обсуждалось тесное партнерство между двумя странами. Грузия заинтересована в привлечении инвестиций в такие отрасли, как возобновляемая энергетика, логистика, туризм и другие сферы. Премьеры обсудили динамику проекта подводного черноморского электрического кабеля, соединяющего Кавказский регион и Европу. Гарибашвили поблагодарил Орбана за твердую поддержку европейской интеграции Грузии.

Источник - НГ
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