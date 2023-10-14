Велоспорт. Капитан "Астаны" Алексей Луценко стал победителем "Тура Турции-2023"

02:25 16.10.2023

Лидер Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко выиграл веломногодневку "Тур Турции" по итогам общего зачета. Казахстанец стал чемпионом турецких состязаний, показав лучшее время по сумме 8 этапов, сообщает Zakon.kz.



8-й заключительный этап прошел между городами Стамбул и Султанахмет протяженностью 130,5 км, был спринтерским. Данную гонку выиграл лучший спринтер этих соревнований, бельгиец Яспер Филипсен. За ним финишную черту пересек представитель "Астаны" Киис Бол (Голландия).



А в генеральной классификации "Тур Турции" не было равных нашему Алексею Луценко. 4-кратный чемпион Азиатских игр красовался на высшей ступени пьедестала почета, надев майку лидера нынешнего сезона турецкой веломногодневки.



