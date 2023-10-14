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В Афганистане завершено строительство первого участка канала Коштепа
02:50 16.10.2023

"Талибан" объявил о завершении строительства первого участка канала Коштепа в Афганистане и начале второй фазы проекта. Талибы попросили страны региона, особенно Узбекистан, не беспокоиться по поводу канала и заявили, что готовы решать вопросы "по дипломатическим каналам".

Правительство "Талибана" объявило о введении в эксплуатацию первого участка канала Коштепа в Афганистане и запуске второй фазы его строительства, сообщает TOLOnews.

На церемонии запуска, прошедшей 11 октября в провинции Балх, представители "Талибана" "попросили страны [центральноазиатского] региона, особенно Узбекистан, не беспокоиться" по поводу строительства канала, берущего начало в реке Амударье, пишет издание.

"Нашим соседям не следует беспокоиться. Сколько бы мы ни тратили [воды], мы все равно не достигнем того уровня… Афганистан имеет право на [ипользование воды из Амударьи - ред.]", - сказал второй вице-премьер Абдул Салам Ханафи (цитата здесь и далее по TOLOnews).

"Если у наших соседей есть опасения, мы готовы связаться с ними по дипломатическим каналам", - заявил заместитель министра иностранных дел Шер Мохаммад Аббас Станикзай.



Исполняющий обязанности министра обороны Мохаммад Якуб Муджахид также заверил, что Афганистан "не будет нарушать права соседних стран" в отношении реки Амударьи. "Но в то же время мы хотим защитить свои права, и никто не должен создавать в этом плане препятствия", - подчеркнул он (цитата по Ariana News).

По информации афганских СМИ, протяженность первого участка канала составляет 108 км - он берет начало от реки Амударьи и достигает Давлатабадского района Балха. Его строительство длилось 1,5 года.

На втором этапе планируется построить участок канала длиной 177 км, проходящий через провинции Джаузджан и Фарьяб. Третий этап будет включать в себя распределение подканалов по сельскохозяйственным угодьям.

Общая протяженность канала составит 285 км. По замыслу властей Афганистана, он позволит орошать до 550 тысяч гектаров земли, что даст возможность выращивать пшеницу и другие культуры.

Полное завершение проекта запланировано на 2028 год, его стоимость оценивается в 7 млрд афгани (около 92 млн долларов).

Представители Узбекистана и Афганистана обсуждали строительство канала Коштепа в марте. Тогда "Талибан" заявил, что готов реализовать проект "на основе взаимопонимания с Узбекистаном".

Вопрос строительства канала также затрагивал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. "По сути, в нашем регионе появился новый участник процесса водопользования, который не связан с нашими странами какими-либо обязательствами", - отметил тогда глава страны, выступая на саммите Фонда спасения Арала в Душанбе.

Он предложил сформировать рабочую группу по изучению влияния канала на водный режим Амударьи и пригласить представителей Афганистана в диалог по водным ресурсам в регионе.

Для справки: В 1992 году пять государств Центральной Азии подписали Алматинскую декларацию, которая призвана регулировать использование воды в регионе. Кроме того, Узбекистан, Туркменистан и Казахстан присоединились к Конвенцию ООН по водным ресурсам 1992 года. Афганистан не является участником ни одного из этих соглашений.

Источник - Газета.uz
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