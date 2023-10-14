В Афганистане завершено строительство первого участка канала Коштепа

02:50 16.10.2023

"Талибан" объявил о завершении строительства первого участка канала Коштепа в Афганистане и начале второй фазы проекта. Талибы попросили страны региона, особенно Узбекистан, не беспокоиться по поводу канала и заявили, что готовы решать вопросы "по дипломатическим каналам".



Правительство "Талибана" объявило о введении в эксплуатацию первого участка канала Коштепа в Афганистане и запуске второй фазы его строительства, сообщает TOLOnews.



На церемонии запуска, прошедшей 11 октября в провинции Балх, представители "Талибана" "попросили страны [центральноазиатского] региона, особенно Узбекистан, не беспокоиться" по поводу строительства канала, берущего начало в реке Амударье, пишет издание.



"Нашим соседям не следует беспокоиться. Сколько бы мы ни тратили [воды], мы все равно не достигнем того уровня… Афганистан имеет право на [ипользование воды из Амударьи - ред.]", - сказал второй вице-премьер Абдул Салам Ханафи (цитата здесь и далее по TOLOnews).



"Если у наших соседей есть опасения, мы готовы связаться с ними по дипломатическим каналам", - заявил заместитель министра иностранных дел Шер Мохаммад Аббас Станикзай.



