"Железные мечи" против "Потопа Аль-Акса". Война чревата последствиями, неожиданными и для ХАМАС, и для Израиля, - Людмила Самарская

02:19 16.10.2023 15.10.2023



Война чревата последствиями, неожиданными и для ХАМАС, и для Израиля



Об авторе: Людмила Максимовна Самарская – научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.



Праздник Симхат Тора, который пришелся на 7 октября 2023 года, стал одним из самых трагичных дней в современной израильской истории. Через 50 лет и один день после войны Судного дня, также оставившей в памяти народа Израиля серьезную травму, территорию еврейского государства атаковали боевики ХАМАС, действовавшие на нескольких фронтах – наземном, водном и воздушном. Параллельно с начавшимися в половине седьмого утра ракетными обстрелами границу между Израилем и сектором Газа преодолели несколько тысяч вооруженных палестинцев, атаковавших ряд военных объектов, а также проникших в приграничные города и кибуцы, убивших почти 1,5 тыс. человек (по последним данным), ранивших более 3 тыс. израильтян и захвативших более 150 заложников.



Операция ХАМАС "Потоп Аль-Акса" застигла Израиль врасплох: военно-политическое руководство страны оказалось не готово к моментальному ее отражению. Израильские войска смогли прибыть в захваченные кибуцы лишь через какое-то время после начала вторжения и справиться с ним только за несколько дней. Вполне возможно, что фокус их внимания был направлен в том числе на Западный берег реки Иордан, который с 2022 года являлся постоянным источником террористических атак и на котором было проведено несколько израильских контртеррористических операций. Разведка, по некоторым оценкам, не смогла в полной мере просчитать риски и спрогнозировать нападение. А политическое руководство, судя по всему, было в гораздо большей степени занято внутри- и внешнеполитическими вопросами, которые воспринимались как более приоритетные.



Масштаб атаки и жестокость, с которыми действовали нападавшие, потрясли израильское общество. Количество жертв среди граждан еврейского государства, крайне чувствительного к человеческим потерям, уже превысило число погибших во время интифады Аль-Акса, которая продолжалась с 2000 по 2005 год и в ходе которой палестинцы организовывали крупные теракты против мирного населения. Нехарактерным оказался и территориальный аспект нападения: Израиль был вынужден в течение нескольких дней вести боевые действия на своей земле, что принципиально противоречило стратегии, которой он традиционно придерживался.



В то же время нельзя сказать, что атака как таковая не прогнозировалась израильскими экспертами и военными. С одной стороны, нерешенность палестино-израильского конфликта в целом оставалась постоянным источником потенциальной нестабильности. С другой – социально-политический кризис в стране, в ходе которого в 2023 году в знак несогласия с судебной реформой тысячи резервистов отказывались являться на сборы, вызывал опасения в долгосрочной устойчивости государства перед внешними угрозами. Последний фактор, по-видимому, создал иллюзию слабости Израиля – что могло являться одним из стимулов для атаки ХАМАС.



Во многом беспрецедентная атака со стороны ХАМАС – и по форме ее реализации, и по колоссальному количеству жертв с израильской стороны – спровоцировала более жесткую, чем обычно, реакцию Израиля. Он начал ответную операцию – "Железные мечи". Помимо того что ВВС нанесли масштабные удары по Газе, в сектор с израильской стороны были прекращены поставки воды, электричества, топлива и продуктов питания. Это, разумеется, лишь усугубило и без того тяжелую гуманитарную ситуацию на этой территории. Количество погибших палестинцев уже превысило 2 тыс., сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.



Израильским руководством активно обсуждается проведение наземной операции, часть подготовки к которой уже была осуществлена и которая практически неизбежно приведет к существенному количеству дополнительных жертв с обеих сторон.



Текущая риторика и намерения израильского руководства во многом связаны с необходимостью хотя бы частично нейтрализовать впечатление о слабости страны, поскольку лишь решительная демонстрация силы, по многим оценкам, может вернуть еврейскому государству силу сдерживания и авторитет одной из ведущих в военном отношении ближневосточных держав. Помимо этого, подобная жесткость имеет и серьезные внутриполитические причины: после постигшей страну трагедии, которая разрушила относительно привычное ощущение защищенности, израильтянам необходимо убедиться в способности государства обеспечивать их безопасность.



В успехе операции "Железные мечи" крайне заинтересован и премьер-министр Биньямин Нетаньяху – хотя практически любой ее исход вряд ли спасет его политическую карьеру. События 7 октября нанесли огромный удар по его позициям. Нынешний премьер-министр (находившийся у власти более 16 лет, дольше любого другого лидера в израильской истории) традиционно выстраивал свой имидж на способности лучше кого бы то ни было другого обеспечивать безопасность Государства Израиль. То, что произошло во время праздника Симхат Тора в 2023 году, его разрушило. Это, разумеется, нанесло удар и по правящему кабинету, самому правому в израильской истории, который должен был жестче других защищать национальные интересы государства и который со своей задачей не справился. Помимо этого, судебная реформа, которую инициировала коалиция, лишь сильнее расколола израильское общество и еще больше дестабилизировала внутриполитическую обстановку.



Впрочем, хотя израильский внутриполитический кризис далек от завершения, военные действия неизбежно приведут как минимум к временному сплочению израильского общества и политической элиты – что уже было продемонстрировано включением лидера одной из оппозиционных партий "Государственный лагерь" Бени Ганца (бывшего министра обороны) в чрезвычайное правительство национального единства и "кабинет войны".



В постоянно меняющейся и нестабильной обстановке любой анализ перспектив противостояния крайне затруднен. Возможны различные сценарии, реализация которых будет зависеть и от решений военно-политического руководства Израиля, и от позиций и действий акторов – союзников ХАМАС, и от развития ситуации "на земле". Наземная операция, проведение которой является одним из возможных вариантов развития событий, может не разрешить существующие проблемы, а напротив, породить новые. С определенной степенью уверенности можно утверждать, что по итогам атаки 7 октября Израилю придется принципиально менять подход к взаимодействию с группировками Газы и с сектором Газа в целом. В результате текущая война может оказать серьезное влияние на дальнейший ход палестино-израильского конфликта и иметь последствия, которые не были предвидены ни одной из его сторон.



Война с Газой вряд ли станет последней трагической страницей затяжного палестино-израильского конфликта. Она, однако, уже оказалась одной из самых травматичных для израильского государства, лишив его население ощущения безопасности и возродив воспоминания о Катастрофе еврейского народа. Внезапность нападения в совокупности с огромным количеством жертв привели к необходимости пересмотра стратегии по отношению к движению ХАМАС и Газе в целом, которой ранее придерживался Израиль: военное сдерживание в сочетании с сохранением движения как гражданской администрации сектора. Иллюзия израильской слабости, которую породили результаты атаки палестинского движения, вынудила еврейское государство продемонстрировать еще более жесткий, чем обычно, отпор и начать всерьез рассматривать возможность проведения наземной операции, сопряженной со значительными рисками.



Вне зависимости от дальнейших решений израильского руководства после окончания военных действий ему неизбежно придется отвечать на те вопросы, которые породила операция ХАМАС. Кризис, сотрясавший страну в течение нескольких последних лет, проявился и в сфере безопасности, что еще сильнее подорвало доверие к правящей коалиции. Израильское общество, однако, исторически демонстрировало сплоченность при обострении внешних угроз, а потому долгосрочная устойчивость народа Израиля и его государства не вызывает сомнений и в нынешний сложный период. Источник - НГ

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