 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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По Украине Россия может опереться только на Китай, - В.Скосырев
01:05 16.10.2023

15.10.2023

Мирный план Пекина не вполне устраивает Москву
Владимир Скосырев

Президент РФ Владимир Путин 17–18 октября посетит КНР. Формально цель поездки – присутствие на форуме "Пояса и пути". Но Россия никогда не была участником этой инициативы. Главным событием станет обсуждение украинского кризиса с председателем КНР Си Цзиньпином. У Москвы и Пекина нет единства по поводу китайских предложений. Это стало ясно во время встречи двух лидеров в марте в Москве, когда Китай отказался от формулы "Дружба не имеет границ". Тем не менее только Китай готов в качестве влиятельного посредника на переговорах учитывать интересы России.
МИД КНР сообщил, что представители 110 стран подтвердили участие в третьем форуме "Пояса и пути". Как уточняет газета Global Times, издающаяся Компартией Китая, его программа включает церемонию открытия, заседания, посвященные зеленому развитию, цифровой экономике, торговле, коммуникациям между людьми, чистому Шелковому пути, взаимодействию на морях. Лян Хаймин, декан Университета на острове Хайнань, говорит, что за последние годы инициатива "Пояса" предоставила участникам модель развития, по которой идет Китай. В нынешнем году отмечается десятилетие этой программы. Она не представляет собой военного альянса или эксклюзивной группы. Она открыта для всех.

О перспективах проекта "Пояс и путь" сказал в интервью китайским СМИ Путин. Он отметил, что инициативы председателя КНР "сегодня реально воплощаются в жизнь". Последовательность и движение к общим целям при осознании сути происходящих событий отличает Си Цзиньпина и политику КНР, указал российский президент.

Как отмечал Сергей Цыплаков, профессор факультета мировой политики и мировой экономики НИУ ВШЭ, китайская дипломатия стремилась по максимуму расширить круг участников "Пояса" (см. "НГ-дипкурьер" от 04.09.23). Огромный лившийся из Китая денежный поток служил доказательством мощи и серьезности намерений руководства КНР. Но, с другой стороны, порождал у лидеров ряда развивающихся стран явно завышенные ожидания в отношении китайских финансовых вливаний, иллюзорное восприятие их как своего рода "помощи и содействия". Именно в этот период были посеяны семена того явления, которое сейчас называют китайской "долговой ловушкой", в которую угодили некоторые развивающиеся страны.

Россия никогда официально не была участником инициативы "Пояса и пути", но пыталась взаимодействовать с ней опосредованно через сопряжение со стратегией ЕАЭС и собственной идеей создания Евразийского партнерства. Пока ощутимых выгод данная позиция ей не принесла.

Как бы то ни было, для Москвы тема "Пояса" важна, но в условиях конфликта с Украиной она не станет сердцевиной китайско-российских переговоров на высшем уровне. А что же станет? CNN дает такой прогноз: Китай стремится переформатировать систему глобального управления, в которой доминирует Запад. И здесь для Пекина ключевым партнером становится Москва. Недаром обе державы провозгласили, что они несут особую ответственность за поддержание глобальной стратегической стабильности и мира. При этом, как подчеркнул китайский министр иностранных дел Ван И, китайско-российские отношения не направлены против какой-либо другой страны. Министр пояснил: Китай и Россия проводят независимую политику.

Подтекст этого заявления разъясняет Сергей Гончаров, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН. Во время визита Путина в Китай в феврале 2022 года два лидера указали в совместном заявлении, что российско-китайская дружба не имеет границ. Стороны подтверждают, что российско-китайские отношения нового типа превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. В сотрудничестве нет запретных зон. Создавалось впечатление, что взаимодействие между Москвой и Пекином вышло на качественно более высокий уровень по сравнению с периодом, когда оно кратко определялось словами о "незаключении союза, отсутствии конфронтации и ненаправленности против третьих сторон". В этот момент казалось, что такое новое определение китайско-российских отношений закрепилось всерьез и надолго. Действительность оказалась иной, говорит Гончаров. Уже 16 февраля 2022 года пресс-представитель МИД КНР заявил: Китай и Россия придерживаются курса на то, чтобы на основе незаключения союза, отсутствия конфронтации и ненаправленности против третьих стран развивать долгосрочные отношения добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Таким образом, в своем заявлении китайский дипломат фактически возвратился к тому определению отношений, которое было в обиходе по крайней мере с 2001 года. Если буквально воспринять произнесенную им фразу, то получается, что сторонами будто бы никогда и не выдвигалась новая формула для определения двусторонних отношений, как не имеющих "запретных зон и верхних пределов". То есть Пекин отказался от формулы безграничной дружбы.

Но 22 февраля началась специальная военная операция, и западные репортеры стали задавать вопросы, был ли Си осведомлен о ее начале. Замминистра иностранных дел Лэ Юйчэн заявил, что этого не было. Но, поскольку этот дипломат зарекомендовал себя активным сторонником сближения с Россией, ему пришлось уйти со своего поста.

"Западные СМИ раздули эту историю. Если бы этот дипломат, у которого были шансы стать главой МИД, заранее знал о начале СВО, он непременно доложил бы об этом руководству страны", – сказал "НГ-дипкурьеру" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики.

Тем не менее факт состоит в том, что предстоящие переговоры Путина с Си – это предмет первостепенного интереса не только для мировой прессы, но и для политиков, особенно на Западе. Не случайно верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель накануне визита в Китай на минувшей неделе прочитал нотацию о том, как неправильно ведет себя Пекин в украинском кризисе и как следует ему себя вести. Главная претензия к Китаю состоит в том, что он сохраняет нейтралитет. Но как можно быть нейтральным? Это все равно что наблюдать за тем, как лиса пробралась в курятник, и ждать, что случится, морализирует Боррель.

Пекин в принципе не приемлет давления внешних сил на его политику. Однако ясно, что атмосфера вокруг встречи двух лидеров наэлектризована. На столе перед ними китайский план мира, опубликованный в феврале 2023 года. В нем 12 пунктов.

Москве не все пункты подходят. Для нее этот план подобен горячей картофелине, которую приходится перебрасывать с одной ладони на другую. Тезис об уважении суверенитета и территориальной целостности воспринимается как поддержка украинской позиции. С другой стороны, Китай заявляет, что мирное урегулирование должно учитывать озабоченности России о своей безопасности. В любом случае в Москве сознают, что только Китай готов в качестве влиятельного посредника на переговорах учитывать интересы России.

Источник - НГ
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